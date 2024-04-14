Haftaya BİM marketlerde TCL ve LG akıllı televizyonlar var

19 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri
19 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı markaların akıllı televizyonları yer alıyor. TCL markasına ait 55 inçlik Ultra HD ekran, Google TV işletim sistemi, 3x HDMI, 1x USB özellikleri olan akıllı televizyon 18999TL.
Alternatif olarak 43 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB, Google TV gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli ise 8999TL. Diğer taraftan 50 inçlik Ultra HD ekranlı LG webOS akıllı televizyon da 17499TL.
Son olarak yine Ape Ryder markasının 20 inçlik şassi, 250W motor, 25Km/h hız, 50Km maksimum menzil, disk frenler, 150Kg taşıma kapasitesi, Shimano 7 vites gibi özellikleri olan elektrikli bisiklet 39999TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)