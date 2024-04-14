Haftaya BİM marketlerde TCL ve LG akıllı televizyonlar var

Tam Boyutta Gör Haftaya BİM gıda marke4tleri zincirinde farklı markalara ait akıllı televizyonlardan elektrikli bisikletlere, Drone modelinden akrobat arabaya ve oyuncu aksesuarlarına kadar farklı teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

19 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri

19 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında farklı markaların akıllı televizyonları yer alıyor. TCL markasına ait 55 inçlik Ultra HD ekran, Google TV işletim sistemi, 3x HDMI, 1x USB özellikleri olan akıllı televizyon 18999TL.

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Alternatif olarak 43 inçlik Full HD ekran, 2x HDMI, 1x USB, Google TV gibi özellikleri olan akıllı televizyon modeli ise 8999TL. Diğer taraftan 50 inçlik Ultra HD ekranlı LG webOS akıllı televizyon da 17499TL.

Son olarak yine Ape Ryder markasının 20 inçlik şassi, 250W motor, 25Km/h hız, 50Km maksimum menzil, disk frenler, 150Kg taşıma kapasitesi, Shimano 7 vites gibi özellikleri olan elektrikli bisiklet 39999TL olarak satılacak.

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19 Nisan BİM aktüel kataloğunda neler var?