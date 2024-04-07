A101 marketlerde akıllı televizyon geçidi var

5 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri
5-18 Nisan tarihleri arasında A101 marketlerde başlayan ve iki hafta sürecek olan kampanya kapsamında Toshiba markasına ait pek çok farklı fiyat ve özellikte akıllı televizyonlar bulmak mümkün olacak.
Tepe model 65 inçlik ekranda Ultra HD çözünürlük, 3x HDMI, 2x USB gibi özelliklerle 18999TL fiyat etiketine sahip. Biraz daha alt seviyede 58 inçlik Ultra HD ekran, Android TV, 3x HDMI, 2x USB özellikleri olan model 14999TL.
Diğer taraftan 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV, 3x HDMI, 2x USB özellikleri olan model 12999TL iken 43 inçlik Ultra HD ekran ve Android TV özellikleri olan model ise 9999TL. Philips markasının 43 inçlik Ultra HD akıllı televizyonu ise 12999TL seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...