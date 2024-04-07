A101 marketlerde akıllı televizyon geçidi var

Tam Boyutta Gör A101 gıda marketleri zincirinde başlayan kısa süreli kampanyada çeşitli markaların farklı fiyatlarda akıllı televizyonları, akıllı robot süpürge, akıllı telefon gibi teknolojik ürünler bulmak mümkün olacak.

5 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri

5-18 Nisan tarihleri arasında A101 marketlerde başlayan ve iki hafta sürecek olan kampanya kapsamında Toshiba markasına ait pek çok farklı fiyat ve özellikte akıllı televizyonlar bulmak mümkün olacak.

A101 4 Nisan Ekstra ürünler 1 gün önce eklendi

Tepe model 65 inçlik ekranda Ultra HD çözünürlük, 3x HDMI, 2x USB gibi özelliklerle 18999TL fiyat etiketine sahip. Biraz daha alt seviyede 58 inçlik Ultra HD ekran, Android TV, 3x HDMI, 2x USB özellikleri olan model 14999TL.

Diğer taraftan 55 inçlik Ultra HD ekran, Android TV, 3x HDMI, 2x USB özellikleri olan model 12999TL iken 43 inçlik Ultra HD ekran ve Android TV özellikleri olan model ise 9999TL. Philips markasının 43 inçlik Ultra HD akıllı televizyonu ise 12999TL seviyesinde.

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