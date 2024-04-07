Tam Boyutta Gör Dünyanın önde gelen görsel çözüm sağlayıcılarından ViewSonic, özelleştirilebilir mega boyutta LED ekranlarını tanıttı. Geleneksel LED ekranların boyut değişkenliğini hepsi bir arada entegrasyonun rahatlığıyla harmanlayan bu ekranlar, kolay kurulum, çalıştırma, bakım ve yönetim işlevselliği sağlarken özelleştirilebilir yapılandırmada esnek. Yeni LCD serisi, çeşitli ticari, kamusal alanlarda kusursuz kurulumu hedefliyor.

Bu sene Mini LED TV satışlarının OLED TV'leri geçmesi bekleniyor 5 gün önce eklendi

ViewSonic LCD serisi ekranlar neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör ViewSonic’in yeni LCD serisi, kullanıcıların çeşitli en boy oranlarında ve boyutlarda ekranlar oluşturmasına olanak tanıyor. Örneğin; kullanıcılar, 21:9 en boy oranına sahip 414 inç bir ekran veya 16:9 en boy oranlı 378 inç ekran kurabiliyor. Tek bir ekran 760 inçe kadar ulaşabiliyor ve birden fazla ekranın birleştirilmesiyle daha da büyük boyutlara ulaşılabiliyor.

Ekranlar, modüler tasarıma sahip olmalarıyla taşıma rahatlığı sunuyor. Ekranları darbe, toz ve neme karşı daha dayanıklı hale getiren Glue-on-Board (GOB) teknolojisini kullanıyor. Ekran, şık görünüm sağlayan ince tasarıma (31mm) ve 6mm çerçeveye sahip. 10 metre mesafeye kadar yerleştirilebilen, çıkarılabilir kontrol kutusuyla geliyor; uzaktan kumanda desteği de mevcut. LCD serisi, BT yöneticilerinin uzaktan izleme ve sorun giderme özelliklerine olanak tanıyan merkezi LAN kontrolüyle donatılmış.

Viewsonic, yeni LCD serisi ekranların AVM’lerde, oto galerilerinde, dikkat çekici giriş noktalarında veya hibrit toplantılarda kullanılmasını öngörüyor.

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Dünyanın ilk 760 inç özelleştirilebilir LED ekranı tanıtıldı