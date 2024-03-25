Tam Boyutta Gör Elon Musk, X platformunu her türlü içeriğin paylaşılabildiği, kapsamlı bir sosyal medya merkezi haline getirmeye devam ediyor. Hatta daha önce akıllı televizyonlar için hazırlanan X uygulamasının yolda olduğundan sizlere bahsetmiştik. Geçtiğimiz saatlerde ise bu uygulamanın nasıl görüneceği belli oldu.

X akıllı TV uygulaması geliyor

Bildiğiniz gibi X, odağını tıpkı rakip platformda olduğu gibi canlı ve uzun videolara çevirdi. Bu doğrultuda Keşfet ve ana sayfada yapılan düzenlemelere ek olarak artık Premium'a özel 2 saat uzunluğunda videolara destek sunuluyor. Geçtiğimiz aylarda ise X CEO'su Elon Musk, yeni akıllı TV uygulamasının yakında Samsung ve Amazon Fire TV'ler için kullanıma sunulacağını doğrulamıştı.

Tam Boyutta Gör Yukarıda da görülebildiği gibi X'in TV uygulaması büyük oranda Youtube'a benziyor. Öyle ki oturum açma ekranı, ana sayfa sekmesi, arama işlevi ve profil sayfaları dahil olmak üzere paylaşılan videoların büyük ekranlarda oynatılmasına imkan sağlayacak. Ayrıca ana ekranda kişiselleştirilmiş önerilerin yer aldığı ''Sizin için'' bölümünün yanı sıra, kısa videolar için de bir bölüm bulunuyor.

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X akıllı TV uygulamasının kullanıma sunulacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak Fortune’a Musk, X özelinde Twitch, şifreli mesajlaşma uygulaması Signal ve sosyal medya forumu Reddit‘le de rekabet etmeyi planlıyor.

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X’in akıllı TV uygulaması geliyor: Youtube'a rakip olacak