Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OLED panellerin yerini QDEL paneller alacak

    OLED panellere sahip ürünler artık oldukça yaygın ve giderek ucuzlamaya devam ediyorlar. Öte yandan yeni QDEL (kuantum noktalı elektrolüminesan) panellerin OLED’lerin yerini alması bekleniyor.
    OLED panellerin yerini QDEL paneller alacak Tam Boyutta Gör
    OLED ekranlar siyahlardaki performansı, parlaklık ve canlı renkler sunmasıyla halihazırda endüstrinin en ideal çözümü konumunda. OLED ekranları TV’ler gibi ürünler ilk başlarda çok yüksek fiyatla alıcı arasa da artık fiyatların düşmeye başladığı görülüyor. Bununla birlikte MicroLED ekranların ise OLED’lerin yerini alması bekleniyordu ancak görünüşe göre çok yakında yeni QDEL ekranları konuşmaya başlayacağız.

    QDEL ekranlar geliyor

    MicroLED ekranların ticari olarak yaygın bir şekilde kullanılması için önümüzdeki en az 5 yıllık bir dönemin olduğu düşünülüyor. Bu ekranların akıllı telefonlardan VR/AR ürünlerine ve şeffaf ekranlara kadar geniş bir yelpazede kullanılması bekleniyor. Bununla birlikte, QDEL adı verilen ve çok daha yakın olan başka bir ekran teknolojisi daha var.

    QDEL ya da kuantum noktalı elektrolüminesan, üst düzey televizyonlar, monitörler ve diğer cihazlarda yaygın olarak kullanılan OLED sonrası yeni teknoloji olabilir. NanoLED olarak da bilinen QDEL, halihazırda TV'lerde bulunan QLED teknolojisiyle karıştırılmaması gerek zira bu ekranlarda arka ışık bulunmuyor. Bunun yerine ışığın asıl kaynağı kuantum noktalarıdır. QDEL ekranların QD-OLED ekranlara karşı avantajı ise maliyet, parlaklık ve yanmaya karşı dayanıklılık noktasında ortaya çıkıyor.

    OLED panellerin yerini QDEL paneller alacak Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre QDEL, önümüzdeki iki yıl için kullanıma hazır hale gelecek ve microLED’lerden daha erken bir sürede tüketicilere sunulacak. Panel teknolojileriyle yakından ilgilenenler esasında QDEL’i farklı isimlerle de olsa daha önce görmüş olabilir. Farklı boyutlarda farklı renkleri yansıtabilen forsforlu ufak kristaller olan kuantum noktalarının tedarikçisi Nanosys birkaç yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyor. Firma NanoLED olarak adlandırsa da teknolojinin süreç içerisinde QD-EL, QD-LED, EL-QD ve QLED (Samsung) farklı isimlere sahip olduğunu görüyoruz.

    Eğer bu isimleri daha önce duymadıysanız çok da önemli değil zira henüz bu teknolojiyi kullanan herhangi bir ürün piyasaya çıkmadı. Panel üreticileri de henüz prototip üretimi gerçekleştirmedi. Nanosys ise birkaç prototipe sahip ve teknolojinin 2026’da hazır olacağını belirtiyor. Bu arada Nanosys’in üretim ortağının Sharp olduğunu da belirtelim.

    Omdia Kıdemli Araştırma Direktörü David Hsieh’a göre QDEL paneller en çok TV, PC ve otomotiv endüstrisinde kullanılacak. Hsieh ayrıca QDEL’in OLED'den daha iyi bir maliyet-performans oranına sahip olacağını da belirtiyor. Bu arada aşağıdaki videoda QDEL panel prototipini görebilirsiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız