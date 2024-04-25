OLED panellerin yerini QDEL paneller alacak

Tam Boyutta Gör OLED ekranlar siyahlardaki performansı, parlaklık ve canlı renkler sunmasıyla halihazırda endüstrinin en ideal çözümü konumunda. OLED ekranları TV’ler gibi ürünler ilk başlarda çok yüksek fiyatla alıcı arasa da artık fiyatların düşmeye başladığı görülüyor. Bununla birlikte MicroLED ekranların ise OLED’lerin yerini alması bekleniyordu ancak görünüşe göre çok yakında yeni QDEL ekranları konuşmaya başlayacağız.

QDEL ekranlar geliyor

MicroLED ekranların ticari olarak yaygın bir şekilde kullanılması için önümüzdeki en az 5 yıllık bir dönemin olduğu düşünülüyor. Bu ekranların akıllı telefonlardan VR/AR ürünlerine ve şeffaf ekranlara kadar geniş bir yelpazede kullanılması bekleniyor. Bununla birlikte, QDEL adı verilen ve çok daha yakın olan başka bir ekran teknolojisi daha var.

QDEL ya da kuantum noktalı elektrolüminesan, üst düzey televizyonlar, monitörler ve diğer cihazlarda yaygın olarak kullanılan OLED sonrası yeni teknoloji olabilir. NanoLED olarak da bilinen QDEL, halihazırda TV'lerde bulunan QLED teknolojisiyle karıştırılmaması gerek zira bu ekranlarda arka ışık bulunmuyor. Bunun yerine ışığın asıl kaynağı kuantum noktalarıdır. QDEL ekranların QD-OLED ekranlara karşı avantajı ise maliyet, parlaklık ve yanmaya karşı dayanıklılık noktasında ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre QDEL, önümüzdeki iki yıl için kullanıma hazır hale gelecek ve microLED’lerden daha erken bir sürede tüketicilere sunulacak. Panel teknolojileriyle yakından ilgilenenler esasında QDEL’i farklı isimlerle de olsa daha önce görmüş olabilir. Farklı boyutlarda farklı renkleri yansıtabilen forsforlu ufak kristaller olan kuantum noktalarının tedarikçisi Nanosys birkaç yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyor. Firma NanoLED olarak adlandırsa da teknolojinin süreç içerisinde QD-EL, QD-LED, EL-QD ve QLED (Samsung) farklı isimlere sahip olduğunu görüyoruz.

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Eğer bu isimleri daha önce duymadıysanız çok da önemli değil zira henüz bu teknolojiyi kullanan herhangi bir ürün piyasaya çıkmadı. Panel üreticileri de henüz prototip üretimi gerçekleştirmedi. Nanosys ise birkaç prototipe sahip ve teknolojinin 2026’da hazır olacağını belirtiyor. Bu arada Nanosys’in üretim ortağının Sharp olduğunu da belirtelim.

Omdia Kıdemli Araştırma Direktörü David Hsieh’a göre QDEL paneller en çok TV, PC ve otomotiv endüstrisinde kullanılacak. Hsieh ayrıca QDEL’in OLED'den daha iyi bir maliyet-performans oranına sahip olacağını da belirtiyor. Bu arada aşağıdaki videoda QDEL panel prototipini görebilirsiniz.

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OLED panellerin yerini QDEL paneller alacak