OLED panellerin yerini QDEL paneller alacak

QDEL ekranlar geliyor
MicroLED ekranların ticari olarak yaygın bir şekilde kullanılması için önümüzdeki en az 5 yıllık bir dönemin olduğu düşünülüyor. Bu ekranların akıllı telefonlardan VR/AR ürünlerine ve şeffaf ekranlara kadar geniş bir yelpazede kullanılması bekleniyor. Bununla birlikte, QDEL adı verilen ve çok daha yakın olan başka bir ekran teknolojisi daha var.
QDEL ya da kuantum noktalı elektrolüminesan, üst düzey televizyonlar, monitörler ve diğer cihazlarda yaygın olarak kullanılan OLED sonrası yeni teknoloji olabilir. NanoLED olarak da bilinen QDEL, halihazırda TV'lerde bulunan QLED teknolojisiyle karıştırılmaması gerek zira bu ekranlarda arka ışık bulunmuyor. Bunun yerine ışığın asıl kaynağı kuantum noktalarıdır. QDEL ekranların QD-OLED ekranlara karşı avantajı ise maliyet, parlaklık ve yanmaya karşı dayanıklılık noktasında ortaya çıkıyor.
Eğer bu isimleri daha önce duymadıysanız çok da önemli değil zira henüz bu teknolojiyi kullanan herhangi bir ürün piyasaya çıkmadı. Panel üreticileri de henüz prototip üretimi gerçekleştirmedi. Nanosys ise birkaç prototipe sahip ve teknolojinin 2026’da hazır olacağını belirtiyor. Bu arada Nanosys’in üretim ortağının Sharp olduğunu da belirtelim.
Omdia Kıdemli Araştırma Direktörü David Hsieh’a göre QDEL paneller en çok TV, PC ve otomotiv endüstrisinde kullanılacak. Hsieh ayrıca QDEL’in OLED'den daha iyi bir maliyet-performans oranına sahip olacağını da belirtiyor. Bu arada aşağıdaki videoda QDEL panel prototipini görebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.