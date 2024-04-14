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    Haftaya A101 marketlerde Botech 4K Android TV Box ve Vestel V Tab tablet var

    18 Nisan A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Botech markasına ait WZone 4K Android TV Box, Mipo M25 ve OMIX X600 akıllı telefon modelleri yer alıyor.        
    18 Nisan A101 Tam Boyutta Gör
    A101 gıda marketleri zincirinde önümüzdeki hafta Android V kutularından tablet modellerine, akıllı telefonlardan elektrikli mutfak aletlerine ve elektrikli moped modellerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    18 Nisan A101 teknoloji ürünleri

    18 Nisan A101 teknoloji ürünleri arasında Botech markasına ait WZone 4K Android TV Box modeli yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli üretim Android TV kutusu olan cihaz 2GB RAM ve 8GB depolama ile geliyor. Fiyatı 1699TL.

    Vestel markasına ait 10.1 inçlik 1280x800 piksel ekran, 4x Cortex-A53 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 5MP arka kamera, 2MP ön kamera, 5000mAh batarya, Bluetooth 5.0 gibi özellikleri olan tablet modeli 3999TL.

    Diğer taraftan 6.51 inçlik ekran, UNISO 4+4 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4000mAh batarya gibi özellikleri olan Mipo M25 akıllı telefon 3999TL.

    Son olarak 6.78 inçlik ekran, Helio G88 yonga seti, 90Hz ekran yenileme, 50M üçlü kamera, 8MP ön kamera, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAH batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri olan OMIX X600 akıllı telefon da 4999TL olarak satılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 19 saat önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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