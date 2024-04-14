Haftaya A101 marketlerde Botech 4K Android TV Box ve Vestel V Tab tablet var

Tam Boyutta Gör A101 gıda marketleri zincirinde önümüzdeki hafta Android V kutularından tablet modellerine, akıllı telefonlardan elektrikli mutfak aletlerine ve elektrikli moped modellerine kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

18 Nisan A101 teknoloji ürünleri

18 Nisan A101 teknoloji ürünleri arasında Botech markasına ait WZone 4K Android TV Box modeli yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli üretim Android TV kutusu olan cihaz 2GB RAM ve 8GB depolama ile geliyor. Fiyatı 1699TL.

A101 Ekstra ürünlerinde neler var? 2 gün önce eklendi

Vestel markasına ait 10.1 inçlik 1280x800 piksel ekran, 4x Cortex-A53 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 5MP arka kamera, 2MP ön kamera, 5000mAh batarya, Bluetooth 5.0 gibi özellikleri olan tablet modeli 3999TL.

Diğer taraftan 6.51 inçlik ekran, UNISO 4+4 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4000mAh batarya gibi özellikleri olan Mipo M25 akıllı telefon 3999TL.

Son olarak 6.78 inçlik ekran, Helio G88 yonga seti, 90Hz ekran yenileme, 50M üçlü kamera, 8MP ön kamera, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAH batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri olan OMIX X600 akıllı telefon da 4999TL olarak satılacak.

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18 Nisan A101 kataloğunda neler var?