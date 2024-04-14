Haftaya A101 marketlerde Botech 4K Android TV Box ve Vestel V Tab tablet var

18 Nisan A101 teknoloji ürünleri
18 Nisan A101 teknoloji ürünleri arasında Botech markasına ait WZone 4K Android TV Box modeli yer alıyor. Türkiye’nin ilk yerli üretim Android TV kutusu olan cihaz 2GB RAM ve 8GB depolama ile geliyor. Fiyatı 1699TL.
Vestel markasına ait 10.1 inçlik 1280x800 piksel ekran, 4x Cortex-A53 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 64GB depolama, 5MP arka kamera, 2MP ön kamera, 5000mAh batarya, Bluetooth 5.0 gibi özellikleri olan tablet modeli 3999TL.
Diğer taraftan 6.51 inçlik ekran, UNISO 4+4 çekirdekli işlemci, 4GB RAM, 128GB depolama, 13MP+2MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4000mAh batarya gibi özellikleri olan Mipo M25 akıllı telefon 3999TL.
Son olarak 6.78 inçlik ekran, Helio G88 yonga seti, 90Hz ekran yenileme, 50M üçlü kamera, 8MP ön kamera, 4GB RAM, 128GB depolama, 5000mAH batarya, 18W hızlı şarj gibi özellikleri olan OMIX X600 akıllı telefon da 4999TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)