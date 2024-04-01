Bu sene Mini LED TV satışlarının OLED TV'leri geçmesi bekleniyor

Araştırma verilerine göre, bu yılki Mini LED TV sevkiyatları 6,8 milyon adedi bulacak. Şirket, bu yıl için 6,4 milyon OLED TV sevkiyatının gerçekleşmesini bekliyor. 2023 yılında OLED televizyon sevkiyatları yıllık %20,6 azalırken, Mini LED sevkiyatları ise aynı dönemde yıllık %24,7 artış gösterdi. Geçen yıl OLED ve Mini LED TV'lerin sevkiyat rakamları sırasıyla 5,48 milyon ve 4,25 milyon adet oldu.
Mini LED ve OLED TV satış projeksiyonları
|Sene
|Mini LED TV sevkiyatları (milyon)
|OLED TV sevkiyatları (milyon)
|2021
|2.3
|6.5
|2022
|3.4
|6.9
|2023
|4.25
|5.48
|2024
|6.8
|6.4
|2025
|10.2
|7.1
|2026
|16.4
|7.6
|2027
|21.6
|8.1
|2028
|25.5
|8.5
Gelecek projeksiyonlarına baktığımızda Mini LED televizyonların satışlarının katlanarak artacağı öngörülüyor. OLED TV satışlarının da artması öngörülüyor fakat bu artışın çok daha sınırlı olacağı belirtliyor. 2028 yılına gelindiğinde Mini LED TV'lerin satış rakamı OLED TV'lerin üç katına ulaşabilir.
Şu anda Mini LED TV pazarı Samsung, TCL ve Hisense tarafından domine edilirken, OLED TV pazarına LG, Samsung ve Sony hakim durumda. Elec, her iki teknolojiye de katlkıda bulunan Samsung'un TV sevkiyatlarının gelecekteki pazar payının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...