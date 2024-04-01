Tam Boyutta Gör Pazar araştırma şirketi Luotu Technology, 2024'te Mini LED TV satışlarının ilk kez OLED TV satışlarını geçeceği tahmininde bulundu.

Araştırma verilerine göre, bu yılki Mini LED TV sevkiyatları 6,8 milyon adedi bulacak. Şirket, bu yıl için 6,4 milyon OLED TV sevkiyatının gerçekleşmesini bekliyor. 2023 yılında OLED televizyon sevkiyatları yıllık %20,6 azalırken, Mini LED sevkiyatları ise aynı dönemde yıllık %24,7 artış gösterdi. Geçen yıl OLED ve Mini LED TV'lerin sevkiyat rakamları sırasıyla 5,48 milyon ve 4,25 milyon adet oldu.

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Mini LED ve OLED TV satış projeksiyonları

Sene Mini LED TV sevkiyatları (milyon) OLED TV sevkiyatları (milyon) 2021 2.3 6.5 2022 3.4 6.9 2023 4.25 5.48 2024 6.8 6.4 2025 10.2 7.1 2026 16.4 7.6 2027 21.6 8.1 2028 25.5 8.5

Gelecek projeksiyonlarına baktığımızda Mini LED televizyonların satışlarının katlanarak artacağı öngörülüyor. OLED TV satışlarının da artması öngörülüyor fakat bu artışın çok daha sınırlı olacağı belirtliyor. 2028 yılına gelindiğinde Mini LED TV'lerin satış rakamı OLED TV'lerin üç katına ulaşabilir.

Şu anda Mini LED TV pazarı Samsung, TCL ve Hisense tarafından domine edilirken, OLED TV pazarına LG, Samsung ve Sony hakim durumda. Elec, her iki teknolojiye de katlkıda bulunan Samsung'un TV sevkiyatlarının gelecekteki pazar payının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.

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Bu sene Mini LED TV satışlarının OLED TV'leri geçmesi bekleniyor