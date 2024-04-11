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    Xiaomi, 100 inçlik devasa ekrana sahip Redmi MAX TV'yi tanıttı: İşte fiyatı

    Xiaomi yeni ürün lansman etkinliği sırasında 100 inçlik etkileyici boyuta sahip yeni bir TV duyurdu. Redmi Max 100 2025 adlı model 4K çözünürlükte ekran ve oyunculara özel birçok özellikle geliyor.
    Xiaomi, 100 inç ekrana sahip Redmi MAX TV'yi tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi uzunca bir süredir Redmi alt markası altında oyun ürünleri piyasaya sürüyor. Çinli şirket son olarak 100 inçlik devasa ekrana sahip Redmi Max 100 2025 TV modelini tanıttı. Cihazı "oyun TV'si" yapan en önemli özelliklerden biri 144 Hz yenileme hızı sunması.

    Filmlerde nefes kesici bir deneyim vadeden televizyon, yüksek yenileme hızı sayesinde, konsol oyunlarını sorunsuz bir şekilde oynamanıza imkân tanıyor. Yeni TV'nin her ayrıntıyı net ve keskin bir şekilde görmenizi mümkün kılan 4K çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.

    Xiaomi, 100 inç ekrana sahip Redmi MAX TV'yi tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör

    Redmi Max 100 2025, oyuncular için özel olarak tasarlanmış birçok özelliğe sahip. Televizyonun ekranı "competitive mode" (rekabetçi mod) etkinleştirildiğinde 240 Hz yenileme hızına ulaşıyor. Böylelikle daha hızlı tepki süresi ve daha az gecikme sağlayarak rakipleriniz karşısında size avantaj sağlıyor. 

    Fiyatı da açıklandı

    HyperOS destekli televizyon dört çekirdekli (Cortex A73) işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, göz koruma teknolojisi ve Wi-Fi 6 bağlantısı ile geliyor. Tüm bunlara ek olarak TV'de 3 HDMI portu, 2 USB bağlantı noktası ve 1 Ethernet girişi mevcut.

    Xiaomi, 100 inç ekrana sahip Redmi MAX TV'yi tanıttı: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Dolby Atmos, Dolby Vision ve HDR10+ teknolojileri ile öne çıkan cihaz dörtlü hoparlör sistemiyle donatıldı. Yaklaşık 2.2 metre genişlik, 1.2 metre yükseklik ve 61 kg ağırlığa sahip. Ön siparişe açılan Redmi Max 100 2025, 18 Nisan'da satışa sunulacak. Fiyat etiketi 8.999 yuan (1.244 dolar) olarak belirlendi.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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