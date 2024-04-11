Xiaomi, 100 inçlik devasa ekrana sahip Redmi MAX TV'yi tanıttı: İşte fiyatı

Tam Boyutta Gör Xiaomi uzunca bir süredir Redmi alt markası altında oyun ürünleri piyasaya sürüyor. Çinli şirket son olarak 100 inçlik devasa ekrana sahip Redmi Max 100 2025 TV modelini tanıttı. Cihazı "oyun TV'si" yapan en önemli özelliklerden biri 144 Hz yenileme hızı sunması.

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Filmlerde nefes kesici bir deneyim vadeden televizyon, yüksek yenileme hızı sayesinde, konsol oyunlarını sorunsuz bir şekilde oynamanıza imkân tanıyor. Yeni TV'nin her ayrıntıyı net ve keskin bir şekilde görmenizi mümkün kılan 4K çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.

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Redmi Max 100 2025, oyuncular için özel olarak tasarlanmış birçok özelliğe sahip. Televizyonun ekranı "competitive mode" (rekabetçi mod) etkinleştirildiğinde 240 Hz yenileme hızına ulaşıyor. Böylelikle daha hızlı tepki süresi ve daha az gecikme sağlayarak rakipleriniz karşısında size avantaj sağlıyor.

Fiyatı da açıklandı

HyperOS destekli televizyon dört çekirdekli (Cortex A73) işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, göz koruma teknolojisi ve Wi-Fi 6 bağlantısı ile geliyor. Tüm bunlara ek olarak TV'de 3 HDMI portu, 2 USB bağlantı noktası ve 1 Ethernet girişi mevcut.

Tam Boyutta Gör Dolby Atmos, Dolby Vision ve HDR10+ teknolojileri ile öne çıkan cihaz dörtlü hoparlör sistemiyle donatıldı. Yaklaşık 2.2 metre genişlik, 1.2 metre yükseklik ve 61 kg ağırlığa sahip. Ön siparişe açılan Redmi Max 100 2025, 18 Nisan'da satışa sunulacak. Fiyat etiketi 8.999 yuan (1.244 dolar) olarak belirlendi.

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Xiaomi, 100 inç ekrana sahip Redmi MAX TV'yi tanıttı: İşte fiyatı