Xiaomi, 100 inçlik devasa ekrana sahip Redmi MAX TV'yi tanıttı: İşte fiyatı

Filmlerde nefes kesici bir deneyim vadeden televizyon, yüksek yenileme hızı sayesinde, konsol oyunlarını sorunsuz bir şekilde oynamanıza imkân tanıyor. Yeni TV'nin her ayrıntıyı net ve keskin bir şekilde görmenizi mümkün kılan 4K çözünürlüğe sahip olduğunu belirtelim.
Redmi Max 100 2025, oyuncular için özel olarak tasarlanmış birçok özelliğe sahip. Televizyonun ekranı "competitive mode" (rekabetçi mod) etkinleştirildiğinde 240 Hz yenileme hızına ulaşıyor. Böylelikle daha hızlı tepki süresi ve daha az gecikme sağlayarak rakipleriniz karşısında size avantaj sağlıyor.
Fiyatı da açıklandı
HyperOS destekli televizyon dört çekirdekli (Cortex A73) işlemci, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, göz koruma teknolojisi ve Wi-Fi 6 bağlantısı ile geliyor. Tüm bunlara ek olarak TV'de 3 HDMI portu, 2 USB bağlantı noktası ve 1 Ethernet girişi mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...