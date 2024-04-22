TCL amiral gemisi mini-LED televizyonlarını duyurdu

TCL Q10K mini-LED TV özellikleri ve fiyatı
TCL Q10K mini-LED TV firmanın yeni amiral gemisi akıllı televizyonlarından oluşuyor. 4 farklı boyuta sahip olan seride boyuta göre mini-LED aydınlatma bölgeleri de değişiyor. 65 inç boyutta 1512 olan bölge 98 inçte 2592 oluyor.
Aydınlatma bölgeleri parlaklık ve siyahlar konusunda hassas kontrol sağlarken 3800 nit maksimum parlaklık ile farkını gösteriyor. Mikron seviyesinde ışık yayan yongalar ve mikro lensler ile mini-LED ekranların sıkıntısı olan parlak obje etrafındaki dairelerin de önüne geçiliyor.
Linyao M2 görüntü işlemcisi yanında XR mini-LED yardımcı yongası piksel seviyesinde kalibrasyon sağlıyor. Quantum Dot Pro 2024 teknolojisi en iyi renk doğruluğu sunarken 2.1.2 kanal Hi-Fi sistem de 90W ses çıkışı verebiliyor.
144Hz tazeleme hızı olan ekran XDR HVA panel sayesinde geniş açılarda yansımayı en aza indiriyor. Değişken tazeleme hızı ve 1.5ms gecikme süresi oyuncular için de akıcı bir tecrübe vadediyor. HDMI 2.1, Wi-Fi 6, 4GB RAM, 64GB depolama, USB 3.0 özellikleri olan serinin fiyatı şu şekilde:
- 65 inç ve 1512 aydınlatma bölgesi – 915$
- 75 inç ve 2160 aydınlatma bölgesi – 1196$
- 85 inç ve 2304 aydınlatma bölgesi – 1549$
- 98 inç ve 2592 aydınlatma bölgesi – 2816$
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)