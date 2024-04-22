TCL amiral gemisi mini-LED televizyonlarını duyurdu

Tam Boyutta Gör Her segmente yönelik ürünleriyle hızlı bir yükseliş yakalayan ve televizyon pazarında yüzde 12 paya ulaşmayı başaran Çinli TCL markası hız kesmeden yeni akıllı televizyon modelleri tanıtmaya devam ediyor.

TCL Q10K mini-LED TV özellikleri ve fiyatı

TCL Q10K mini-LED TV firmanın yeni amiral gemisi akıllı televizyonlarından oluşuyor. 4 farklı boyuta sahip olan seride boyuta göre mini-LED aydınlatma bölgeleri de değişiyor. 65 inç boyutta 1512 olan bölge 98 inçte 2592 oluyor.

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Aydınlatma bölgeleri parlaklık ve siyahlar konusunda hassas kontrol sağlarken 3800 nit maksimum parlaklık ile farkını gösteriyor. Mikron seviyesinde ışık yayan yongalar ve mikro lensler ile mini-LED ekranların sıkıntısı olan parlak obje etrafındaki dairelerin de önüne geçiliyor.

Linyao M2 görüntü işlemcisi yanında XR mini-LED yardımcı yongası piksel seviyesinde kalibrasyon sağlıyor. Quantum Dot Pro 2024 teknolojisi en iyi renk doğruluğu sunarken 2.1.2 kanal Hi-Fi sistem de 90W ses çıkışı verebiliyor.

144Hz tazeleme hızı olan ekran XDR HVA panel sayesinde geniş açılarda yansımayı en aza indiriyor. Değişken tazeleme hızı ve 1.5ms gecikme süresi oyuncular için de akıcı bir tecrübe vadediyor. HDMI 2.1, Wi-Fi 6, 4GB RAM, 64GB depolama, USB 3.0 özellikleri olan serinin fiyatı şu şekilde:

65 inç ve 1512 aydınlatma bölgesi – 915$

75 inç ve 2160 aydınlatma bölgesi – 1196$

85 inç ve 2304 aydınlatma bölgesi – 1549$

98 inç ve 2592 aydınlatma bölgesi – 2816$

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TCL Q10K mini-LED TV tanıtıldı: İşte özellikleri v