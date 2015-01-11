Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

CES 2015 : ZOTAC, pico mini PC ailesini yeniledi

4 yıl
759
1
14
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
CES 2015 : ZOTAC, pico mini PC ailesini yeniledi

Her yıl olduğu gibi bu fuarda da yeni ürünlerini katılımcılara sergileyen ZOTAC, mini PC kategorisinde ilgi gören Pico serisi modellerini yenileyerek tüketicilerin beğenisine sundu. Pico serisi bu kez Intel ve AMD işlemciler için farklı versiyonlar ile geliyor. 

Intel tarafında yer alan Zbox pico PI330 modelinde Bay Trail tabanlı Atom Z3775 yongasetine yer verildiğini görüyoruz. 2.4GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 işlemci ve 778MHz saat hızında Intel HD grafik birimini barındıran yongaseti daha çok tablet modelleri için geliştirilmiş bir yongasetiydi. Avuçiçine sığan bu mini PC modeli daha çok gündelik işlemler için ideal. 

Modelde 4GB'a kadar LPDDR3 1066MHz RAM bellek yer alırken, 64GB eMMC bellek, HDMI ve DisplayPort girişi, USB 3.0 portu, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 ve Gigabit Ethernet şeklinde özellikler mevcut. 

AMD tarafındaki Zbox Pico A330 modelinde ise enerji tasarrufu odaklı 4 adet Mullins çekirdeği ve 128GCN tabanlı AMD R3 grafik birimi barındıran A4-6400T yongaseti yer alıyor. 2GB DDRL 1333MHz RAM ile desteklenen modelde 32GB depolama kapasitesi, HDMI, mini DisplayPort, USB 3.0 portu, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 ve Gigabit Ethernet şeklinde diğer özellikler mevcut. Çıkış tarihi tam olarak bilinemese de modellerin 249$ civarında bir fiyat etiketi olacağı belirtiliyor.  

http://microsoft-news.com/zotac-reveals-next-gen-pico-mini-pcs-with-latest-cpu-from-intel-and-amd/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
yeni nesil atom,celeron,pentium lar full 3d bluray oynatabilecek ekran gücü olabiliyormu(hatta 4k)?
oynatamıyorsa en düşük ne olmalı?.download pc si olarakda kullanacağım için düşük enerji tercih
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Aslında tv üreticileri modellerinin yanında bunlar gibi cihazları alternatif olarak ucuztan sunmalılar,akıllı tv'lerin hızlarını biliyoruz zaten, onun yerine buna para vermek daha mantıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
140 dolara chromebox satılıyor, ona istersen windows da yüklenebilir zaten ve bunlardan daha performanslı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
Tv arkasına takmak için çok ideal.. birde air mouse alcan buna süper olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayhanjan 4 yıl
Fiyatı güzel olsa süper olur . Media player hemde hası media playırın bu ya. 250 $ ise 800 tl civarında olur. Ama Tr ye gelirmi acaba.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 4 yıl
Fiyatının yarısı anca eder
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkhair 4 yıl
Aslında bu tip bi pc ve orta kalite bir monitör ile büyüklerimizin işini fazlasıyla görebilecek, büyük ekranlı ve az yer kaplayan pc ler olabilir. Sonuçta çoğu büyüğümüzün tek yaptığı chrome üzerinden internete girme başka bi iş yaptıkları yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Mini PC donanım özellikleri normal....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 4 yıl
bu tarz pc ler bir televizyona smart özelliği eklemenin en kolay yolu. zira televizyonların içindeki smart özellikleri çok kötü ve düzgün güncellenmiyor ve flash desteklemiyor. yükle buna w 8.1 al sana muhteşem bir medya pc. üstelik tüm mağaza oyunlarınıda rahatça çalıştır. asphalt 8 yükledim ben rahatça oynatıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
759 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: Donanım Dünyasından Yenilikler 4 yıl Mobilite: Zenfone 2, G Flex 2, Snapdragon 810 gecikmesi, Tegra X1 ve dahası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim