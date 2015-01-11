CES 2015 : ZOTAC, pico mini PC ailesini yeniledi





Her yıl olduğu gibi bu fuarda da yeni ürünlerini katılımcılara sergileyen ZOTAC, mini PC kategorisinde ilgi gören Pico serisi modellerini yenileyerek tüketicilerin beğenisine sundu. Pico serisi bu kez Intel ve AMD işlemciler için farklı versiyonlar ile geliyor.





Intel tarafında yer alan Zbox pico PI330 modelinde Bay Trail tabanlı Atom Z3775 yongasetine yer verildiğini görüyoruz. 2.4GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 işlemci ve 778MHz saat hızında Intel HD grafik birimini barındıran yongaseti daha çok tablet modelleri için geliştirilmiş bir yongasetiydi. Avuçiçine sığan bu mini PC modeli daha çok gündelik işlemler için ideal.





Modelde 4GB'a kadar LPDDR3 1066MHz RAM bellek yer alırken, 64GB eMMC bellek, HDMI ve DisplayPort girişi, USB 3.0 portu, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 ve Gigabit Ethernet şeklinde özellikler mevcut.





AMD tarafındaki Zbox Pico A330 modelinde ise enerji tasarrufu odaklı 4 adet Mullins çekirdeği ve 128GCN tabanlı AMD R3 grafik birimi barındıran A4-6400T yongaseti yer alıyor. 2GB DDRL 1333MHz RAM ile desteklenen modelde 32GB depolama kapasitesi, HDMI, mini DisplayPort, USB 3.0 portu, 5. nesil WiFi, Bluetooth 4.0 ve Gigabit Ethernet şeklinde diğer özellikler mevcut. Çıkış tarihi tam olarak bilinemese de modellerin 249$ civarında bir fiyat etiketi olacağı belirtiliyor.

http://microsoft-news.com/zotac-reveals-next-gen-pico-mini-pcs-with-latest-cpu-from-intel-and-amd/