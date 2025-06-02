Çin otomotiv sektöründe Evergrande korkusu, devler birbirini suçluyor

BYD ve Great Wall Motor savaşı kızışıyor
Great Wall Motor Başkanı Wei Jianjun, sektördeki fiyat savaşının yarattığı finansal baskılara dikkat çekerek, durumu geçtiğimiz yıllarda iflas eden emlak devi Evergrande'ye benzetti. Jianjun, sektördeki alt seviye üreticilerin bu savaştan olumsuz etkilendiğini ve sektörün sağlıksız bir döneme doğru gittiğini iddia etti.
Wei her ne kadar isim vermese de, sosyal medyada bu benzetmenin BYD'ye yönelik olduğu spekülasyonları hızla yayıldı. Bunun üzerine BYD'nin marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei, iddiaları "alarmist" olarak nitelendirerek, şirketin finansal sağlığını savundu.
Li, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, BYD'nin %70'lik borç/varlık oranının, Ford, Boeing ve Toyota gibi küresel devlerle kıyaslanabilir olduğunu belirtti. Şirketin 580 milyar yuanlık borcunun, hızlı büyüme sürecinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Li, BYD'nin finansal yapısının sağlam olduğunu ifade etti. Ayrıca, BYD'nin, bu tür spekülasyonları yayanlara karşı yasal yollara başvuracağını ve ilgili delilleri Çinli yetkililere sunduğunu açıkladı.
BYD ile Great Wall Motor arasındaki bu tür çatışmalar yeni değil. 2023 yılında, Great Wall Motor, BYD'nin bazı hibrit modellerinin emisyon standartlarını karşılamadığı iddiasıyla Çinli düzenleyicilere şikayette bulunmuştu. BYD ise bu iddiaları reddederek, Çin otomotiv endüstrisinin küresel pazarda daha rekabetçi olması gerektiğini savunmuştu. Bu son gelişmeler, Çin otomotiv sektöründeki rekabetin sadece fiyatlar ve teknolojilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kamuoyu algısı ve finansal sağlamlık üzerinden de şekillendiğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
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