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    Çin otomotiv sektöründe Evergrande korkusu, devler birbirini suçluyor

    Çin’in elektrikli araç sektöründe ağırlığını koyması ülke içerisinde de sert bir rekabetin fitilini ateşledi. BYD ve Great Wall Motor yıllardır birbirine diş geçirmeye çalışıyor.

    Çin
    Geçtiğimiz haftalarda global otomotiv sektörünün devlerinden birisi haline gelen BYD’nin Çin’de başlattığı indirim kampanyası tartışmaların da fitilini ateşledi. Diğer firmaların da benzer kampanyalara başlaması kâr marjını ciddi anlamda düşürürken borsada hisselerin kırmızıya dönmesine neden oldu. Hal böyle olunca BYD cephesine eleştiriler de gecikmedi. 

    BYD ve Great Wall Motor savaşı kızışıyor

    Great Wall Motor Başkanı Wei Jianjun, sektördeki fiyat savaşının yarattığı finansal baskılara dikkat çekerek, durumu geçtiğimiz yıllarda iflas eden emlak devi Evergrande'ye benzetti. Jianjun, sektördeki alt seviye üreticilerin bu savaştan olumsuz etkilendiğini ve sektörün sağlıksız bir döneme doğru gittiğini iddia etti.

    Wei her ne kadar isim vermese de, sosyal medyada bu benzetmenin BYD'ye yönelik olduğu spekülasyonları hızla yayıldı. Bunun üzerine BYD'nin marka ve halkla ilişkiler genel müdürü Li Yunfei, iddiaları "alarmist" olarak nitelendirerek, şirketin finansal sağlığını savundu.

    Li, Weibo üzerinden yaptığı açıklamada, BYD'nin %70'lik borç/varlık oranının, Ford, Boeing ve Toyota gibi küresel devlerle kıyaslanabilir olduğunu belirtti. Şirketin 580 milyar yuanlık borcunun, hızlı büyüme sürecinin bir sonucu olduğunu vurgulayan Li, BYD'nin finansal yapısının sağlam olduğunu ifade etti. Ayrıca, BYD'nin, bu tür spekülasyonları yayanlara karşı yasal yollara başvuracağını ve ilgili delilleri Çinli yetkililere sunduğunu açıkladı.

    BYD ile Great Wall Motor arasındaki bu tür çatışmalar yeni değil. 2023 yılında, Great Wall Motor, BYD'nin bazı hibrit modellerinin emisyon standartlarını karşılamadığı iddiasıyla Çinli düzenleyicilere şikayette bulunmuştu. BYD ise bu iddiaları reddederek, Çin otomotiv endüstrisinin küresel pazarda daha rekabetçi olması gerektiğini savunmuştu. Bu son gelişmeler, Çin otomotiv sektöründeki rekabetin sadece fiyatlar ve teknolojilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda kamuoyu algısı ve finansal sağlamlık üzerinden de şekillendiğini gösteriyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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