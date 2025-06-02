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    Euro Truck Simulator 2 otobüs yolculuklarına başlıyor, Türkiye haritası detayı

    ETS 2 oyununun çok yakında otobüs yolculuklarını entegre edeceğini duyurduğu tanıtım videosunda Türkiye haritası detayı Türk oyuncuları epey heyecanlandırdı.    

    ETS 2 Tam Boyutta Gör
    Yıllardır tırlarla Avrupa yollarını arşınladığımız Euro Truck Simulator 2 evreninde yepyeni bir dönem başlıyor. SCS Software, uzun süredir oyuncuların beklediği otobüs projesini sonunda resmen duyurdu. Üstelik bu yenilik, sadece bir mod değil — oyunun resmi bir parçası olarak geliyor.

    ETS 2 sürpriz yaptı

    Şirketin paylaştığı videoda kapsamlı bir projenin bizi beklediği anlaşılıyor. Orijinal oyunda olduğu gibi gerçekçi yolcu terminalleri, özel otobüs durakları, lisanslı markalar, yeni animasyonlar ve otobüs fizikleri bizi şaşırtmayacaktır. 

    Tanıtım videosundaki diğer bir ayrıntı ise kapak görselinde kullanılan haritanın Tuz gölü ve çevresini gösteren bir Karayolları Genel Müdürlüğü haritası olması. Bu da Türkiye haritasının geri kalan kısımlarının yakın zamanda oyuna eklenebileceğini gösteriyor. 

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 3 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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