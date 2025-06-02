Euro Truck Simulator 2 otobüs yolculuklarına başlıyor, Türkiye haritası detayı

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Tam Boyutta Gör Yıllardır tırlarla Avrupa yollarını arşınladığımız Euro Truck Simulator 2 evreninde yepyeni bir dönem başlıyor. SCS Software, uzun süredir oyuncuların beklediği otobüs projesini sonunda resmen duyurdu. Üstelik bu yenilik, sadece bir mod değil — oyunun resmi bir parçası olarak geliyor.

ETS 2 sürpriz yaptı

Şirketin paylaştığı videoda kapsamlı bir projenin bizi beklediği anlaşılıyor. Orijinal oyunda olduğu gibi gerçekçi yolcu terminalleri, özel otobüs durakları, lisanslı markalar, yeni animasyonlar ve otobüs fizikleri bizi şaşırtmayacaktır.

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Tanıtım videosundaki diğer bir ayrıntı ise kapak görselinde kullanılan haritanın Tuz gölü ve çevresini gösteren bir Karayolları Genel Müdürlüğü haritası olması. Bu da Türkiye haritasının geri kalan kısımlarının yakın zamanda oyuna eklenebileceğini gösteriyor.

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ETS 2 oyuncuların sesini duydu

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