Euro Truck Simulator 2 otobüs yolculuklarına başlıyor, Türkiye haritası detayı

ETS 2 sürpriz yaptı
Şirketin paylaştığı videoda kapsamlı bir projenin bizi beklediği anlaşılıyor. Orijinal oyunda olduğu gibi gerçekçi yolcu terminalleri, özel otobüs durakları, lisanslı markalar, yeni animasyonlar ve otobüs fizikleri bizi şaşırtmayacaktır.
Tanıtım videosundaki diğer bir ayrıntı ise kapak görselinde kullanılan haritanın Tuz gölü ve çevresini gösteren bir Karayolları Genel Müdürlüğü haritası olması. Bu da Türkiye haritasının geri kalan kısımlarının yakın zamanda oyuna eklenebileceğini gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!