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CPU-Z'nin 1.60 sürümü kullanıma sunuldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,9b
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Diğer Yazılım
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım tutkunlarının sıklıkla kullandığı ücretsiz sistem araçlarından CPU-Z'nin 1.60 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. İşlemci, anakart ve bellekler hakkında detaylı bilgi sunan CPU-Z'nin yeni versiyonu, Intel'in yakın zamanda piyasaya sunduğu entegre grafik birimine sahip olmayan Core i5 2550K, 2450P ve 2380P işlemcileriyle birlikte Nisan ayında pazara sunulması beklenen Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine destek içeriyor. Yeni sürüm Intel platformunda ayrıca sunuc ve iş istasyonları için geliştirilen yeni nesil Xeon E3 işlemcilerine ve Ivy Bridge platformu için hazırlanan Z77 platformuna da destek sunuyor.
AMD tarafında ise CPU-Z 1.60 ile birlikte 8 çekirdekli FX-8140 ve dört çekirdekli FX-4150 işlemcilerine destek geliyor. Aynı zamanda ilerleyen aylarda pazara sunulması beklenen ikinci nesil Bulldozer çekirdek tasarımına sahip Trinity kod adlı Fusion işlemcileri için de ön destek veriliyor. Windows işletim sistemi için hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları hazırlanan CPU-Z 1.60'ı indirmek için adres; http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.60-setup-en.exe.

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Dovahkiin 7 yıl
Altı üstü 1 adet executable dosya. Bunu indirip açmak da zor geliyorsa PC kullanmayın bir zahmet.
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sorunsuz16 7 yıl
Güzelmiş.Teşekkürler Admin
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sp@wn 7 yıl
Teşekkürler bilgi için...
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SEO-Uzmanı 7 yıl
tek tuşla otomatik güncelleme desteği olmayan
her şeyi amele gibi manüel olarak elle tek, tek bul, indir, eksisinin yerine koymadan önce eskisini sil, şeklinde angarya bir işlem yaptıran genelde yeni desteklediği işlemcilere sahip olmayan kullanıcı sürüsünün ! yeni diye indirdiği bir program !
1 Yanıt Yanıtla
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Psydia 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
tek tuşla otomatik güncelleme desteği olmayan
her şeyi amele gibi manüel olarak elle tek, tek bul, indir, eksisinin yerine koymadan önce eskisini sil, şeklinde angarya bir işlem yaptıran genelde yeni desteklediği işlemcilere sahip olmayan kullanıcı sürüsünün ! yeni diye indirdiği bir program !

Cpu-z'nin kotu yonleri de olabilir pekala ama, ne yazik ki alternatifi yok. Burasi sikayet etme yeri degil, o yuzden gidin baska yerde sikayet edin.
Soru ve onerileriniz icin cpuid.com/...
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E_Aydin35 7 yıl
İndirdim..Herzamanki gibi hizmet güzel sürümlerin yenilenmesi çeşitlenmesi daha çok veri eklenmesi güzel herşey değişiyor birtek işlemcimiz değişmiyor..:):)
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Executor Arhentir 7 yıl
I-ndirelim bakalım..
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