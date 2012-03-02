CPU-Z'nin 1.60 sürümü kullanıma sunuldu

Donanım tutkunlarının sıklıkla kullandığı ücretsiz sistem araçlarından CPU-Z'nin 1.60 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı. İşlemci, anakart ve bellekler hakkında detaylı bilgi sunan CPU-Z'nin yeni versiyonu, Intel'in yakın zamanda piyasaya sunduğu entegre grafik birimine sahip olmayan Core i5 2550K, 2450P ve 2380P işlemcileriyle birlikte Nisan ayında pazara sunulması beklenen Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesine destek içeriyor. Yeni sürüm Intel platformunda ayrıca sunuc ve iş istasyonları için geliştirilen yeni nesil Xeon E3 işlemcilerine ve Ivy Bridge platformu için hazırlanan Z77 platformuna da destek sunuyor.

AMD tarafında ise CPU-Z 1.60 ile birlikte 8 çekirdekli FX-8140 ve dört çekirdekli FX-4150 işlemcilerine destek geliyor. Aynı zamanda ilerleyen aylarda pazara sunulması beklenen ikinci nesil Bulldozer çekirdek tasarımına sahip Trinity kod adlı Fusion işlemcileri için de ön destek veriliyor. Windows işletim sistemi için hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları hazırlanan CPU-Z 1.60'ı indirmek için adres; http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.60-setup-en.exe