Calendar by Readdle güncellendi: iPad için yeni arayüz & iPhone'da özel anımsatıcılar

App Store’daki birçok uygulamasıyla, platformun önde gelen geliştiricilerden olan Readdle, sevilen Calendar by Readdle uygulamasını yeni özelliklerle güncelledi.

Kullanıcı dostu arayüzü ile App Store’un sevilen takvim uygulamalarından olan Calendar by Readdle, son güncelleme ile şu yeniliklere sahip oluyor:

Güncellenen iPad arayüzü

Smart Input’da Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerine destek

iPhone’da özel anımsatıcılar ekleyebilme

Diğer performans iyileştirmeleri

Calendar by Readdle’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.