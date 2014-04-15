Calendar by Readdle güncellendi: iPad için yeni arayüz & iPhone'da özel anımsatıcılar

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App Store’daki birçok uygulamasıyla, platformun önde gelen geliştiricilerden olan Readdle, sevilen Calendar by Readdle uygulamasını yeni özelliklerle güncelledi.
Kullanıcı dostu arayüzü ile App Store’un sevilen takvim uygulamalarından olan Calendar by Readdle, son güncelleme ile şu yeniliklere sahip oluyor:
- Güncellenen iPad arayüzü
- Smart Input’da Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca dillerine destek
- iPhone’da özel anımsatıcılar ekleyebilme
- Diğer performans iyileştirmeleri
Calendar by Readdle’ın App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.Calendars by Readdle - sync with Google Calendar, manage events and tasks - Readdle
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