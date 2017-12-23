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Cam filminde son karar | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

1 yıl
6b
1
2si1
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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2si1'in bu bölümünde aylardır gündemi meşgul eden otomobil cam filmi ile ilgili son kararı değerlendiriyor, Apple'ın yavaşlattığı iPhonelar için hesap soruyoruz.
Yayın akışı:
00:06 Bakanlık otomobil cam filmleri için son kararını verdi
03:39 Yılın en çok kazandıran mesleği belli oldu
05:50 Steam kış indirimleri başladı
09:12 Ne yazık ki bir sonraki Battlefield oyunu Bad Company 3 değil
10:46 Apple, eski iPhoneları güncelleme ile yavaşlattığını kabul etti
15:55 Magic Leap'in merak edilen arttırılmış gerçeklik gözlüğü ortaya çıktı
19:11 CupHead'in sahtesi Apple uygulama marketinde yerini aldı!
21:10 Medievil'ın yapımcıları oyunun gğncellendiğinden habersiz
22:15 Windows 10S için Chrome'un macerası kısa sürdü
27:54 Kırıldığında tekrar birleşebilen cam geliştirildi
28:58 Blizzard yeni bir FPS oyunu geliştiriyor
30:55 PS Vita için yeni bir oyun geliyor!
33:16 Yılın en kötü şifreleri yayınlandı
36:18 Uyurken para kazanmak artık mümkün
37:33 Farcry 5'ten yeni videolar
40:32 DarkSiders 3 için yeni video yayınlandı
41:03 Kingdon Come için yeni video

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erci501 1 yıl
kapalı kasa ticari araçlar, tırlar kamyonlar vs vs yasaklansın o zaman
illaki içini göreceklermiş
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fb.1907 1 yıl
Filmsiz araba perdesiz eve benzer
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Jabba the Butt 1 yıl
Allam ya başlığa bak. Direkt clickbait
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Marrusia 1 yıl
Hocam nasil R yapmissin ama gecen programda gerekli diyordun :(
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shadowtr 1 yıl
camına bir filmine iki... yeter ya...
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dakamon 1 yıl
Mesut Çevik değilmiydi cam filmi gerekli en azından arka camlarda olsun diye. Şimdi net karar çıkınca hemen destekler olmuş. Hep aynı Mesut Çevik
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join 1 yıl
Steam hesabımda Far Cry'ın tüm serileri var ama özellikle 3 ve 4'e saatlerimi verdim çok keyif alarak oynadım. Özellikle Far Cry 3 ilk oynadığımda hayran kaldım. Salyalarımı akıta akıta saatlerce oynadım Far Cry 4 ilk indirimde hemen aldım. Primal da aynı şekilde ama bu programda gösterilen kısa video dan bile tamamen aynı mantıkta olduğunu anladım çıktığında yine alıp yine keyifle oynayacağım herhalde ama bir yerden yakalayıp iyice suyunu çıkarana kadar insanları bıktırana kadar aynı yemeği vermeleri de güzel değil. Yemek her ne kadar güzel olsa da insan bıkıyor.
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olağan_şüpheli 1 yıl
catherine vitaya gelirse çok güzel olurda ya +100 tl olur ya +50 tl olur. keşke şöyle 29 tl falan yapsalar.
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Fx_57,5 1 yıl
cam filmi yasağında sanırım yanlışınız var,bütün haber sitelerinde 180 derece görüş alanı için %70 ışık geçirgenlik aranırken SADECE EN ÖN CAM a hiçbir film uygulaması yapılamaz deniliyor.
arka camlar için herhangi bir kısıtlama ve açıklama getirilmemiş durumda.
cam filminin serbest olmasındaki haklı gerekçede daha öncede dediğim gibi trafikteki
-hanzoların özellikle kırmızı ışıklarda bayanları taciz etmesi,
-barzoların trafikte kadın sürücü görünce sıkıştırmaları vb.
-bebekli annelerin trafikte çocuğunu emzirmesinde kolaylık
-klimaya katkısı ve klimasız arabalarda yazın güneşi kısmen kesmesi fayda sağlıyor,
-kaza anında cam parçalarının dağılmasını önlemesi,
son duyulan taslak mantıklı gibi en ön camda yasak olması normal,ön sağ solda çok kısıtlamaya gidilirse taslaktaki gibi yine ışıklarda barzolar bayanları rahatsız edecek,sürücyü güneş ışıklarından korumayacak.
en azından arkaları serbest bırakmaları yerinde olmuş.
milyonlarca insanı ilgilendiren bir yasak bukadar kolay benimsenmemeli.
teröristi araba camından tespit etmeye kaldıysa iş vay halimize
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major24 1 yıl Fx_57,5
Katılıyorum. Ama keşke ön-arka 2 numara olsa max. Önden giren ışık zaten %35 karartma olan camı açtığından %45-50 gibi görünecek. Bir çevirmede araç içinde kaç kişi olduğu belli olabilecek.
Hadi diyelim uymadı , önlere %50 karartmayı izin vermeli . Gene önden giren ışık sayesinde bu ışık geçirgenliği %60 ları bulacaktır.
%70 ışık geçirgenliği için kimse cam filmi uygulamaz. Çünkü bu şartı sağlayan tek film var o da şeffaf film . Birçok bu tarz film Güneş’in sıcak etkisinden koruyamaz sizi. Ya kaliteli markaların filmlerine yüksek fiyatlar vereceksiniz , ya da sıcakta cayır cayır yanacaksınız .
Terör merör hikaye. Aracımda ön yan camlarda 2 numara film , arkalar %65 karartılmış cam üstüne 1 numara film var . Çevirmelerde camı indirmeden polisler rahatlıkla içeriyi görebiliyor . Yaşadığım ilin plakasına sahip olmama rağmen , her hafta aynı yerden geçmeme rağmen inatla çevirmelerde beni durdurup sorguluyorlar ama il dışı plakalı araçlara devamlı yol veriyorlar .
Yani görünen o ki ohal Hikaye , maksat içeri para sokmak
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Tihilu 1 yıl
İlk defa bir 2si1 izlerken keyif alamadım.
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