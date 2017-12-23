Cam filminde son karar | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

2si1'in bu bölümünde aylardır gündemi meşgul eden otomobil cam filmi ile ilgili son kararı değerlendiriyor, Apple'ın yavaşlattığı iPhonelar için hesap soruyoruz.

Yayın akışı:

00:06 Bakanlık otomobil cam filmleri için son kararını verdi

03:39 Yılın en çok kazandıran mesleği belli oldu

05:50 Steam kış indirimleri başladı

09:12 Ne yazık ki bir sonraki Battlefield oyunu Bad Company 3 değil

10:46 Apple, eski iPhoneları güncelleme ile yavaşlattığını kabul etti

15:55 Magic Leap'in merak edilen arttırılmış gerçeklik gözlüğü ortaya çıktı

19:11 CupHead'in sahtesi Apple uygulama marketinde yerini aldı!

21:10 Medievil'ın yapımcıları oyunun gğncellendiğinden habersiz

22:15 Windows 10S için Chrome'un macerası kısa sürdü

27:54 Kırıldığında tekrar birleşebilen cam geliştirildi

28:58 Blizzard yeni bir FPS oyunu geliştiriyor

30:55 PS Vita için yeni bir oyun geliyor!

33:16 Yılın en kötü şifreleri yayınlandı

36:18 Uyurken para kazanmak artık mümkün

40:32 DarkSiders 3 için yeni video yayınlandı

41:03 Kingdon Come için yeni video