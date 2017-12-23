Cam filminde son karar | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı

Genel Yayın Yönetmeni
2si1'in bu bölümünde aylardır gündemi meşgul eden otomobil cam filmi ile ilgili son kararı değerlendiriyor, Apple'ın yavaşlattığı iPhonelar için hesap soruyoruz.
Yayın akışı:
00:06 Bakanlık otomobil cam filmleri için son kararını verdi
03:39 Yılın en çok kazandıran mesleği belli oldu
05:50 Steam kış indirimleri başladı
09:12 Ne yazık ki bir sonraki Battlefield oyunu Bad Company 3 değil
10:46 Apple, eski iPhoneları güncelleme ile yavaşlattığını kabul etti
15:55 Magic Leap'in merak edilen arttırılmış gerçeklik gözlüğü ortaya çıktı
19:11 CupHead'in sahtesi Apple uygulama marketinde yerini aldı!
21:10 Medievil'ın yapımcıları oyunun gğncellendiğinden habersiz
22:15 Windows 10S için Chrome'un macerası kısa sürdü
27:54 Kırıldığında tekrar birleşebilen cam geliştirildi
28:58 Blizzard yeni bir FPS oyunu geliştiriyor
30:55 PS Vita için yeni bir oyun geliyor!
33:16 Yılın en kötü şifreleri yayınlandı
36:18 Uyurken para kazanmak artık mümkün
37:33 Farcry 5'ten yeni videolar
40:32 DarkSiders 3 için yeni video yayınlandı
41:03 Kingdon Come için yeni video
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illaki içini göreceklermiş
arka camlar için herhangi bir kısıtlama ve açıklama getirilmemiş durumda.
cam filminin serbest olmasındaki haklı gerekçede daha öncede dediğim gibi trafikteki
-hanzoların özellikle kırmızı ışıklarda bayanları taciz etmesi,
-barzoların trafikte kadın sürücü görünce sıkıştırmaları vb.
-bebekli annelerin trafikte çocuğunu emzirmesinde kolaylık
-klimaya katkısı ve klimasız arabalarda yazın güneşi kısmen kesmesi fayda sağlıyor,
-kaza anında cam parçalarının dağılmasını önlemesi,
son duyulan taslak mantıklı gibi en ön camda yasak olması normal,ön sağ solda çok kısıtlamaya gidilirse taslaktaki gibi yine ışıklarda barzolar bayanları rahatsız edecek,sürücyü güneş ışıklarından korumayacak.
en azından arkaları serbest bırakmaları yerinde olmuş.
milyonlarca insanı ilgilendiren bir yasak bukadar kolay benimsenmemeli.
teröristi araba camından tespit etmeye kaldıysa iş vay halimize
Hadi diyelim uymadı , önlere %50 karartmayı izin vermeli . Gene önden giren ışık sayesinde bu ışık geçirgenliği %60 ları bulacaktır.
%70 ışık geçirgenliği için kimse cam filmi uygulamaz. Çünkü bu şartı sağlayan tek film var o da şeffaf film . Birçok bu tarz film Güneş’in sıcak etkisinden koruyamaz sizi. Ya kaliteli markaların filmlerine yüksek fiyatlar vereceksiniz , ya da sıcakta cayır cayır yanacaksınız .
Terör merör hikaye. Aracımda ön yan camlarda 2 numara film , arkalar %65 karartılmış cam üstüne 1 numara film var . Çevirmelerde camı indirmeden polisler rahatlıkla içeriyi görebiliyor . Yaşadığım ilin plakasına sahip olmama rağmen , her hafta aynı yerden geçmeme rağmen inatla çevirmelerde beni durdurup sorguluyorlar ama il dışı plakalı araçlara devamlı yol veriyorlar .
Yani görünen o ki ohal Hikaye , maksat içeri para sokmak