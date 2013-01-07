Canopy, oyuncu odaklı iPhone kılıfı Sensus'u CES 2013'te sergilemeye başladı

Sony'nin taşınabilir el konsolu PS Vita, oyun dünyasında beklenen etkiyi yaratamasa da iPhone için kılıf üreten firmalara ilham vermiş gibi görünüyor. Bir aksesuar üreticisi olan Canopy, iPhone'a ek dokunmatik paneller katan "Sensus” adlı kılıfını CES 2013'te sergilemeye başladı.





Bünyesinde bulundurduğu dokunmatik paneller sayesinde cihazın arkasında ve sağ yanında kontrol noktaları oluşturan Sensus, kullanıcılara cihazlarının ekranını daha verimli bir şekilde kullandırmayı planlıyor. On parmağa kadar sunduğu çoklu dokunmatik desteğiyle etkileyici bir deneyim vaat eden klıf şu an için 500'ün üzerinde uygulamaya destek veriyor.





Sergilenen test kılıfları oldukça başarılı bulunan Canopy'nin 2013'ün yaz aylarında 100 dolarlık bir fiyat etiketiyle iPhone 4/4S, iPhone 5, beşinci nesil iPod Touch ve hali hazırda desteklenen iPad sürümleri için satışa sunulacağını belirtelim.





