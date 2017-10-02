Casper F300 incelemesi "İnce, hafif, bataryası güçlü tam bir okul makinesi"

Bu videoda Casper'ın taşınabilirlik ve uzun kullanım süresi odaklı 13.3 inç ekranlı dizüstüsü F300'ün tasarımını ele alıyor, donanımlarını farklı senaryolarda test ediyor ve bataryasını sınıyoruz.

F serisinden alışılageldik, sade kutusunun içerisinden dizüstünün kendisi, kendi gibi küçük, hafif, 2.5 metre kablosuyla ki mesela kütüphanede masanın altından kolaylıkla yetişir, 45W’lık bir şarj adaptörü ve alışılageldik dökümantasyonlar çıkıyor. Dizüstü iki yıl garantili.



F300 fırçalı kaplamaları olan bir gövdeye sahip. 32.1CM eninde, 21.9CM uzunluğunda ve 1.68CM kalınlığındaki dizüstü 1.3KG ağırlığında, misal veriyorum Macbook Pro’dan 18mm, belki bir hafıza kartı kadar daha kalın ama 70 gram daha hafif. Ufak bir not, Macbook Pro’nun fiyatı iki F300’den daha yüksek. Windows’lu, biraz daha ince, dokunmatik ekranlı Lenovo Yoga 720 gibi rakipleri de var ama yarı yarıya daha pahalılar. Çantaya sığdırması, taşıması kolay, hatta al koltuk altındaki defterlerinin arasına git düzeyinde bir taşınabilirlik bu, haliyle ultrabook tasviri F300 için daha uygun.



Üstü fırçalı metal malzemeden, hoş bir parıltısı var, yansımaya gidecek kadar rahatsız edici bir şey değil ama. Hissi soğuk metal hissi, dokunması hoş, parmak izi ve kiri de pek göstermiyor, esneme payı metal kaplamanın artısıyla plastik kasadan bir tık daha az, hissiyat anlamında iyi bir şey.



Altı sert plastik malzemeden, en az metal kısımlar kadar diri, esneme yapmıyor. Oyuncu dizüstüleri gibi altında boydan boya havalandırma ızgarası yok, lakin olanlar da dizüstünde kullanırken kapatabileceğiniz yerlerde, havanın kenarlardan alındığı bir sistem benimsenebilirdi.



Solunda güç girişi ve Tip C portu ki geleceği hem ihtiva ediyor, kullanması kolay, hem de USB 3.1 standardında aktarım hızına sahip, bir öğrenci için hızlı şarj da olsaydı tam olurdu. İsterseniz dönüştürücüyle Tip A’ya dönüştürebilirsiniz bu portu.



Sağında erişmesi kolay, aydınlatmalı güç butonu. Bir HDMI 1.4 çıkışı, ki FHD 60, 4K 30Hz görüntü alabiliyorsunuz, yanında da iki USB 3.1 portu daha var. Kulaklık çıkışı kulakiçi ve orta seviye kulaüstü kulaklıklarımı yeterince besleyebildi, maksimum 18MB/saniye görebildiğim kart okuyucuyu da unutmayalım. Bir fare, bir harici disk, Tip C’den de ayrıca çıkış derken dizüstünün odağı ve günlük kullanım için iyi, kullananı çok olmasa da kart okuyucu hariç.



Kapağını kaldıralım. Menteşelerin dengesi, böylesi hafif bir dizüstü için iyi tutturulmuş, hiç yalpalamadan, istediğiniz hızda kapağı kaldırabiliyorsunuz, hatta hava akışını rahatlatır şekilde dizüstü biraz yükseliyor.



Altında beyaz renk, dört kademe LED aydınlatmalı çiklet bir klavye var. Mat renkli, pek kir tutmayan tuşların geri dönütleri normal, normal sertlikteler ve bastığınızda katettiği mesafe kısa. Ses profili hafif klikli, aheste aheste bir şeyler yazdığınız bir senaryoda etrafınızdakileri rahatsız etmez. Aydınlatması sabaha bir şeyler yetiştirecek arkadaşların işini görür kesinlikle, yalnız fonksiyon simgelerinin aydınlatılmaması bir eksi. Kullanırken devreye girmeleri, bıraktığınızda sönmeleri için de bir artı diyebilirim.

Touchpad’in yüzeyi kaygan, kullanması kolay. Synaptics sürücüsüyle günlük kullanımda alıştıktan sonra fare aratmaz. Klikleri de gayet yumuşak, derine gömülmeden, görünümü bozmadan basılabiliyorlar. Yaklaştırma, çift parmakla aşağı yukarı kaydırma bazen sapotabiliyor. Touchpad için önce sol elim değer diye biraz daha solda olsaymış demiştim lakin elin içini algılamıyor, yine hoş bir detay.



Klavyenin, touchpad’in etrafı alüminyum malzemeden olunca esneme payı gayet azalmış, dirayetini hissettiriyor. Beni rahatsız eden tek şey kenarların keskinliği oldu, uzun yazı maratonlarında, oturma yüksekliğinize göre tabii bileği rahatsız edebiliyorlar.



13.3 inç boyutunda Full HD LED bir ekran. Ekran küçük, çözünürlük büyük olunca makale okumak, yazı yazmak ve diğer her şey için gayet iyi bir ekran haline geliyor. Renkler bir tık sıcaktan yana, derinlikleri ve ayrımları gayet iyi, dizi-film, video içerik tüketmesi keyifli. Beyazlar yine biraz sıcak, siyahlar gayet derinler, karanlık sahnelerde detaylar kaybolmuyor.

Tepki süresi ise ortalama seviyede, hızlı içerikler ve oyunlarda yeterli sınırında bir performans gösteriyor.



Maksimum ışığı ortalama seviyede, açık ortamlarda biraz zorlayabiliyor.. Ekran parlak, yansıma yapıyor açıkçası. Açıları ise iyi, aşağı yukarı, sağ sol renklerde hissedilir bir renk sapması oluşmuyor.



F300’e güç veren donanımlara geçelim. Intel’in 7. nesil Kaby Lake, 14nm mimarili ve 15W TDP ile ultra düşük enerji sınıfı çift çekirdekli işlemcisi baz olarak 2.6, Turbo ile 3.1GHz’de çalışabiliyor. Odağı itibarıyla harici bir grafik birimi yok, entegre HD 620 128-bit veri yolunda 29.9GB/saniye bant genişliğine sahip. Baz olarak 300, Turbo ile 1GHz’de görev yapabiliyor.



Çift kanal 8GB 1866MHz hızında çalışan LPDDR3, entegre belleklerle desteklenen sistemde Samsung’un M2 sata standardında 256GB’lık bir SSD’si var, 450MB/saniye civarı okuma ve yazma hızına sahip, ısınma problemi yok.

Öğrenciyiz, yazıydı, dersti arada bir oyun da olacak tabii, her ne kadar oyun Intel HD 620 entegre ekran kartlı F300’ün odağında olmasa da. CS:GO’da düşük grafik ayarlarıyla 75 kare/saniye elde edebildim, CS:GO optimizasyonun uç noktası diyebileceğim bir oyun zaten. Overwatch’ta da düşük grafik ayarlarıyla, e görüntüler pek keyif vermiyor tabii ama 65 kare/saniye elde edebiliyorsunuz. League of Legends’ta ise 54 kare/saniye elde ettim, akıcı diyebileceğim düzeyde. Dizüstü, ekran oyun odaklı değil, tepki süresi ortalamanın biraz altında haliyle lakin anlık takılma, tıkanma gibi şeyler gözlemlemedim.

Üretkenlik anlamında Photoshop çalışabilirsiniz, Premiere çalışabilirsiniz ama pek akıcı değil, önizleme yaparken pek akıcı kalamıyor Premiere, bunlar ciddi güç gerektiren uygulamalar sonuçta, yine bu dizüstünün odağında değiller.



F300’ün termal başarımına geçelim. İçeride, kasasına oranla normal boyutlarda bir blok, ısı iletim boruları ve blower fanla soğutulan i5 7200U tam yük altında 96 dereceye kadar çıkabiliyor, çekirdek hızı 2.5GHz’e çekiliyor, böylesi minimal bir gövdede alışılageldik bir senaryo. Günlük kullanımla, internette gezerken, video izlerken fan devreye girmiyor bile, tam gaz çalıştığında dahi sesi rahatsız edici değil.



Yukarıya bakan 2x2W kurulumundaki hoparlörler maksimum sesi, detay gücü, bas tiz ayrımı ki tok sesler alamıyorsunuz zaten, hepsi yeterli sınırında geziyor, Apple uçuk fiyatlı Macbook’u ve yine benzeri pahalı birkaç istisna haricinde bu boyutlarda ahım şahım bir ses deneyimi beklememek gerek zaten. Dolby Audio arayüzüyle sesi biraz daha çevreselleştirebiliyor veya tükettiğiniz içeriğe göre ayarlayabiliyorsunuz.



3960mAh deyince az gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Wi-Fi açık halde %50 ekran ışığı ve ses, klavye aydınlatması sonuna kadar açık halde yazı, internette sörf, video, mail takibi, Spotify gibi karışık bir kullanımda 8 saat ekran süresi elde, klavye aydınlatmasını kapatınca 30-40 dakika daha kazanıyorsunuz, 9 saate dayanıyor. 720P video izlediğiniz bir senaryoda da 10 saat 20 dakika civarı hizmet veriyor, hayli iyi süreler bunlar.



Wi-Fi çözümü önemli, zira yurtlarda üniversitelerde kablosuz bağlantı çözümleri zayıf oluyor. 802.11n standardındaki Realtek çözümü 2.4GHz bandındaki yayınlara bağlanabiliyor, çekim menzilinde olumlu ya da olumsuz, aksi bir deneyim yok, stabilitesi için de aynı yorumu yapabilirim.



Casper F300, minimal boyutlarda, al koltuğunun altında götür diyebileceğim kadar taşıması kolay, günlük kullanıma elverişli bir çözüm, bilgisayarını sürekli yanında taşıyanlar için biçilmiş kaftan, diğer 13.3 inç dizüstüler arasında da sıyrılıyor. Giriş çıkışları, gayet başarılı ekranı, bataryası, SSD sayesinde de teklememesi, tamam bunlar gayet güzel, F300’ün en güzel yanı fiyatı.

Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla Casper F300’ü 2850 lira civarına alabiliyorsunuz. Fiyatı segmentinde açıkçası bir benzeri yok, üstüne 800 lira daha verdiğinizde 6. nesil işlemcili rakipleri var ülkemizde, 1000 lira daha verdiğinizde TN panelli ve 128GB SSD’li bir Macbook Air alabiliyorsunuz. Yanı boyutlarıyla, giriş çıkışlarıyla, ekranıyla, donanımıyla odağında tam bir fiyat/performans ürünü Casper F300. Öğrenci dostlarımıza ve pek tabii taşınabilirlik, uzun kullanım odaklı dizüstü arayanlara gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir ürün olmuş.