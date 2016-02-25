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Casper Nirvana One ile kasasız masaüstü bilgisayar deneyimi

Bilgisayar kullanıcılarının ihtiyaçlarını yakından takip eden Casper, minimal tasarımın maksimum performans ile birleştiği (All-in-One) hepsi-bir-arada bilgisayar ürün ailesine iki yeni ürün ekledi.
3 yıl
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Casper Nirvana One ile kasasız masaüstü bilgisayar deneyimi
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Tüm teknik donanımını sahip olduğu monitörün içinde saklayan Casper Nirvana One serisinin yeni üyeleri A200, A250 ve A300 ürünleri, güçlü işlemcilerinin yanında, 21.5” çerçevesiz Full HD LED ekranları, şık ve ince tasarımları, sahip oldukları kablosuz mouse ve klavyeleriyle, dar ve kısıtlı iş ve yaşam alanlarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.

Casper, 25’inci yılında da, bilgisayar tutkunlarının değişen ihtiyaçlarını yenilikçi ürün gamıyla karşılamaya devam ediyor. Bugüne kadar dizüstü ve masaüstü bilgisayar, tablet ve 2’si1 arada kategorisinde satışa sunduğu ürünlerle büyük beğeni toplayan Casper, performans açısından güçlü, ev veya iş yerinizde minimum yer kaplayacak şekilde tasarlanan Casper Nirvana One serisine mensup A200, A250 ve A300 ürünlerini teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu.

Casper, Intel® Core™ i7 işlemcili One A300, Intel® Core™ i5 işlemciye sahip Casper Nirvana One A250,Intel® Celeron™ işlemcili Casper Nirvana One A200 serisiyle, bilgisayar kasası olmadan sadece akıllı ekran sayesinde, yaşam alanlarında yer kaplamayan tasarımları, hem çalışırken hem de eğlenirken yüksek performansın keyfini çıkartabileceğiniz All-in-One ürün serisini kullanıcılar ile buluşturuyor.

Minimum Yer, Maksimum Teknoloji

Minimal tasarımının yanında, işlemcileri ve güçlü bileşenleriyle teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılayacak en yeni teknolojileri üzerinde barındıran Casper Nirvana One

serisinin üyelerinden Casper Nirvana One A300, Intel® Core™ i7 işlemcisi, Intel® HD Graphics ekran kartı, 8 GB belleği, Casper Nirvana One A250; Intel® Core™ i5 işlemcisi,

2 GB Nvidia GT820 ekran kartı, 4 GB belleğiyle ve her iki ürününde sahip olduğu Windows 10 Home işletim sistemi sayesinde, HD videoları donma olmadan izleyebilir, ofisteki işlerinizi daha çabuk bitirerek arkadaşlarınıza daha fazla zaman ayırabilir, yüksek kaliteli fotoğraflarınızı sevdikleriniz ile kolayca paylaşabilir ve ayrıca oyunlardan daha fazla performans alabilirsiniz. Casper Nirvana One A200, A250 ve A300 serisinin, 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan 21.5” Full HD LED ekranları sayesinde gişe rekorları kıran filmleri izlemenin ve internette gezinmenin keyfine varacaksınız.

Şık Tasarım, Kablosuz Özgürlük, Güç Tasarrufu 

Kapladığı alan ve performansıyla göz dolduran Casper Nirvana One A200 ve A250, ince çerçevesiz ekranı, ince tasarım optik sürücüsü, şık tasarımlı metalik ayağı, kendisi için tasarlanmış özel logosu, kablosuz mouse ve kablosuz klavyesi ile mühendislik başarısını özel tasarımıyla taçlandırıyor.

Casper Nirvana One A200, A250, A300 serisiyle ev veya ofislerinizde yaşayacağınız muhteşem kasasız masaüstü bilgisayar deneyiminin yanında arka ışık yoğunluğunu ayarlayan güç tasarrufu teknolojisi sayesinde kazandığı uzun kullanım özelliğiyle de ön plana çıkıyor.

Ayrıca 2.0 Mp kamerası, HDD ve CPU seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulan Casper Nirvana One A300, All-in-One ürün kategorisinde fark yaratacağa benziyor.

Casper Nirvana One A200

Casper Nirvana One A250

Casper Nirvana One A300

İşlemci

  Intel® Celeron™ N3050 İşlemci

5.Nesil Intel® Core™ İ5 -5200U İşlemci

4.Nesil Intel® Core İ7 İşlemci

İşletim sistemi

  Windows 10 Home

   Windows 10 Home

 Windows 10 Home

Ekran Kartı

  Intel® HD Graphics

2GB Nvidia GT820

  Intel® HD Graphics  /4400 / 4600

Hafıza

4 GB DDR3

4 GB, 8GB DDR3

8 GB DDR3

Ekran

21.5” Full HD, LED 1920x1080

21.5” Full HD, LED 1920x1080

21.5” Full HD, LED 1920x1080

Depolama

1000 GB SATA

1000 GB SATA

1000 GB SATA

500 GB SATA

500  GB SATA

500  GB SATA

120 GB SSD

120 GB SSD

120 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

240 GB SSD

480 GB SSD

480 GB SSD

480 GB SSD

Sata/USB

2 adet USB 2.0

2 adet USB 2.0

3 adet USB 2.0

2 adet USB 3.0

2 adet USB 3.0

2 adet USB 3.0

Ethernet Girişi

Kamera

1 MP HD, 720P, LED göstergeli

1 MP HD, 720P, LED göstergeli

2 MP HD, 720P, LED göstergeli

Klavye

Kablosuz klavye ve mouse

Kablosuz klavye ve  mouse

Kablosuz klavye ve mouse

Ölçü

 510.46* 312.86* 37.4 mm

 510.46 *312.86 *37.4 mm

 520 * 320 *395 mm

Ağırlık

4.800gr

4.950gr

5.100gr

Ses

Yüksek Çözünürlüklü Ses Kartı

Yüksek Çözünürlüklü Ses Kartı

Yüksek Çözünürlüklü Ses Kartı


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