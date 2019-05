Casper Nirvana One ile kasasız masaüstü bilgisayar deneyimi

Tam Boyutta Gör

Tüm teknik donanımını sahip olduğu monitörün içinde saklayan Casper Nirvana One serisinin yeni üyeleri A200, A250 ve A300 ürünleri, güçlü işlemcilerinin yanında, 21.5” çerçevesiz Full HD LED ekranları, şık ve ince tasarımları, sahip oldukları kablosuz mouse ve klavyeleriyle, dar ve kısıtlı iş ve yaşam alanlarının vazgeçilmezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor.



Casper, 25’inci yılında da, bilgisayar tutkunlarının değişen ihtiyaçlarını yenilikçi ürün gamıyla karşılamaya devam ediyor. Bugüne kadar dizüstü ve masaüstü bilgisayar, tablet ve 2’si1 arada kategorisinde satışa sunduğu ürünlerle büyük beğeni toplayan Casper, performans açısından güçlü, ev veya iş yerinizde minimum yer kaplayacak şekilde tasarlanan Casper Nirvana One serisine mensup A200, A250 ve A300 ürünlerini teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu.



Casper, Intel® Core™ i7 işlemcili One A300, Intel® Core™ i5 işlemciye sahip Casper Nirvana One A250,Intel® Celeron™ işlemcili Casper Nirvana One A200 serisiyle, bilgisayar kasası olmadan sadece akıllı ekran sayesinde, yaşam alanlarında yer kaplamayan tasarımları, hem çalışırken hem de eğlenirken yüksek performansın keyfini çıkartabileceğiniz All-in-One ürün serisini kullanıcılar ile buluşturuyor.

Minimum Yer, Maksimum Teknoloji



Minimal tasarımının yanında, işlemcileri ve güçlü bileşenleriyle teknoloji tutkunlarının beklentilerini karşılayacak en yeni teknolojileri üzerinde barındıran Casper Nirvana One



serisinin üyelerinden Casper Nirvana One A300, Intel® Core™ i7 işlemcisi, Intel® HD Graphics ekran kartı, 8 GB belleği, Casper Nirvana One A250; Intel® Core™ i5 işlemcisi,



2 GB Nvidia GT820 ekran kartı, 4 GB belleğiyle ve her iki ürününde sahip olduğu Windows 10 Home işletim sistemi sayesinde, HD videoları donma olmadan izleyebilir, ofisteki işlerinizi daha çabuk bitirerek arkadaşlarınıza daha fazla zaman ayırabilir, yüksek kaliteli fotoğraflarınızı sevdikleriniz ile kolayca paylaşabilir ve ayrıca oyunlardan daha fazla performans alabilirsiniz. Casper Nirvana One A200, A250 ve A300 serisinin, 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan 21.5” Full HD LED ekranları sayesinde gişe rekorları kıran filmleri izlemenin ve internette gezinmenin keyfine varacaksınız.



Şık Tasarım, Kablosuz Özgürlük, Güç Tasarrufu

Kapladığı alan ve performansıyla göz dolduran Casper Nirvana One A200 ve A250, ince çerçevesiz ekranı, ince tasarım optik sürücüsü, şık tasarımlı metalik ayağı, kendisi için tasarlanmış özel logosu, kablosuz mouse ve kablosuz klavyesi ile mühendislik başarısını özel tasarımıyla taçlandırıyor.



Casper Nirvana One A200, A250, A300 serisiyle ev veya ofislerinizde yaşayacağınız muhteşem kasasız masaüstü bilgisayar deneyiminin yanında arka ışık yoğunluğunu ayarlayan güç tasarrufu teknolojisi sayesinde kazandığı uzun kullanım özelliğiyle de ön plana çıkıyor.



Ayrıca 2.0 Mp kamerası, HDD ve CPU seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulan Casper Nirvana One A300, All-in-One ürün kategorisinde fark yaratacağa benziyor.



Casper Nirvana One A200 Casper Nirvana One A250 Casper Nirvana One A300 İşlemci Intel® Celeron™ N3050 İşlemci 5.Nesil Intel® Core™ İ5 -5200U İşlemci 4.Nesil Intel® Core İ7 İşlemci İşletim sistemi Windows 10 Home Windows 10 Home Windows 10 Home Ekran Kartı Intel® HD Graphics 2GB Nvidia GT820 Intel® HD Graphics /4400 / 4600 Hafıza 4 GB DDR3 4 GB, 8GB DDR3 8 GB DDR3 Ekran 21.5” Full HD, LED 1920x1080 21.5” Full HD, LED 1920x1080 21.5” Full HD, LED 1920x1080 Depolama 1000 GB SATA 1000 GB SATA 1000 GB SATA 500 GB SATA 500 GB SATA 500 GB SATA 120 GB SSD 120 GB SSD 120 GB SSD 240 GB SSD 240 GB SSD 240 GB SSD 480 GB SSD 480 GB SSD 480 GB SSD Sata/USB 2 adet USB 2.0 2 adet USB 2.0 3 adet USB 2.0 2 adet USB 3.0 2 adet USB 3.0 2 adet USB 3.0 Ethernet Girişi Kamera 1 MP HD, 720P, LED göstergeli 1 MP HD, 720P, LED göstergeli 2 MP HD, 720P, LED göstergeli Klavye Kablosuz klavye ve mouse Kablosuz klavye ve mouse Kablosuz klavye ve mouse Ölçü 510.46* 312.86* 37.4 mm 510.46 *312.86 *37.4 mm 520 * 320 *395 mm Ağırlık 4.800gr 4.950gr 5.100gr Ses Yüksek Çözünürlüklü Ses Kartı Yüksek Çözünürlüklü Ses Kartı Yüksek Çözünürlüklü Ses Kartı

