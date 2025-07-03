OpenAI ve Oracle’dan 30 milyar dolarlık dev veri merkezi anlaşması

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka devlerinden OpenAI, yapay zeka için bugüne kadarki en büyük bulut anlaşmalarından biri olan, yıllık yaklaşık 30 milyar dolar değerinde bir anlaşma ile Oracle'dan 4,5 gigawatt bilgi işlem gücü kiralamayı kabul etti.

Bu anlaşma, OpenAI’ın SoftBank ile birlikte Ocak 2025’te başlattığı "Stargate" veri merkezi projesinin önemli bir genişlemesi anlamına geliyor. Proje, yüksek kapasiteli yapay zeka modellerini geliştirmek ve ChatGPT gibi ürünlere olan talebi karşılamak için büyük miktarda işlem gücüne erişim sağlamayı hedefliyor.

Yıllık 30 milyar dolarlık anlaşma

Aktarılanlara göre Oracle, yeni 30 milyar dolarlık Stargate sözleşmesini yerine getirmek için ABD genelinde birçok yeni veri merkezi kuracak. Yaklaşık 4.5 gigawattlık (GW) işlem gücü sağlayacak olan bu altyapı, ABD’nin mevcut veri merkezi kapasitesinin yaklaşık dörtte biri büyüklüğünde olacak. İkili, Stargate ortak girişimi ile ABD ve küresel çapta veri merkezlerine toplamda 500 milyar dolara varan yatırım yapmayı planlıyor.

Tam Boyutta Gör Stargate girişimi bugüne kadar Oracle, SoftBank ve Abu Dabi’nin MGX fonu gibi ortaklardan toplamda yaklaşık 50 milyar dolar kaynak topladı. Oracle, bu yatırımla birlikte Texas, Michigan, Wisconsin, Wyoming, New Mexico, Georgia, Ohio ve Pennsylvania gibi eyaletlerde yeni veri merkezi tesisleri kuracak.

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Ayrıca, Texas’ın Abilene kentindeki 1.2 GW kapasiteli Stargate veri merkezi de genişletilecek. Bu tesisi veri merkezi startup’ı Crusoe geliştirip finanse ediyor. Ek olarak Oracle, bu veri merkezini güçlendirmek için Nvidia’nın yüksek performanslı GB200 işlemcilerinden yaklaşık 400.000 adet satın alacak. Bu işlem için yaklaşık 40 milyar dolar harcanacak.

Oracle hisseleri rekor artış

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Oracle hisseleri rekor seviyelere yükseldi. Bu yeni sözleşme, şirketin 2025 yılında veri merkezi altyapısından elde ettiği 10.3 milyar dolarlık yıllık gelirin neredeyse üç katına tekabül ediyor.

Bu anlaşma, OpenAI’ın büyüyen yapay zeka ürünlerine olan talebi karşılamak için yeni bulut sağlayıcılarla da iş birliği yaptığını gösteriyor. Daha önce Microsoft ile özel bir anlaşması olan OpenAI, bu yıl bu koşulları yeniden müzakere etti. Microsoft, hâlâ en büyük yatırımcı ve öncelikli teklif hakkına sahip olsa da OpenAI, Google ve neocloud sağlayıcısı CoreWeave gibi firmalarla da yeni anlaşmalar imzaladı.

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OpenAI ve Oracle’dan 30 milyar dolarlık veri merkezi anlaşması

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