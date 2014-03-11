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Cebit 2014: MSI Kaveri & Kabini Mini ITX Anakartlar

5 yıl
8,5b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilim ve teknoloji fuarlarından Cebit'i yerinden takip ediyoruz. Fuarın ilk videosunda MSI'ın AMD'nin Kaveri APU ve Kabini SoC çözümlerine uygun ve medya bilgisayarlar için oldukça uygun bir platform sunan mini-itx yapıdaki anakartları değerlendiriyoruz.
 

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ozkarah 5 yıl
Merhaba Ender Bey,
IAS olarak fuara katılan Türk ERP yazılım şirketiyiz. Fırsatınız olursa 5. Salon A25 adresine uğrayıp bir kahvemizi içerseniz seviniriz.
Hakan Ozkara
Merhaba Ender Bey,IAS olarak fuara katılan Türk ERP yazılım şirketiyiz. Fırsatınız olursa 5. Salon A25 adresine uğrayıp bir kahvemizi içerseniz seviniriz.
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Christian Lorenz 5 yıl
Mini iTX formunda İntel'in bugüne kadar üstün bir başarısı vardı hem düşük güç tüketimiyle hem yüksek performansıyla HTPC sistem toplayacaklar için ilk seçenek İntel oluyordu fakat AMD'nin bu platformda da APU'lar ile ses getirecek olması gerçekten sevindirici rekabet her zaman için son kullanıcının yüzünü güldürüyor.
Mini iTX formunda İntel'in bugüne kadar üstün bir başarısı vardı hem düşük güç tüketimiyle hem yüksek performansıyla HTPC sistem toplayacaklar için ilk seçenek ...
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onizuka_sensei 5 yıl
Vay be donanım haberi. Gözlerim yaşardı.
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DH Misafiri 3 yıl
İyi güzelde bu ürünleri bulamıyoruz ki burada itx anakart 1-2 model var ama mini-itx özellikle yüksek performanslı işlemciler için bulunamıyor malesef, varsa bilen bağlantı paylaşabilir mi?
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hakanbalcı82 3 yıl DH Misafiri
hepsiburada.com/...
hepsiburada.com/...
hepsiburada.com/...
www.hepsiburada.com/msi-z97i-gaming-ac-intel-z97-3200mhz-oc-ddr3-lga1150-mini-itx-anakart-p-BD304735
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karayulun 5 yıl
Daha şunlar gelmedi ülkeye;

GIGABYTE GA-F2A88XN-WIFI
gigabyte.com/...

ASRock FM2A88X-ITX+
asrock.com/...
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keskin53 5 yıl
inceleme videosu güzel olmuş kaloy gelsin
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nodar 5 yıl
OB ses olayı? İşlemci fanı kullanımı?
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hacı.basat 5 yıl
Millet bunların Tr'ye gelmesini bekliyor, bilen biliyor mini-itx güçlü kasa toplayacaksanız tek çözüm bunlar, aksi takdirde kasanız epeyce büyük olmak zorunda. forum.donanimhaber.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
Abi bu adamda motor mu var bu kadar hızlı konuşuyor biraz yavaş konuşsunda anlayalım. Yada site teknik ekibi yavaş oynatma özellikli bir player geliştirsin.
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antbebox07 5 yıl
Bu mini ITX anakart lar güzelmiş rekabet iyidir
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onizuka_sensei 5 yıl
Vay be donanım haberi. Gözlerim yaşardı.
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ozkarah 5 yıl
Merhaba Ender Bey,
IAS olarak fuara katılan Türk ERP yazılım şirketiyiz. Fırsatınız olursa 5. Salon A25 adresine uğrayıp bir kahvemizi içerseniz seviniriz.
Hakan Ozkara
1 Yanıt Yanıtla +29
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prof.exx 5 yıl ozkarah
ozkarah

Merhaba Ender Bey,

IAS olarak fuara katılan Türk ERP yazılım şirketiyiz. Fırsatınız olursa 5. Salon A25 adresine uğrayıp bir kahvemizi içerseniz seviniriz.

Hakan Ozkara

Hangi erp yazılımı acaba? bir firmanın bilgi işleminde çalışıyorumda erp ile içli dışlıyım
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OldGamers86 5 yıl
Güzel bence. Bayağı bir uygun fiyatı olacağa benziyor zira.
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AktasEntertainment 5 yıl
Videoyu daha izleyemedim fakat ülkemize giriş tarihi belli mi Fm2+ Mini Itx Anakartların Ender Bey?
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