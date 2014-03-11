Cebit 2014: MSI Kaveri & Kabini Mini ITX Anakartlar

Haber Editörü
|İyi güzelde bu ürünleri bulamıyoruz ki burada itx anakart 1-2 model var ama mini-itx özellikle yüksek performanslı işlemciler için bulunamıyor malesef, varsa bilen bağlantı paylaşabilir mi?
| hepsiburada.com/...
hepsiburada.com/...
hepsiburada.com/...
www.hepsiburada.com/msi-z97i-gaming-ac-intel-z97-3200mhz-oc-ddr3-lga1150-mini-itx-anakart-p-BD304735
| Daha şunlar gelmedi ülkeye;
GIGABYTE GA-F2A88XN-WIFI
gigabyte.com/...
ASRock FM2A88X-ITX+
asrock.com/...
|inceleme videosu güzel olmuş kaloy gelsin
|OB ses olayı? İşlemci fanı kullanımı?
|Millet bunların Tr'ye gelmesini bekliyor, bilen biliyor mini-itx güçlü kasa toplayacaksanız tek çözüm bunlar, aksi takdirde kasanız epeyce büyük olmak zorunda. forum.donanimhaber.com/...
|Abi bu adamda motor mu var bu kadar hızlı konuşuyor biraz yavaş konuşsunda anlayalım. Yada site teknik ekibi yavaş oynatma özellikli bir player geliştirsin.
|Bu mini ITX anakart lar güzelmiş rekabet iyidir
|Vay be donanım haberi. Gözlerim yaşardı.
|Merhaba Ender Bey,
IAS olarak fuara katılan Türk ERP yazılım şirketiyiz. Fırsatınız olursa 5. Salon A25 adresine uğrayıp bir kahvemizi içerseniz seviniriz.
Hakan Ozkara
ozkarah
Hangi erp yazılımı acaba? bir firmanın bilgi işleminde çalışıyorumda erp ile içli dışlıyım
|Güzel bence. Bayağı bir uygun fiyatı olacağa benziyor zira.
|Videoyu daha izleyemedim fakat ülkemize giriş tarihi belli mi Fm2+ Mini Itx Anakartların Ender Bey?
IAS olarak fuara katılan Türk ERP yazılım şirketiyiz. Fırsatınız olursa 5. Salon A25 adresine uğrayıp bir kahvemizi içerseniz seviniriz.
Hakan Ozkara