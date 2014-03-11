Cebit 2014: MSI Kaveri & Kabini Mini ITX Anakartlar

Dünyanın en büyük bilim ve teknoloji fuarlarından Cebit'i yerinden takip ediyoruz. Fuarın ilk videosunda MSI'ın AMD'nin Kaveri APU ve Kabini SoC çözümlerine uygun ve medya bilgisayarlar için oldukça uygun bir platform sunan mini-itx yapıdaki anakartları değerlendiriyoruz.

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