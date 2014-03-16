Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Cebit 2014: IAS Özel Röportajı

5 yıl
15,7b
1
Diğer Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Cebit 2014'de katılımcı olarak yer alan Türk yazılım şirketi IAS (Industrial Application Software - Endüstriyel Uygulama Yazılımı) 'den Hakan Özkara ile ERP ve yazılım sektörü hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. 
 
IAS hakkında:

IAS (Industrial Application Software), firmalara iş süreçlerini optimize etmeleri ve hızlandırmalarını sağlayan kurumsal yazılım çözümleri üretip, yazılımın danışmanlığını ve eğitim hizmetlerini vermek üzere 1989 yılında Almanya'da kuruldu.
Kurumsal iş yazılımları ve ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firması olan IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini kontrol ve optimize edebilecekleri modüler bir iş yazılımı sunuyor ve bugün itibari ile küresel operasyonlarını yürüttüğü Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri Ofislerinde ve iş ortakları aracılığı ile daha birçok ülkede yazılım geliştirme, Ar-Ge, danışmanlık, satış ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Tamamı Türkiye’de yapılan Ar-Ge ve geliştirme faaliyetleri sonucunda üretilmiş olan Canias ERP ürünü şu anda büyük bölümü Almanya, Fransa, Türkiye gibi ülkelerde olmak üzere 25 ülkede 12 farklı dilde yedi yüzden fazla farklı işletme tarafından aktif olarak kullanılıyor.


IAS 1996 yılından beri ürünlerini TROIA adında kendi geliştirdiği hızlı ve kolay yazılım geliştirme dili ve platformu ile geliştiriyor ve yazılımını müşterilerine kaynak kodları ile birlikte sunuyor. Böylece müşteriler yazılımı kendi isteklerine göre uyarlama ve yönetme imkânına da sahip oluyorlar. Yazılımın altyapısında bulunan Java teknolojisi sayesinde hemen her işletim sistemi ve veritabanı sunucusu ile uyumlu olarak çalışabiliyor. (Daha fazla bilgi ve kariyer olanakları için www.ias.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.)

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Bende Canias ERP ile ilgili çalışmak istiyorum :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Hakancım, artık kanias diye mi telaffuz ediyoruz? Biz hala canias diyoruz. :)
_Ahmet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muticoo 5 yıl
SAP'in Türk versiyonudur. Kullanımı daha kolaydır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkSidesOfMe 5 yıl
firmamızda kullanıyoruz kesinlikle tavsiye edilir.
menuleri kullanışlı , sql den excele veri alabilme vs birçok güzel özelliği var.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thunderstruck7 5 yıl
Umarım yazılım konusunda gelişir ülkemiz, bende üniversite bölümümü yazılımla alakalı seçmeyi düşünüyorum ve öğrendiklerime göre yazılımda büyük bir açığımız var. Yazılım sektörü tartışmasız geleceğin mesleği.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 5 yıl
Hakan Bey Çağırmasa Gideceğiniz yoktu Hani :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aulkem 5 yıl
Vay, kardeşim memleketlim çıktı! Karlsruhe'de üniversitede 4 senem geçti :)
Neyse konuyu dağıtmadan; ERP sektöründe bi türk firmamız varmış da haberimiz yokmuş. SAP liderliği her ne kadar yukarıda olsa da çoğu firma piyasada rekabet görmek istemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,5b izlenme · 2 hf.
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
2,2b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,7b izlenme · 3 gün
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
2,3b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,2b izlenme · 3 hf.
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
1,8b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,5b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,2b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,8b izlenme · 4 gün
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,8b izlenme · 4 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,6b izlenme · 1 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,2b izlenme · 5 gün
10:41
Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı
479 izlenme · 1 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim