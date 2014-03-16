Cebit 2014: IAS Özel Röportajı

Cebit 2014'de katılımcı olarak yer alan Türk yazılım şirketi IAS (Industrial Application Software - Endüstriyel Uygulama Yazılımı) 'den Hakan Özkara ile ERP ve yazılım sektörü hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz.

IAS hakkında:

IAS (Industrial Application Software), firmalara iş süreçlerini optimize etmeleri ve hızlandırmalarını sağlayan kurumsal yazılım çözümleri üretip, yazılımın danışmanlığını ve eğitim hizmetlerini vermek üzere 1989 yılında Almanya'da kuruldu.

Kurumsal iş yazılımları ve ERP alanında uzmanlaşmış, dinamik ve inovatif bir yazılım firması olan IAS, ürünü CANIAS ERP ile firmaların iş süreçlerini kontrol ve optimize edebilecekleri modüler bir iş yazılımı sunuyor ve bugün itibari ile küresel operasyonlarını yürüttüğü Türkiye, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri Ofislerinde ve iş ortakları aracılığı ile daha birçok ülkede yazılım geliştirme, Ar-Ge, danışmanlık, satış ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Tamamı Türkiye’de yapılan Ar-Ge ve geliştirme faaliyetleri sonucunda üretilmiş olan Canias ERP ürünü şu anda büyük bölümü Almanya, Fransa, Türkiye gibi ülkelerde olmak üzere 25 ülkede 12 farklı dilde yedi yüzden fazla farklı işletme tarafından aktif olarak kullanılıyor.

IAS 1996 yılından beri ürünlerini TROIA adında kendi geliştirdiği hızlı ve kolay yazılım geliştirme dili ve platformu ile geliştiriyor ve yazılımını müşterilerine kaynak kodları ile birlikte sunuyor. Böylece müşteriler yazılımı kendi isteklerine göre uyarlama ve yönetme imkânına da sahip oluyorlar. Yazılımın altyapısında bulunan Java teknolojisi sayesinde hemen her işletim sistemi ve veritabanı sunucusu ile uyumlu olarak çalışabiliyor. (Daha fazla bilgi ve kariyer olanakları için www.ias.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.)