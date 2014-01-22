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Cep telefonlarını şarj ederken bakterilerden arındırabilen kompakt ürün: PhoneSoap

5 yıl
5,2b
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13
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Cep telefonlarını şarj ederken bakterilerden arındırabilen kompakt ürün: PhoneSoap
Yapılan birçok farklı araştırmanın da kanıtladığı doğrultuda, cep telefonlarımız üzerlerinde birçok zararlı bakteri taşıyorlar. Bu amaçla hazırlanan PhoneSoap ise, temizlik sırasında şarj işlemini de gerçekleştirebiliyor.
195 x 127 x 44.8 mm boyutlarında sade bir tasarım ile hazırlanan PhoneSoap, alt ve üst kesimde yer alan iki adet UV-C ışık (254nm) ile yaklaşık 5 dakika içerisinde telefonların üzerinde bulunan bakterileri %99 oranında temizleyebiliyor. Bu temizleme işlemi hakkında LED ışıklarıyla bilgi verebilen ürün, gizli şekilde konumlandırılabilen farklı kablolarla da modern telefonların hepsini şarj ederek iki iş bir arada yerine getirebiliyor.
Firmanın resmi sitesi üzerinden 49,95$ fiyat etiketiyle satılan PhoneSoap hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

https://www.phonesoap.com/product/phonesoap-charger/ Yorum Yaz
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fortunasuper 5 yıl
Telefon bakterilerden kurtulup radyasyonla kaplanıyor.Böylece mikroplar korkup bir daha geri gelmeyecek.
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darkaura 5 yıl
farkli bir alandan ornek verecem: balik uretiminde, baligin yasadigi suyu uv filtre ile tamamen sterlize etmek mumkundur. bu sekilde baligi tum hastaliklardan koruyabilirsiniz. ama bunu yaptiginiz an baligin bagisiklik gucu hemen dusuyor. hemde cok kisa surede. bu steril sudan cikarip baska yere aldiginiz an balik hastalanip telef oluyor. simdi gunumuz dunyasindada olan bu. ozellikle cocuklari asiri temiz, hijyenik ortamlarda tutuyoruz, buyuduklerinde uzerlerinden hastaliklar, alerjiler eksik olmuyor. temizlik gereksizdir demiyorum. kalabalik sehir yasaminda salgin hastaliklarin yayilmasini engellemek icin gerekli. ama abartirda steril bir ortamda yasama savasina girilirse isin sonu verdigim balik ornegindeki gibi olur.
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shadowtr 5 yıl
Videoyu kızın hatırına izledim.

Bazı sektörler haricinde pratik kullanım alanı bulması zor.
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xmasx 5 yıl
Tam benlik , ben hergun telefonumu ıslak mendille silmesem rahat edemem.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Güzelde bakteriler heryerde var.
Hani taşınabilir şarjlı kılıf gibi birşey olsa neyse.
Hedefleri bayan müşteriler.
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thestell 5 yıl
Süper bir de cila yapan versiyon çıkarsa
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furky86 5 yıl
Sağlık çalışanları için süper bence, hemen çöp denmiş yazık... 50 dolara gelsin 1 dakika düşünmem alırım, hastane enfeksiyonları ve ellerle bulaşma oranına bakılmalı direk çöp denmeden önce...
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magnagizmo 5 yıl
luğzumsuz
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turyunus 5 yıl
Telefondaki bakterilerden öleceksek vay halimize :D
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GoldPunch 5 yıl
Güzel düşünülmüş. Tabletler için olan versiyonu da çıkabilir.
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iboocum 5 yıl
Çok da gerekliydi
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