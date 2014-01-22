Cep telefonlarını şarj ederken bakterilerden arındırabilen kompakt ürün: PhoneSoap

Yapılan birçok farklı araştırmanın da kanıtladığı doğrultuda, cep telefonlarımız üzerlerinde birçok zararlı bakteri taşıyorlar. Bu amaçla hazırlanan PhoneSoap ise, temizlik sırasında şarj işlemini de gerçekleştirebiliyor.

195 x 127 x 44.8 mm boyutlarında sade bir tasarım ile hazırlanan PhoneSoap, alt ve üst kesimde yer alan iki adet UV-C ışık (254nm) ile yaklaşık 5 dakika içerisinde telefonların üzerinde bulunan bakterileri %99 oranında temizleyebiliyor. Bu temizleme işlemi hakkında LED ışıklarıyla bilgi verebilen ürün, gizli şekilde konumlandırılabilen farklı kablolarla da modern telefonların hepsini şarj ederek iki iş bir arada yerine getirebiliyor.

Firmanın resmi sitesi üzerinden 49,95$ fiyat etiketiyle satılan PhoneSoap hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.phonesoap.com/product/phonesoap-charger/