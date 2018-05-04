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Cepte taşınabilir Bitcoin | Kripto Para Günlüğü

1 yıl
3,2b
1
kripto para
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Kripto Para Günlüğünün bu haftaki yeni bölümünde Ethereum'un yükselişi, cepte taşınabilir Bitcoin, BTCTurk'ün komisyonları düşürmesi ve fazlası sizleri bekliyor.
Kripto Para dünyasının nabzını tutan Kripto Para Günlüğü isimli programımız yeni bölümüyle sizlerle. 

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