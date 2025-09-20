Xiaomi, kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör HyperOS 3 beta programı, Xiaomi'nin yeni Android 16 arayüzünü resmen duyurmasının hemen ardından Çin'de başladı. Ardından küresel çapta test edilmeye başlandı. Uyumlu cihaza sahip kullanıcılar, Android 16 beta güncellemelerini almayı tercih edebilir. Beta sürümü yüklemekten çekinen, kararlı sürümü bekleyen kullanıcılar için de Xiaomi, Android 16 güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu.

15 Ekim'e kadar kararlı HyperOS 3 alacak Xiaomi ve Redmi cihazlar

Resmî duyuruya göre, 24 Xiaomi ürünü Çin'de Ekim 2025 sonuna kadar kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak. 15 Ekim 2025'e kadar kararlı Android 16 güncellemesini alacak cihazların listesi şu şekilde:

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Ultra

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

31 Ekim'e kadar HyperOS 3 güncellemesi alacak ürünler

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Civi 5 Pro

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 7

Redmi K80

Redmi Turbo 4 Pro

Redmi Turbo 4

Redmi K Pad

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi

Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi

Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi

Xiaomi Watch S4 Sport

Xiaomi Watch S4

Xiaomi Watch S4 eSIM

Xiaomi Watch S4 41 mm

Xiaomi, bu cihazların yanı sıra Kasım 2025 sonuna kadar 17 cihazın, 2025 sonuna kadar ise 26 cihazın kararlı HyperOS 3 güncellemesi alacağını paylaştı.

