Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi, kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu

    Xiaomi şu anda birçok cihazında HyperOS 3 beta sürümünü test ediyor. Şirket, kararlı güncellemenin yakında kullanıma sunulacağını duyurdu. Hangi cihaz, ne zaman Android 16 alacak belli oldu.

    xiaomi hyperos 3 güncellemesi alacak ilk cihazlar açıklandı Tam Boyutta Gör
    HyperOS 3 beta programı, Xiaomi'nin yeni Android 16 arayüzünü resmen duyurmasının hemen ardından Çin'de başladı. Ardından küresel çapta test edilmeye başlandı. Uyumlu cihaza sahip kullanıcılar, Android 16 beta güncellemelerini almayı tercih edebilir. Beta sürümü yüklemekten çekinen, kararlı sürümü bekleyen kullanıcılar için de Xiaomi, Android 16 güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu.

    15 Ekim'e kadar kararlı HyperOS 3 alacak Xiaomi ve Redmi cihazlar

    Resmî duyuruya göre, 24 Xiaomi ürünü Çin'de Ekim 2025 sonuna kadar kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak. 15 Ekim 2025'e kadar kararlı Android 16 güncellemesini alacak cihazların listesi şu şekilde:

    • Xiaomi 15
    • Xiaomi 15 Pro
    • Xiaomi 15S Pro
    • Xiaomi 15 Ultra
    • Redmi K80 Pro
    • Redmi K80 Ultra

    31 Ekim'e kadar HyperOS 3 güncellemesi alacak ürünler

    • Xiaomi Mix Flip 2
    • Xiaomi Civi 5 Pro
    • Xiaomi Pad 7 Ultra
    • Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
    • Xiaomi Pad 7 Pro
    • Xiaomi Pad 7
    • Redmi K80
    • Redmi Turbo 4 Pro
    • Redmi Turbo 4
    • Redmi K Pad
    • Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi
    • Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi
    • Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi
    • Xiaomi Watch S4 Sport
    • Xiaomi Watch S4
    • Xiaomi Watch S4 eSIM
    • Xiaomi Watch S4 41 mm

    Xiaomi, bu cihazların yanı sıra Kasım 2025 sonuna kadar 17 cihazın, 2025 sonuna kadar ise 26 cihazın kararlı HyperOS 3 güncellemesi alacağını paylaştı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 1 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1 hafta cenabet gezmek asker kaçağı bedelli yapabilir mi son aramalar görünmüyor toyota corolla gli otomatik vites yorumları gpu hotspot sıcaklığı nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum