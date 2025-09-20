Xiaomi, kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak ilk cihazları duyurdu

15 Ekim'e kadar kararlı HyperOS 3 alacak Xiaomi ve Redmi cihazlar
Resmî duyuruya göre, 24 Xiaomi ürünü Çin'de Ekim 2025 sonuna kadar kararlı HyperOS 3 güncellemesini alacak. 15 Ekim 2025'e kadar kararlı Android 16 güncellemesini alacak cihazların listesi şu şekilde:
- Xiaomi 15
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15 Ultra
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Ultra
31 Ekim'e kadar HyperOS 3 güncellemesi alacak ürünler
- Xiaomi Mix Flip 2
- Xiaomi Civi 5 Pro
- Xiaomi Pad 7 Ultra
- Xiaomi Pad 7S Pro 12.5
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7
- Redmi K80
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
- Redmi K Pad
- Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 serisi
- Xiaomi TV S Pro Mini LED serisi
- Xiaomi TV S Mini LED 2025 serisi
- Xiaomi Watch S4 Sport
- Xiaomi Watch S4
- Xiaomi Watch S4 eSIM
- Xiaomi Watch S4 41 mm
Xiaomi, bu cihazların yanı sıra Kasım 2025 sonuna kadar 17 cihazın, 2025 sonuna kadar ise 26 cihazın kararlı HyperOS 3 güncellemesi alacağını paylaştı.
