Cherry'den beyaz renkli MX RGB klavye tuşu

Yaklaşık 60 yıldır mekanik klavye tuşları alanında faaliyet gösteren ve pazar lideri olan ABD'li Cherry, oyunculara yönelik önemli teknolojilerle donattığı aydınlatma odaklı MX RGB NATURE WHITE adındaki yeni klavye tuşunu duyurdu.





30 yıldır bilgisayar pazarında en sevilen marka olan MX mekanik tuş ailesi dayanıklılık ve hassasiyet noktasında ilgi görüyor. MX RGB NATURE WHITE tuşu da aynı geleneği devam ettiriyor ve MX BLACK ile MX RED tuşları arasına yerleşiyor.





Şeffaf bir kaplamaya sahip olan tuş, geniş yüzeyi ile RGB LED tasarımlar için benzersiz bir aydınlatma tecrübesi sunacak ve RGB yelpazesindeki 16.7 milyon renge destek verecek. Razer gibi rengarenk klavyelere imza atan firmalar için MX RGB NATURE WHITE sağlam bir alternatif olmayı istiyor.





Tuş yaklaşık 55 gramlık tetikleyici güç seviyesine sahip ve böylece özellikle oyuncular için çok hızlı tepkilere imkan sağlayacak. Gold Crosspoint teknolojisi ile donatılan ürün 50 milyondan fazla basışta bu hızlı tepkiyi koruma vaadinde bulunuyor.





MX RGB NATURE WHITE mekanik tuşu üretici ortakların erişimine açıldı. Tayvanlı Ducky tuşu ilk kullanan üretici olacak. Firma oyunculara yönelik Shine-5 klavyesinde MX RGB NATURE WHITE tuşlarına yer vereceğini açıkladı.

http://www.guru3d.com/news-story/cherry-adds-new-mx-rgb-nature-white-switches.html