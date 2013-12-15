Chrome OS ileride farklı cihazlarla uzaktan kilitlenebilecek





Masaüstü veya mobil cihazların kablosuz olarak farklı aksesuarlarla uzaktan kilitlenip açılabilmesine yönelik son dönemde farklı çözümler piyasaya çıkıyor. Google da Chrome OS için altyapı hazırlığı yapıyor.





Chromium için geliştirilmiş yeni bir Chrome programlama arayüzünde ortaya çıkan kodlarda özel bir ekran kilitleme sisteminden bahsediliyor. Bu sistem belirli uygulamaların ekran kilidini kontrol etmesine imkan tanıyor.





Tanımlamalara bakarak ilerleyen dönemlerde Bluetooth, NFC veya USB gibi bağlantılarla farklı aksesuarlar kullanarak Chromebook cihazlarının ekran kilidinin açılabileceği veya kilitlenebileceği anlaşılıyor. Böylece her defasında şifre girme zorluğu da ortadan kalkıyor.





Google'ın yeni sisteminde ilk akla gelen elbette Android cihazları oluyor. Farklı bağlantı türleri kullanarak Android cihazlarının ileride Chromebook ekran kilidini açması mümkün olabilecek. Yeni özelliğin ne zaman aktif olacağı bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/android-phones-soon-able-unlock-chrome-os-324592/