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Çinli CZC, Computex fuarına hibrid Ultrabook modelini hazırlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell, Acer ve ASUS gibi devlerin haricinde genelde tedarik zincirlerinde yer alan üretici firmalardan da iddialı Ultrabook modelleri gelmeye başladı.

Çinli elektronik üreticisi CZC Tech, gelecek hafta başlayacak Tayvan'daki Computex 2012 fuarına yönelik hazırladığı yeni hibrid Ultrabook modelinin ayrıntılarını paylaştı.

U116T adını taşıyan model Ultrabook olarak kullanılırken, klavye docku ayrılarak tablet de olabiliyor. ASUS Transformer tarzını yansıtan model 13.3 inçlik ekran, Ivy Bridge işlemci, HD 4000 grafik birimi, 1366 x 768 piksel çözünürlükte kapasitif ekran, 4GB'a kadar RAM, 16GB/32GB/64GB/128GB SSD seçenekleri, 3G, microSD kart girişi, USB 2.0, 3.0 portları, WiFi, opsiyonel Bluetooth, 1.3MP web kamera şeklinde özellikler sunuyor.

Tablet cihazın bataryasının haricinde, dock içerisinde de ek batarya bulunuyor ve kullanım süresini önemli miktarda artırıyor. 

Modelin işletim sistemi olarak Windows 7 ve Windows 8 güncellemesi belirtilmiş. Ancak güncelleme mi yapılacak yoksa Windows 8 yüklü farklı bir varyantı mı piyasaya sürülecek bilinmiyor.

Model Computex 2012 fuarında görücüye çıkacak.

http://www.czctech.com/en/t3c/U116T.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 7 yıl
Modelin işletim sistemi olarak Windows 7 ve Windows 8 güncellemesi belirtilmiş. Ancak güncelleme mi yapılacak yoksa Windows 8 yüklü farklı bir varyantı mı piyasaya sürülecek bilinmiyor.

Windows 8 olursa en mantıklı alım sebebi olur, dokunmatik ekran ile Windows 7 mantıklı gelmiyor bana
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smart1978 7 yıl
Hibrit ultrabooklarda gelecek var...
Ekran kalitesi nasıl acaba? IPS veya üstü kalite ise sorun yok..
Haberde yanlış bilgi var ekran 13,3" değil 11,6" olacak. Kaynak zaten verilen resmi sitesi :) ...
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paofu1951 7 yıl
Biçim ev tasarım bakımından ince bir yapıya sahip olduğu görülüyor görsel üzerindekli gözlemime göre..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Windows 8 güncellemesi belirtilmiş bu tolerans sağlanırsa Windwos 8 arefesinde çok güzel olur, bunun yanı sıra klavyenin ayrılarak tablet olma özelliği kazanması büyük avantaj ve ince düşünülmüş güzel bir ayrıntı.. Biçim ev tasarım bakımından ince bir yapıya sahip olduğu görülüyor görsel üzerindekli gözlemime göre..
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DH Misafiri 7 yıl
Modelin işletim sistemi olarak Windows 7 ve Windows 8 güncellemesi belirtilmiş. Ancak güncelleme mi yapılacak yoksa Windows 8 yüklü farklı bir varyantı mı piyasaya sürülecek bilinmiyor.

Windows 8 olursa en mantıklı alım sebebi olur, dokunmatik ekran ile Windows 7 mantıklı gelmiyor bana
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