Çinli CZC, Computex fuarına hibrid Ultrabook modelini hazırlıyor

Dell, Acer ve ASUS gibi devlerin haricinde genelde tedarik zincirlerinde yer alan üretici firmalardan da iddialı Ultrabook modelleri gelmeye başladı.





Çinli elektronik üreticisi CZC Tech, gelecek hafta başlayacak Tayvan'daki Computex 2012 fuarına yönelik hazırladığı yeni hibrid Ultrabook modelinin ayrıntılarını paylaştı.





U116T adını taşıyan model Ultrabook olarak kullanılırken, klavye docku ayrılarak tablet de olabiliyor. ASUS Transformer tarzını yansıtan model 13.3 inçlik ekran, Ivy Bridge işlemci, HD 4000 grafik birimi, 1366 x 768 piksel çözünürlükte kapasitif ekran, 4GB'a kadar RAM, 16GB/32GB/64GB/128GB SSD seçenekleri, 3G, microSD kart girişi, USB 2.0, 3.0 portları, WiFi, opsiyonel Bluetooth, 1.3MP web kamera şeklinde özellikler sunuyor.





Tablet cihazın bataryasının haricinde, dock içerisinde de ek batarya bulunuyor ve kullanım süresini önemli miktarda artırıyor.





Modelin işletim sistemi olarak Windows 7 ve Windows 8 güncellemesi belirtilmiş. Ancak güncelleme mi yapılacak yoksa Windows 8 yüklü farklı bir varyantı mı piyasaya sürülecek bilinmiyor.





Model Computex 2012 fuarında görücüye çıkacak.