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Çinli LeEco para kaybını durduramıyor

Çin’in önde gelen tüketici elektroniği şirketlerinden LeEco, aldığı yatırımlara rağmen para kaybını bir türlü durduramıyor. Sorunun nedeni ise şirketin agresif büyüme hamleleri.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çinli LeEco para kaybını durduramıyor
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Bundan yaklaşık 13 yıl önce, Netlix benzeri içerik üreticisi olarak faaliyetlerine başlayan Çinli teknoloji şirketi LeTv dünyada eşine az rastlanan bir büyüme göstermiş ve geçtiğimiz yıl uluslararası pazarda daha etkili olmak adına LeEco ismini almıştı. Televizyon, akıllı telefon, elektrikli otomobil gibi tüketici elektroniğinin neredeyse her alanına el atan teknoloji imparatorluğu haline gelen şirkette son zamanlarda bu hızlı büyümenin tehlikeleri gözle görülür hale geldi.

Yatırımlar Yetersiz 

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ciddi bir finansal sıkıntıya düşen ancak aldığı yatırımlarla bu sıkıntılardan kısa bir süreliğine de olsa kurtulan LeEco, şimdi tahmin edilenden daha kötü bir durumda. Şirketin kurucusu ve CEO’su Çinli milyarder Jia Yueting dün yaptığı açıklamayla nakit sıkışıklığının had safhaya ulaştığını dile getirdi. Bu yılın başında Çin’in önemli şirketlerinden Sunac’ın LeEco’ya 2.1 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması Yueting’i rahatlatmıştı ancak halihazırda 1 milyar doların üstünde borcu olan LeEco için bu yatırım da kurtuluş yolu olarak görünmüyor zira şirket borçlarını ödese de yeterli fon desteğine sahip değil.

Şirketin üretim yaptığı alanlar genişledikçe üretim için harcanan miktarların da artması buna karşılık LeEco’nun hedeflediği satış rakamlarına ulaşamamış olması finansal problemlerin en büyük nedeni olarak kabul ediliyor. ABD pazarında istediği ilgiyi görmeyen, elektrikli otomobiller sektöründe ise çalışmalarının maddi karşılığını alamayan şirketin sert bir düşüş sürecine girmemek için hisselerinin ve sahip olduğu malvarlığının bir kısmını satışa çıkarması bekleniyor. Tabi bu satışlar, şirketi bulunduğu tehlikeli konumdan uzaklaştırmaya yeter mi, o konuda net bir şey söylemek mümkün değil.


https://www.engadget.com/2017/06/28/leeco-losing-money-again/ Yorum Yaz
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adminia 1 yıl
Telefonlarına miui arayüzlü rom kurunca tadından yenmiyor. tavsiye ederim. fiyatları da oldukça ucuz
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zaomss 1 yıl
Sonraki basamağı görmeden bir gazla adım atınca maalesef böyle çukura düşülebiliyor daha iyi bir ekonomik plan yapılıp öyle karar verilmeliydi. Önüne gelen her sektöre girmeye çalışıp para kazanmaya çalışılmamalıydı.
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