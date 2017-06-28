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Facebook artık dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip

Firma tarafından yapılan açıklamada yayına başladıktan 13 yıl sonra sosyal ağın aylık kullanıcı sayısı 2 milyarı geçti. Sadece 5 yıl önce bu rakam 1 milyar dolayındaydı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,8b
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17
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Büyüme hızı dünyanın en kalabalık ülkesinden bile kat kat daha fazla olan Facebook nihayet 2 milyar aylık kullanıcı sayısına ulaştı. Kulağa inanılmaz gelen bu rakam internet aleminde ne denli bir potansiyel olduğunu da gözler önüne seriyor.

İnanılmaz artış

Firma tarafından yapılan açıklamada yayına başladıktan 13 yıl sonra sosyal ağın aylık kullanıcı sayısı 2 milyarı geçtipi bildirildi. Sadece 5 yıl önce bu rakam 1 milyar dolayındaydı. Yani Facebook ilk 1 milyar rakamına ulaşmasından çok daha kısa sürede ikinci bir milyar rakamına ulaşmış oldu.

Bir dönem genç nüfusun uzaklaşmasından dolayı Facebook kullanımının yavaşlayacağı ve bir süre sonra kapanacağı kehanetleri gündeme geliyordu. Tam aksine sosyal ağın kullanım oranı arttı. İlk 1 milyar rakamında kullanıcıların yüzde 55’i bir sonraki gün yeniden ağa giriyordu. Şimdi bu rakam yüzde 66 civarında. Elbette sosyal ağın artık daha çok yetişkin nüfusa doğru kaydığı da bilinen bir gerçek.

Sosyal ağın büyüme lokomotifi gelişmekte olan ülkeler. Düşük internet hızları olan ülkelerde çeşitli altyapı yatırımları meyvesini vermiş durumda. Son 5 yıllık süre içerisinde Asya ve Diğer Ülkeler kategorisinde 746 milyon kullanıcı sosyal ağa dahil oldu. ABD ve Kanada’da ise bu rakam sadece 41 milyon.

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Facebook’un elde ettiği devasa rekor diğer platformları da gölgede bırakmamalı. Aslında sektöre en erken giriş yapanın en büyük avantajı elinde tuttuğu bir dönemde yaşıyoruz. Örneğin YouTube aylık 1.5 milyar kullanıcı sayısına sahip. WhatsApp aylık 1.2 milyar kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. Yine Facebook Messenger aylık 1.2 milyar ziyaretçi sayısına sahip. WeChat 889 milyon kullanıcı sınırında. Instagram ise 700 milyon seviyesinde.

Dünyada henüz sağlıklı internet erişimi olmayan 3-4 milyar civarında insan olduğu düşünüldüğünde Facebook’un önünde büyük bir potansiyel hala daha mevcut. Yapılacak yeni yatırımlar ile çok daha kısa bir sürede 3 milyar rakamına erişilebilir. 

 

https://techcrunch.com/2017/06/27/facebook-2-billion-users/ Yorum Yaz
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Portraitclub 2 yıl en beğenilen
Bir kişinin 10 tane farklı hesabı olursa normaldir bu sayının çıkması.
1 Yanıt Yanıtla +6
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esmerbuyucu 2 yıl Portraitclub
batucan57

Bir kişinin 10 tane farklı hesabı olursa normaldir bu sayının çıkması.

Aylık aktif kullanıcısı sayısı bu. Bir insan çift kişilikliyse 10 tane hesap açar onları da kullanır. Fakat genele vurup konuşman komik olmuş. Daha tutarlı yorumlar, lütfen.
batucan57Bir kişinin 10 tane farklı hesabı olursa normaldir bu sayının çıkması.Aylık aktif kullanıcısı sayısı bu. Bir i...
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1 Avatar
Paetzold 2 yıl
Twitterin fakeleri daha meshur
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motor_delisi_42 2 yıl Paetzold
Face kadar degilmis demekki ;) *oranlar konusuyor*@Paetzold
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motor_delisi_42 2 yıl
cook normal %65'i fake hesap
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gecem1903 2 yıl
Bu şirketlerin tamamı abd borsasında işlem görüyor.

Bot ve sahte hesaplara yönelik koruma tedbirleri var.

Gerçek kullanıcı sayılarını bulmaya yönelik bağımsız kuruluşlar var.

Bağımsız kuruluş önce diyorki bana kendi hesabını bildir. Sonra bağımsız kuruluş kendi teftişi ile hesap ediyor, bunların özel yazılımları vardır.

Sonra eğer bağımsız kuruluş ile aradaki farkın yukarı yönlü yüzde 2yi geçmemesi gerekir.

Eğer geçerse kurumsal güvenlik sarsılır reklam kazancın ve borsa değerin dibi görür.

Öyle dediğiniz gibi mantık var mı, her kurum içerden bol bol sahte hesap açtırsın borsa ve reklam değerlerini katlatsın. Kurum sahipleri, reklam verenler saf mı ya da borsa yatırımcıları. Her şeyin gerekli tedbiri var.
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Taylor Lautnerr 2 yıl
Cok normal bir sey haber değeri taşımıyor.
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Quard 2 yıl
Kafam karıştı. Bu kayıtlı kullanıcı sayısı mı yoksa aylık ziyaretçi sayısı mı
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Captain_Ivy 2 yıl
3 de olur..
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lawbreaker 2 yıl
bu rakam normal ama ilginç yanı twitterı 6 ya katlamış olması, hatta twitter nerdeyse snapchat rakamında
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khaos 2 yıl
gerçek kullanıcı sayısı olarak youtube daha öndedir diye tahmin ediyorum yukarıda bir arkadaşın dediği gibi bir çok insanın bir çok farklı hesabı var youtube da bu oran çok daha düşüktür muhtemelen
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Jül Sezar 2 yıl
wechat o kadar populer miymis yahu
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Portraitclub 2 yıl en beğenilen
Bir kişinin 10 tane farklı hesabı olursa normaldir bu sayının çıkması.
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esmerbuyucu 2 yıl Portraitclub
batucan57

Bir kişinin 10 tane farklı hesabı olursa normaldir bu sayının çıkması.

Aylık aktif kullanıcısı sayısı bu. Bir insan çift kişilikliyse 10 tane hesap açar onları da kullanır. Fakat genele vurup konuşman komik olmuş. Daha tutarlı yorumlar, lütfen.
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