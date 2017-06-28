Facebook artık dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip

Büyüme hızı dünyanın en kalabalık ülkesinden bile kat kat daha fazla olan Facebook nihayet 2 milyar aylık kullanıcı sayısına ulaştı. Kulağa inanılmaz gelen bu rakam internet aleminde ne denli bir potansiyel olduğunu da gözler önüne seriyor.

İnanılmaz artış

Firma tarafından yapılan açıklamada yayına başladıktan 13 yıl sonra sosyal ağın aylık kullanıcı sayısı 2 milyarı geçtipi bildirildi. Sadece 5 yıl önce bu rakam 1 milyar dolayındaydı. Yani Facebook ilk 1 milyar rakamına ulaşmasından çok daha kısa sürede ikinci bir milyar rakamına ulaşmış oldu.

Bir dönem genç nüfusun uzaklaşmasından dolayı Facebook kullanımının yavaşlayacağı ve bir süre sonra kapanacağı kehanetleri gündeme geliyordu. Tam aksine sosyal ağın kullanım oranı arttı. İlk 1 milyar rakamında kullanıcıların yüzde 55’i bir sonraki gün yeniden ağa giriyordu. Şimdi bu rakam yüzde 66 civarında. Elbette sosyal ağın artık daha çok yetişkin nüfusa doğru kaydığı da bilinen bir gerçek.

Sosyal ağın büyüme lokomotifi gelişmekte olan ülkeler. Düşük internet hızları olan ülkelerde çeşitli altyapı yatırımları meyvesini vermiş durumda. Son 5 yıllık süre içerisinde Asya ve Diğer Ülkeler kategorisinde 746 milyon kullanıcı sosyal ağa dahil oldu. ABD ve Kanada’da ise bu rakam sadece 41 milyon.

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Facebook’un elde ettiği devasa rekor diğer platformları da gölgede bırakmamalı. Aslında sektöre en erken giriş yapanın en büyük avantajı elinde tuttuğu bir dönemde yaşıyoruz. Örneğin YouTube aylık 1.5 milyar kullanıcı sayısına sahip. WhatsApp aylık 1.2 milyar kullanıcı tarafından ziyaret ediliyor. Yine Facebook Messenger aylık 1.2 milyar ziyaretçi sayısına sahip. WeChat 889 milyon kullanıcı sınırında. Instagram ise 700 milyon seviyesinde.

Dünyada henüz sağlıklı internet erişimi olmayan 3-4 milyar civarında insan olduğu düşünüldüğünde Facebook’un önünde büyük bir potansiyel hala daha mevcut. Yapılacak yeni yatırımlar ile çok daha kısa bir sürede 3 milyar rakamına erişilebilir.