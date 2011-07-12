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Cisco stadyum içi kablosuz ağ projesi üzerinde çalışıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Önemli ve büyük spor müsabakaları sosyal ağların en yoğun kullanıldığı ve adeta internetin kilitlendiği olaylar haline haline geldi. Özellikle ABD ve Japonya’da yapılan buz hokeyi, beyzbol, final futbol müsabakalarında dakikada binden fazla Tweet gönderiliyor.

İnsanların mesaj gönderme eğilimlerini göz önüne alan teknoloji devleri stadyumlara kesintisiz internet koymak için projeler üretiyor. Çünkü bağlantı sadece cep telefonu operatörleri üzerinden yapılıyor. Ayrıca müsabakaların önemli anlarını haber merkezlerine geçmek isteyen muhabirler için de bu zaman zaman sıkıntı olabiliyor.

Dünyanın en büyük ağ ekipmanları üreticisi Cisco, bir stadyumu tamamen kablosuz internetle kaplayacak Connected Stadium adlı projesi üzerinde çalışmaya başladı. Projede bir stadyuma hem kablosuz internet bağlantısı hem de 3G/4G veri bağlantısı kurmak amaçlanıyor.
Proje için Cisco yeni tasarladığı Aironet 3500p erişim noktası (AP) cihazlarını kullanacak. Cihazların özelliği ise hem kablosuz hem de veri bağlantısı aktarımını en kaliteli şekilde yapıyor ve ek antenlerle kapsama alanını genişletebiliyor. Bir seyircinin ortalama 500 kbps bant genişliği kullandığı hesap edilerek toplam 10 Mbps bant genişliği kullanılması düşünülüyor.

Cisco stadyumun farklı noktalarına yerleştirdiği AP’lere ek antenler ekleyerek küçük grupları kapsama alanına alacak. Küçük grupları birleştirerek ise tüm stadyum erişim ağına dahil edilecek. Cisco maliyeti düşük tutmak için çok fazla cihaz kullanmaktan kaçınıyor.

Çünkü benzer bir proje Amerikan Futbol Ligi finali olan Super Bowl için Dallas Cowboys takımının stadyumuna AT&T operatörü tarafından yapılmıştı. 884 adet ağ cihazı her biri 25 kişilik grubu olmak üzere toplamda 10 000 kişiyi kapsayacak şekilde stadyuma yerleştirilmişti. Aynı anda 100 000 simültane bağlantıya izin veren sistem 3100 adet IPTV yayını kapasitesine sahipti.

Dallas Cowboys ve AT&T şirketleri proje için yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptılar. Bu yüzden internet hizmeti sporseverlere ücretsiz olarak sunulmuyor. Sadece AT&T müşterileri belirli şartlar altında hizmetten ücretsiz yararlanırken diğer kullanıcılar belirli bir erişim ücreti ödüyor.

Cisco bu derece pahalı bir proje yerine ücretsiz olarak internet hizmeti verilecek bir sistemden yana. 

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umutarslan.com 8 yıl
kst37
Millet download yapmaya gider artık

valla ben futbolu bile severim :D
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Mc_Leopard 8 yıl
kst37
Millet download yapmaya gider artık

Kaçarmı ağa :D
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SEO-Uzmanı 8 yıl
maç izlemeye mi !?
yoksa beleşe nete girmeye mi gidiyor
bunlar!?
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DH Misafiri 8 yıl
bizim türkler yapar onu:D
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artcraft35 8 yıl
adam maç mı izlemeye gidiyo oraya internete girmeyemi çok saçma bişey twit yollucaksa otursun evinde tvden baksın maçını internetini evinden kullansın
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kst37 8 yıl
Millet download yapmaya gider artık
1 Yanıt Yanıtla +1
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Börü 8 yıl
Bir kullanıcı 500kbps kullanıyorsa, toplamda da 10mbps bant genişliği varsa onbinlerce kişinin olduğu statda interneti 20 kişimi kullanabilcek ? Yoksa benmi yanlış hesapladım ?
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