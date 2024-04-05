Çinli teknolojiler güvenilir mi? Çinin teknoloji dünyasındaki etkisi!

Ecevit Bıktım ile Çinli teknolojilerin gelişimini ve güvenlik sorunlarını konuştuk. Çinin gözetleme teknolojisi, Çinli otomobiller, Xiaomi, Huawei ve çok daha fazlasına değindik.

PC Magazine, PC World ve EGM dergilerinde görev yapan Ecevit Bıktım ile Çin’in teknoloji dünyasındaki etkisi hakkında sohbet ettik. Çin’e uygulanan ambargolar, Türkiye’de kullanılan teknolojiler, Çinli teknolojilerin veri güvenliği ve ülkemizdeki Çinli otomobiller gibi pek çok konuya değindik.

Amerika neden Çin’e ambargo uyguluyor? Türkiye’de Çinli teknolojilerin kullanılması doğru mu? Siber güvenlik haberleri ve resmi açıklamalardan yola çıkarak bu konuları ve çok daha fazlasını masaya yatırdık.

Siz Çinli teknolojilere güveniyor musunuz?