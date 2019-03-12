Cloud & Hosting Sektörünün Devleri Hosting Talk Global’de Buluşuyor

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Cloud & Hosting Sektörünün Devleri Hosting TalkGlobal’de Buluşuyor!ICANN ve .Istanbul Registry ana sponsorluğundadüzenlenen, Türkiye’nin en kapsamlı ve geniş katılımlı cloudteknolojileri etkinliklerinden biri olan Hosting Talk Global, 12 -13 Nisan’daGrand Cevahir Otel’de 2. kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Cloud & Hosting sektörünün önemli isimlerini biraraya getirecek olan etkinlik, 15’in üzerinde oturumda; Plesk, DigitalOcean,GoDaddy, RedHat ve Microsoft gibi birçok global firmanın fikir önderi ile dünyadan ve Türkiye’den400’denfazla sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Bu yılınkonuşmacıları arasında Hindistan'ın domain vehosting alanındaki en büyük şirketleri; Resellerclub, Logicboxes ve Bigrock'ı 1.2Milyar Dolar gibi bir rakamla Endurance grubuna satan Radix’in CEO'su BhavinTurakhia, dünyanın en çok tercih edilen hostingkontrol paneli Plesk'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig, DigitalOceanSenior Partnership Manager Mohan Ram, CloudFest CEO’suSoeren von Varchmin ve Microsoft’tan Açık Kaynak Stratejisi Yöneticisi Kaan Demircangibi isimler yer alıyor.—————————————————————————————-Türkiye'de Hosting sektörünün bilinen isimlerindenBurkay Yapağcıoğlu tarafından düzenlenen ve Hosting & Cloud sektöründe marka haline gelenHosting Talk Global, 12-13 Nisan’da Grand Cevahir Otel’de kapılarını ziyaretçilerine açacak. İş dünyası veteknoloji severleri buluşturmayı amaçlayan Hosting Talk Global’de,Cloud & Hosting sektörünün geleceği, yeni cloud teknolojiler ve Türkiyeve dünyadaki cloud yatırımları konuşulacak.Cloud ve Hosting sektörünün öncüleri geliyorİki gün boyunca 30’dan fazla oturuma evsahipliği yapacak Hosting Talk Global ile katılımcılar, birbirinden değerliyerli ve yabancı 30'a yakın fikir önderini dinleme şansınasahip olacak.Zirvenin dünyaca ünlü konuşmacıları arasındaFlock / Radix’inkurucu ve CEO’su Bhavin Turakhia, Plesk Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig,DigitalOcean Senior Partnership Manager Mohan Ram ve CloudFest CEO’su Soerenvon Varchmin bulunuyor.Cloud & Hosting sektörü ile ilgili anlatacaklarımerakla beklenen etkinliğin diğer konuşmacıları ise;Microsoft AçıkKaynak Stratejisi Yöneticisi Kaan Demircan,ICANN Küresel Toplantı Operasyonlarının Başkan Yardımcısı NickTomasso, Domain Yatırımcısı Kıvılcım İstanbulluoğlu, Mosantakurucusu İlyas Teker, Red Hat Kıdemli Çözüm Mimarı Koray Şeremet, GoDaddy Bölge Müdürü SelinaBieber, StorPool'un CEO’su Boyan Ivanov, ÇözümPark kurucusu Hakan Uzuner, KloiaCloud ve DevOps Danışmanı Derya Sezen, BGA Genel Müdürü Huzeyfe Önal, ICANNRegistry Services Manager Mert Saka, UzmanPosta kurucusu Gökalp Çakıcı, ICANN Orta DoğuBölge Sorumlu Yöneticisi Fahd Batayneh,Site.pro CEO’su Filip Borcov, .CLUB Pazarlama Direktörü Nivu Hussain, GüzelHosting kurucu ve CEO’su Cihan Nimsi, VirtualMetric Yazılım Mimarı Yusuf Öztürk,Radix Channel Partnerships Divya Bakshi ve Google Cloud Platform Expert İsmail Baskın.Cloud & Hosting sektörünün buluşma noktasıTürkiye ve dünyadan; web hosting firmaları,cloud servis sağlayıcıları, domain kayıt firmaları, alan adı yatırımcıları, yazılımfirmaları, e-ticaret yazılımı üreten firmalar, altyapı sağlayıcılar ve bireyselson kullanıcılar da dahil olmak üzere cloud &hosting sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecekHosting Talk Global’in en heyecan verici noktalarından biri de, katılımcılarınbilgi verici panellere ve sektör profesyonellerince yönetilecekatölye çalışmalarına katılaraksektöre dair yeni fikirleri deneyimleyebilecek olması.Siz de işinize neler kazandırabileceğiniziuzmanlarla birlikte deneyimlemek istiyorsanız, Cloud & Hosting sektöründen 250'nin üzerindefirma temsilcisinin bulunacağı bu eşsiz atmosferde yerinizi alabilirsiniz.Detaylı bilgi ve katılım için:https://www.thehostingtalk.com/