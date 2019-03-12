Kurucu ve Yayın Direktörü
Cloud & Hosting Sektörünün Devleri Hosting Talk
Global’de Buluşuyor!
ICANN ve .Istanbul Registry ana sponsorluğunda
düzenlenen, Türkiye’nin en kapsamlı ve geniş katılımlı cloud
teknolojileri etkinliklerinden biri olan Hosting Talk Global, 12 -13 Nisan’da
Grand Cevahir Otel’de 2. kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Cloud & Hosting sektörünün önemli isimlerini bir
araya getirecek olan etkinlik, 15’in üzerinde oturumda; Plesk, DigitalOcean,
GoDaddy, RedHat ve Microsoft gibi birçok global firmanın fikir önderi ile dünyadan ve Türkiye’den
400’den
fazla sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Bu yılın
konuşmacıları arasında Hindistan'ın domain ve
hosting alanındaki en büyük şirketleri; Resellerclub, Logicboxes ve Bigrock'ı 1.2
Milyar Dolar gibi bir rakamla Endurance grubuna satan Radix’in CEO'su Bhavin
Turakhia, dünyanın en çok tercih edilen hosting
kontrol paneli Plesk'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig, DigitalOcean
Senior Partnership Manager Mohan Ram, CloudFest CEO’su
Soeren von Varchmin ve Microsoft’tan Açık Kaynak Stratejisi Yöneticisi Kaan Demircan
gibi isimler yer alıyor.
—————————————————————————————-
Türkiye'de Hosting sektörünün bilinen isimlerinden
Burkay Yapağcıoğlu tarafından düzenlenen ve Hosting & Cloud sektöründe marka haline gelen
Hosting Talk Global, 12-13 Nisan’da Grand Cevahir Otel’de kapılarını ziyaretçilerine açacak. İş dünyası ve
teknoloji severleri buluşturmayı amaçlayan Hosting Talk Global’de,
Cloud & Hosting sektörünün geleceği, yeni cloud teknolojiler ve Türkiye
ve dünyadaki cloud yatırımları konuşulacak.
Cloud ve Hosting sektörünün öncüleri geliyor
İki gün boyunca 30’dan fazla oturuma ev
sahipliği yapacak Hosting Talk Global ile katılımcılar, birbirinden değerli
yerli ve yabancı 30'a yakın fikir önderini dinleme şansına
sahip olacak.
Zirvenin dünyaca ünlü konuşmacıları arasında
Flock / Radix’in
kurucu ve CEO’su Bhavin Turakhia, Plesk Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig,
DigitalOcean Senior Partnership Manager Mohan Ram ve CloudFest CEO’su Soeren
von Varchmin bulunuyor.
Cloud & Hosting sektörü ile ilgili anlatacakları
merakla beklenen etkinliğin diğer konuşmacıları ise;
Microsoft Açık
Kaynak Stratejisi Yöneticisi Kaan Demircan,
ICANN Küresel Toplantı Operasyonlarının Başkan Yardımcısı Nick
Tomasso, Domain Yatırımcısı Kıvılcım İstanbulluoğlu, Mosanta
kurucusu İlyas Teker, Red Hat Kıdemli Çözüm Mimarı Koray Şeremet, GoDaddy Bölge Müdürü Selina
Bieber, StorPool'un CEO’su Boyan Ivanov, ÇözümPark kurucusu Hakan Uzuner, Kloia
Cloud ve DevOps Danışmanı Derya Sezen, BGA Genel Müdürü Huzeyfe Önal, ICANN
Registry Services Manager Mert Saka, UzmanPosta kurucusu Gökalp Çakıcı, ICANN Orta Doğu
Bölge Sorumlu Yöneticisi Fahd Batayneh,
Site.pro CEO’su Filip Borcov, .CLUB Pazarlama Direktörü Nivu Hussain, Güzel
Hosting kurucu ve CEO’su Cihan Nimsi, VirtualMetric Yazılım Mimarı Yusuf Öztürk,
Radix Channel Partnerships Divya Bakshi ve Google Cloud Platform Expert İsmail Baskın.
Cloud & Hosting sektörünün buluşma noktası
Türkiye ve dünyadan; web hosting firmaları,
cloud servis sağlayıcıları, domain kayıt firmaları, alan adı yatırımcıları, yazılım
firmaları, e-ticaret yazılımı üreten firmalar, altyapı sağlayıcılar ve bireysel
son kullanıcılar da dahil olmak üzere cloud &
hosting sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek
Hosting Talk Global’in en heyecan verici noktalarından biri de, katılımcıların
bilgi verici panellere ve sektör profesyonellerince yönetilecek
atölye çalışmalarına katılarak
sektöre dair yeni fikirleri deneyimleyebilecek olması.
Siz de işinize neler kazandırabileceğinizi
uzmanlarla birlikte deneyimlemek istiyorsanız, Cloud & Hosting sektöründen 250'nin üzerinde
firma temsilcisinin bulunacağı bu eşsiz atmosferde yerinizi alabilirsiniz.
Detaylı bilgi ve katılım için:https://www.thehostingtalk.com/
Yorum Yaz Paylaş Tweetle yoruma kapalı
Global’de Buluşuyor!
ICANN ve .Istanbul Registry ana sponsorluğunda
düzenlenen, Türkiye’nin en kapsamlı ve geniş katılımlı cloud
teknolojileri etkinliklerinden biri olan Hosting Talk Global, 12 -13 Nisan’da
Grand Cevahir Otel’de 2. kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Cloud & Hosting sektörünün önemli isimlerini bir
araya getirecek olan etkinlik, 15’in üzerinde oturumda; Plesk, DigitalOcean,
GoDaddy, RedHat ve Microsoft gibi birçok global firmanın fikir önderi ile dünyadan ve Türkiye’den
400’den
fazla sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Bu yılın
konuşmacıları arasında Hindistan'ın domain ve
hosting alanındaki en büyük şirketleri; Resellerclub, Logicboxes ve Bigrock'ı 1.2
Milyar Dolar gibi bir rakamla Endurance grubuna satan Radix’in CEO'su Bhavin
Turakhia, dünyanın en çok tercih edilen hosting
kontrol paneli Plesk'in Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig, DigitalOcean
Senior Partnership Manager Mohan Ram, CloudFest CEO’su
Soeren von Varchmin ve Microsoft’tan Açık Kaynak Stratejisi Yöneticisi Kaan Demircan
gibi isimler yer alıyor.
—————————————————————————————-
Türkiye'de Hosting sektörünün bilinen isimlerinden
Burkay Yapağcıoğlu tarafından düzenlenen ve Hosting & Cloud sektöründe marka haline gelen
Hosting Talk Global, 12-13 Nisan’da Grand Cevahir Otel’de kapılarını ziyaretçilerine açacak. İş dünyası ve
teknoloji severleri buluşturmayı amaçlayan Hosting Talk Global’de,
Cloud & Hosting sektörünün geleceği, yeni cloud teknolojiler ve Türkiye
ve dünyadaki cloud yatırımları konuşulacak.
Cloud ve Hosting sektörünün öncüleri geliyor
İki gün boyunca 30’dan fazla oturuma ev
sahipliği yapacak Hosting Talk Global ile katılımcılar, birbirinden değerli
yerli ve yabancı 30'a yakın fikir önderini dinleme şansına
sahip olacak.
Zirvenin dünyaca ünlü konuşmacıları arasında
Flock / Radix’in
kurucu ve CEO’su Bhavin Turakhia, Plesk Kıdemli Başkan Yardımcısı Lukas Hertig,
DigitalOcean Senior Partnership Manager Mohan Ram ve CloudFest CEO’su Soeren
von Varchmin bulunuyor.
Cloud & Hosting sektörü ile ilgili anlatacakları
merakla beklenen etkinliğin diğer konuşmacıları ise;
Microsoft Açık
Kaynak Stratejisi Yöneticisi Kaan Demircan,
ICANN Küresel Toplantı Operasyonlarının Başkan Yardımcısı Nick
Tomasso, Domain Yatırımcısı Kıvılcım İstanbulluoğlu, Mosanta
kurucusu İlyas Teker, Red Hat Kıdemli Çözüm Mimarı Koray Şeremet, GoDaddy Bölge Müdürü Selina
Bieber, StorPool'un CEO’su Boyan Ivanov, ÇözümPark kurucusu Hakan Uzuner, Kloia
Cloud ve DevOps Danışmanı Derya Sezen, BGA Genel Müdürü Huzeyfe Önal, ICANN
Registry Services Manager Mert Saka, UzmanPosta kurucusu Gökalp Çakıcı, ICANN Orta Doğu
Bölge Sorumlu Yöneticisi Fahd Batayneh,
Site.pro CEO’su Filip Borcov, .CLUB Pazarlama Direktörü Nivu Hussain, Güzel
Hosting kurucu ve CEO’su Cihan Nimsi, VirtualMetric Yazılım Mimarı Yusuf Öztürk,
Radix Channel Partnerships Divya Bakshi ve Google Cloud Platform Expert İsmail Baskın.
Cloud & Hosting sektörünün buluşma noktası
Türkiye ve dünyadan; web hosting firmaları,
cloud servis sağlayıcıları, domain kayıt firmaları, alan adı yatırımcıları, yazılım
firmaları, e-ticaret yazılımı üreten firmalar, altyapı sağlayıcılar ve bireysel
son kullanıcılar da dahil olmak üzere cloud &
hosting sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirecek
Hosting Talk Global’in en heyecan verici noktalarından biri de, katılımcıların
bilgi verici panellere ve sektör profesyonellerince yönetilecek
atölye çalışmalarına katılarak
sektöre dair yeni fikirleri deneyimleyebilecek olması.
Siz de işinize neler kazandırabileceğinizi
uzmanlarla birlikte deneyimlemek istiyorsanız, Cloud & Hosting sektöründen 250'nin üzerinde
firma temsilcisinin bulunacağı bu eşsiz atmosferde yerinizi alabilirsiniz.
Detaylı bilgi ve katılım için:https://www.thehostingtalk.com/
Yorum Yaz Paylaş Tweetle yoruma kapalı