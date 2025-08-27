Windows 11'de, oyun sohbetleri ve görüşmelerde Bluetooth ses kalitesi artıyor

Görüşmelerde stereo ve genişbant ses kalitesi korunacak
Süper geniş bant stereoyu destekleyen bir Windows 11 PC ile bir LE Audio cihazı kullanıldığında, oyun sohbetine geçiş yapıldığında artık ses kalitesinde ani düşüş gerçekleşmeyecek. Oyun sesleri, klasik Bluetooth'un sınırlı deneyimi yerine stereo olarak kalacak ve süper geniş bant kalitesinde yayınlanacak.
LE Audio, Teams veya Discord gibi sesli iletişim uygulamalarında 32 kHz örnekleme hızı kullanıyor ve Bluetooth Classic’in Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) ve Hands-Free Profile (HFP) protokollerinin yerini alıyor. HFP, 8 kHz örnekleme hızı kullandığı için boğuk bir sese neden oluyor. Günümüzde pek çok Bluetooth kulaklık artık gelişmiş sıkıştırma yöntemleri ve daha yüksek örnekleme hızlarıyla “geniş bant” veya “süper geniş bant” ses desteği veriyor.
Microsoft Teams'e Uzamsal Ses desteği geliyor
LE Audio desteği, Microsoft Teams gibi uygulamalardaki aramaları da iyileştirecek Teams, kablolu kulaklıklarda Uzamsal Ses (Spatial Audio) desteği sunsa da Bluetooth kulaklıklarda yalnızca stereo ile sınırlıydı. Bluetooth LE Audio ile gelen süper geniş bant stereo desteği sayesinde artık Teams’te Uzamsal Ses kullanılabilecek. Bu özellik, Windows üzerinde Teams uygulamasının ses ayarlarından açılabilecek.
Özelliği kullanabilmek için Bluetooth LE Audio destekleyen bir kulaklık, aynı desteğe sahip bir Windows 11 bilgisayar, güncel sürücüler ve Windows 11 24H2 güncellemesi gerekiyor. Mevcut bilgisayarlar için gerekli sürücü güncellemeleri bu yıl içinde dağıtılacak. Microsoft ayrıca, 2025'in sonlarından itibaren piyasaya çıkacak yeni dizüstü bilgisayarların çoğunda bu desteğin fabrika çıkışlı olarak bulunacağını söylüyor.