Düz çatılar için yeni nesil yatay ısı pompası: Sessiz ve verimli!

Tam Boyutta Gör Hava bazlı ısı pompalarını yalnızca duvara monte edilen kutular olarak düşünmek yanıltıcıdır. Hollanda merkezli üretici WeHeat, özgün tasarımıyla hem görsel hem de işitsel sorunlara çözüm sunan yatay ısı pompasını geliştirdi.

Isı pompaları, evlerde fosil yakıtlı ısınma sistemlerinin yerini alarak elektrikle çalışan çevreci bir alternatif oluşturur. Elektriği doğrudan ısı üretmek için değil, dışarıdaki havadan ısıyı içeri taşımak için kullanır. Özellikle “Hava-Su” tipi ısı pompaları, dış ortam havasındaki ısıyı suya aktarır. Böylece elde edilen sıcak su; yerden ısıtma, radyatörler veya duş gibi sıcak su ihtiyacında kullanılabilir.

Tam Boyutta Gör WeHeat’in geliştirdiği yatay ısı pompası, özellikle müstakil evlerde sıkça kullanılan düz çatılar için tasarlandı. Bu sayede cihaz, duvarlarda estetik kaygı oluşturmadan çatıya yerleştirilebiliyor. Ayrıca, geleneksel hava bazlı ısı pompalarına kıyasla oldukça sessiz çalışıyor. Bunu; yukarıya yönlendirilmiş hava akışı, geniş boyutlu sessiz fan kullanımı ve çoklu süspansiyon sistemi sayesinde başarıyor.

Tam Boyutta Gör WeHeat’in ısı pompası, yalnızca sessizliğiyle değil, akıllı özellikleriyle de öne çıkıyor. 4G üzerinden mobil uygulama ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar her oda için farklı sıcaklık değerleri belirleyebilir, güneş panellerinden üretilen fazla elektriği ısı enerjisi olarak depolayabilir. Ayrıca gece ve gündüz için farklı ses seviyeleri ayarlanabiliyor ve sistemin çalışma verileri anlık olarak takip edilebiliyor.

Tam Boyutta Gör Yatay ısı pompası, 137 cm x 85 cm x 62 cm boyutlarında ve 78 kg ağırlığında. Çevre dostu Propan (R290) soğutucu gazı kullanıyor ve 8 kW ila 11 kW arasında değişen dört farklı modele sahip. Yaklaşık 4.7 COP verimlilik değerine sahip olan sistem, harcanan her 1 kWh elektrik karşılığında 4.7 kWh ısı üretebiliyor. Sıcak suyu 70 °C’ye kadar çıkarabilen cihazın ses seviyesi ise yalnızca 31 ila 44 dB(A) arasında değişiyor.

Düz çatılar için yeni nesil yatay ısı pompası: Sessiz ve verimli!

