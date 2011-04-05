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Club3D, Radeon HD 6790 CoolStream modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tarafından bugün lanse edilen Radeon HD 6790 için özel tasarımlı çözüm hazırlayan üreticilerden bir diğeri de Club3D oldu. Firmanın lanse ettiği Radeon HD 6790 CoolStream modeli hem tasarım hem de donanım olarak incelemesini yayınladığımız PowerColor Radeon HD 6790 ile büyük benzerlikler taşıyor. AMD'nin 40nm Barts LE GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 256-Bit bellek veri yolu desteği, 1GB GDDR5 bellek kapasitesi, 800x paralel işlem birimi ve 16x ROP ile birlikte geliyor.

Grafik işlem birim 840MHz'de, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapan kart, Crossfire X teknolojisi ile çoklu ekran kartı kurulumuna olanak tanıyor ancak bunun için aynı zamanda uyumlu bir ekran kartına da sahip olmanız gerekiyor. Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve Mini DisplayPort konnektörlerine sahip olan ekran kartı, rakip olarak hazırlandığı GeForce GTX 550 Ti'yi zorlanmadan geride bırakmayı başarırken kimi testlerde Radeon HD 5830 ile benzer sonuçlara imza atıyor ve hız aşırtıldığında Nvidia'nın GeForce GTX 460/GTX 465 çözümlerini yakılabiliyor. Club3D tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen Radeon HD 6790 CoolStream'in 150$ seviyesinden sunulması bekleniyor.

Bugün yayınladığımız PowerColor Radeon HD 6790 incelemesi ile Club3D CoolStream'in performansı hakkında bilgi edinebilirsiniz;


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Necessa®i 8 yıl
kimileri çakma demiş ama güzel bir kart
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Huzur_02 8 yıl
" ve hız aşırtıldığında Nvidia'nın GeForce GTX 460/GTX 465 çözümlerini yakılabiliyor." kelime hatası :)
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SatisFacti0n 8 yıl
230TL Bu Kart ? 150$ ise CF Yapsak GTX580 Kafa Tutar ?
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

Huzur_02

" ve hız aşırtıldığında Nvidia'nın GeForce GTX 460/GTX 465 çözümlerini yakılabiliyor." kelime hatası :)


Sadece 3 oyunda geçebilmiş OC ile.

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M@U 8 yıl
Club3D de mi TUL'un markası?
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0rka 8 yıl
aynen :)
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
PowerColor Cakması seni :D
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