Trump gemileri yaktı, gümrük vergileri 3 kat artacak

Trump vergileri katlıyor
Putin ile görüşme sonrasında başkanlık uçağında bir açıklama yapan Trump, Madde 232 kapsamında yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından ithalata yeni vergiler geleceğini duyurdu. Trump vergi oranını ise yüzde 200-300 arasında belirleyecek.
Amacı dışa bağımlılığı bitirerek özellikle yarı iletken sektöründe üretimi ülkeye kaydırmak olan Trump’ın yüksek vergi uygulamasından TSMC, Samsung, Nvidia, Apple gibi devler devasa yatırım sözü vererek istisna elde etmeyi başarmıştı.
Ne var ki kaynaklar özellikle küçük ölçekli yonga üreticilerinin böyle büyük yatırımlar yapamayacağı için zarar göreceğini belirtiyor. İncelemelerin Ağustos sonunda biteceği tahmin edildiğinden vergilerin açıklanması da bu dönemde olacak.
