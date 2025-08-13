Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia denizi geçti derede boğuldu: Bu kez Çin ambargo koydu

    Tam H20 hızlandırıcıları için ABD hükümetinden güç bela onay alan Nvidia’nın karşısına bu kez Çin hükümeti çıktı. Hızlandırıcılara ambargo uygulanıyor.          

    Nvidia H20 Tam Boyutta Gör
    En önemli pazarı Çin’e uygulanan ambargolar nedeniyle uzun süredir çıkış yolu arayan Nvidia, nihayet geçtiğimiz hafta ABD’nin yüzde 15 satıştan pay teklifine razı olarak ihracatın önünü açmıştı. Bu kez karşısına Çin hükümeti çıktı. 

    Çin hükümeti devreye girdi

    Gelen bilgilere göre Çin hükümeti, güvenlik endişeleri gerekçesiyle yerel firmalara H20 yapay zeka hızlandırıcılarını, özellikle kamu veya güvenlik projelerinde kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunuyor. Yerel üreticilerin öne çıkarılması yönündeki bu yaklaşım, ülkenin teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin bir parçası. Bu da Çin pazarını Nvidia için belirsiz hale getiriyor. 

    Çinli siber güvenlik yetkilileri, H20 yongalarının içinde arka kapı veya konum takip mekanizmaları olabileceği yönündeki iddiaları soruşturuyor. Hatırlanacağı üzere Trump yönetiminin Nvidia yongalarının son olarak hangi noktada kullanıma alındığını anlamak için takip sensörleri eklenmesini istediği gündeme gelmişti. Nvidia ise bu tür yazılımlar veya gizli kontrolleri kesin bir dille reddederek, ürünlerinde böyle bir şeyin bulunmadığını savunuyor. 
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    piano black çizik giderme subap lastiği arızası o kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış sözleri 40 yaşındayım evlenemedim tyt fizik kaynak önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4
    Monster Huma H4
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum