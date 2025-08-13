Nvidia denizi geçti derede boğuldu: Bu kez Çin ambargo koydu

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör En önemli pazarı Çin’e uygulanan ambargolar nedeniyle uzun süredir çıkış yolu arayan Nvidia, nihayet geçtiğimiz hafta ABD’nin yüzde 15 satıştan pay teklifine razı olarak ihracatın önünü açmıştı. Bu kez karşısına Çin hükümeti çıktı.

Çin hükümeti devreye girdi

Gelen bilgilere göre Çin hükümeti, güvenlik endişeleri gerekçesiyle yerel firmalara H20 yapay zeka hızlandırıcılarını, özellikle kamu veya güvenlik projelerinde kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunuyor. Yerel üreticilerin öne çıkarılması yönündeki bu yaklaşım, ülkenin teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin bir parçası. Bu da Çin pazarını Nvidia için belirsiz hale getiriyor.

Çin mevcut yongaların ömrünü uzatmaya çalışıyor 2 hf. önce eklendi

Çinli siber güvenlik yetkilileri, H20 yongalarının içinde arka kapı veya konum takip mekanizmaları olabileceği yönündeki iddiaları soruşturuyor. Hatırlanacağı üzere Trump yönetiminin Nvidia yongalarının son olarak hangi noktada kullanıma alındığını anlamak için takip sensörleri eklenmesini istediği gündeme gelmişti. Nvidia ise bu tür yazılımlar veya gizli kontrolleri kesin bir dille reddederek, ürünlerinde böyle bir şeyin bulunmadığını savunuyor.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia yeni bir engelle karşı karşıya

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: