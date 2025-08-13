Nvidia denizi geçti derede boğuldu: Bu kez Çin ambargo koydu

Çin hükümeti devreye girdi
Gelen bilgilere göre Çin hükümeti, güvenlik endişeleri gerekçesiyle yerel firmalara H20 yapay zeka hızlandırıcılarını, özellikle kamu veya güvenlik projelerinde kullanmamaları yönünde tavsiyede bulunuyor. Yerel üreticilerin öne çıkarılması yönündeki bu yaklaşım, ülkenin teknoloji alanında dışa bağımlılığı azaltma stratejisinin bir parçası. Bu da Çin pazarını Nvidia için belirsiz hale getiriyor.
Çinli siber güvenlik yetkilileri, H20 yongalarının içinde arka kapı veya konum takip mekanizmaları olabileceği yönündeki iddiaları soruşturuyor. Hatırlanacağı üzere Trump yönetiminin Nvidia yongalarının son olarak hangi noktada kullanıma alındığını anlamak için takip sensörleri eklenmesini istediği gündeme gelmişti. Nvidia ise bu tür yazılımlar veya gizli kontrolleri kesin bir dille reddederek, ürünlerinde böyle bir şeyin bulunmadığını savunuyor.