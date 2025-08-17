Giriş
    Intel'in dahili GPU'larının kullandığı RAM miktarını arttırmak artık mümkün

    Intel’in Arc grafik sürücüsünün yeni sürümü, şirketin entegre GPU’larında ilk defa grafik iş yükleri için sistem belleği kullanımını manuel olarak ayarlama imkanı sunuyor.

    Intel'in dahili GPU'larının RAM miktarını arttırmak artık mümkün Tam Boyutta Gör
    Intel’in Arc grafik sürücüsünün 32.0.101.6987 sürümü, şirketin entegre GPU’larında ilk defa grafik iş yükleri için sistem belleği kullanımını manuel olarak ayarlama imkanı sunuyor. Bu özellik, birinci ve ikinci nesil Intel Core Ultra işlemcilerinin dahili Arc GPU'larında destekleniyor.

    Entegre Intel GPU’lar, ayrık ekran kartlarında olduğu gibi özel GDDR belleği değil, sistem RAM’ini kullanıyor. Normalde kullanılabilecek maksimum bellek, sistem belleğinin yarısıyla sınırlıdır. Ancak Intel’in yeni aracıyla kullanıcılar bu sınırı manuel olarak değiştirebiliyor.

    %87'ye kadar arttırılabiliyor

    Varsayılan olarak Paylaşımlı GPU Bellek Aşımı %57’ye ayarlanmış durumda. Ayarlanabilecek en yüksek VRAM miktarı, sistemdeki toplam RAM kapasitesine bağlı. Bellek ne kadar fazla olursa, ayrılabilecek oran da o kadar artıyor. Intel’in örnek görselinde bu oran %87’ye kadar çıkabiliyor, hatta yeterli RAM mevcutsa daha da fazla olabilir.

    Bu özelliği kullanmak için Intel Graphics Software içindeki kaydırıcıyı hareket ettirip sistemi yeniden başlatmak yeterli. Intel’in bilgi bankası sayfasına göre bunun için en az 10 GB RAM ve Intel Core Ultra Serisi 2 ya da daha yeni bir işlemci gerekiyor (sürüm notlarında Seri 1 desteği de olduğu belirtiliyor).

    AMD tarafında BIOS üzerinden VRAM tahsisini değiştirme seçeneği uzun süredir bulunuyor ancak genellikle 8 GB ile sınırlı.

    Sistem RAM kullanımını arttırmak performans düşüşüne yol açabilir

    Ancak Paylaşımlı GPU Bellek Aşımı özelliğini fazla kullanmanın teknik riskleri var. Entegre GPU’lar, CPU ile aynı bellek havuzunu kullandığından, VRAM’e aşırı bellek ayırmak işlemciyi bellekten mahrum bırakabilir. Bu durum, çoklu görevlerde veya bellek yoğun iş yüklerinde performans düşüşüne yol açabilir. Aşırı tahsis, sayfa dosyası kullanımını artırabilir, CPU tabanlı işlemlerde gecikmeyi yükseltebilir ve dizüstülerde DRAM’in sürekli aktif kalmasından dolayı güç tüketimini artırabilir.

    Bu nedenle ayarın, daima en yükseğe sabitlenmesinden ziyade, belirli ve öngörülebilir iş yükleri için geçici olarak ayarlanması öneriliyor. Örneğin, yüksek VRAM isteyen bir oyun veya GPU hızlandırmalı bir uygulama çalıştıracaksanız, o süre boyunca daha fazla bellek ayırabilirsiniz.

    Ray tracing, entegre GPU’lar için olağan bir senaryo olmasa da, yerel olarak büyük yapay zeka modelleri çalıştırmak isteyen kullanıcılar, gerektiğinde bellek payını artırma seçeneğinden fayda görebilir. Bu sayede, yüksek çözünürlüklü veya daha hassas model versiyonları için gerekli alan yaratılabilir.

    Yeni sürücü ayrıca performans iyileştirmeleri de getiriyor. Intel, Arc B serisi GPU’larda Battlefield 6 Açık Betası, Mafia: The Old Country ve Doom: The Dark Ages oyunlarında 1080p çözünürlükte ışın izleme açıkken %6’ya kadar performans artışı sağlandığını belirtiyor. Ayrıca Battlemage donanımında Intel XeSS açıkken Naraka Bladepoint’in donma sorununun giderildiği ve Arrow Lake-H dizüstülerde güç yönetiminin iyileştirildiği belirtliyor. Bunun yanı sıra, kayan nokta işlem gücünde %5 civarında artış ve Windows 11 arayüz animasyonlarında küçük hızlanmalar sağlanmış.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/pc-components/gpu-drivers/intels-new-graphics-driver-lets-you-dedicate-up-to-87-percent-of-laptop-memory-capacity-to-the-igpu-for-vram-core-ultra-cpus-get-shared-gpu-memory-override-feature https://www.intel.com/content/www/us/en/download/785597/861411/intel-arc-iris-xe-graphics-windows.html
