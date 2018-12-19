Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme

PC ve Android için bir gamepad ihtiyacınız varsa MSI'ın Force GC30'unu mutlaka deneyin deriz. Şu anki satış fiyatıyla PC kullanıcıları için ideal çözüm olabilir.

MSI Force GC30, açık söyleyeyim şu anda alınabilecek en iyi kablosuz oyun kontrolcülerinden biri olmuş. Nedenlerini bu videoda anlatıyorum :)