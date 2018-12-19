Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
PC ve Android için bir gamepad ihtiyacınız varsa MSI'ın Force GC30'unu mutlaka deneyin deriz. Şu anki satış fiyatıyla PC kullanıcıları için ideal çözüm olabilir.
MSI Force GC30, açık söyleyeyim şu anda alınabilecek en iyi kablosuz oyun kontrolcülerinden biri olmuş. Nedenlerini bu videoda anlatıyorum :)
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1. Xbox One Elite Controller
2. Xbox One Controller
tercih ederim.
Ha bir de elimde Steam Controller var. Kablosuz anlamında Xbox kontrolcüsüne tercih edilebilir.
Ancak dokunmatik olayı her oyunda çok başarılı çalışamıyor, eliniz alışamıyor veya. Bunun haricinde direksiyon vs. gibi kullanılabilmesi, yani PS4 kontrolcüsü gibi jiroskobunun olması çok iyi.
Bu üçünden başkasına pek bakmam şahsen.