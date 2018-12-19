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Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme

5 ay
16b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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PC ve Android için bir gamepad ihtiyacınız varsa MSI'ın Force GC30'unu mutlaka deneyin deriz. Şu anki satış fiyatıyla PC kullanıcıları için ideal çözüm olabilir.
MSI Force GC30, açık söyleyeyim şu anda alınabilecek en iyi kablosuz oyun kontrolcülerinden biri olmuş. Nedenlerini bu videoda anlatıyorum :)

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hazarRS 5 ay en beğenilen
xbox one s gamepad 284tlye buldum 2dkda. Daha ucuza da illa ki vardır. Hem daha ucuz, hem orjinal xbox. 370tl gereksiz pahalı bir alternatif olmuş.
1 Yanıt Yanıtla +9
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kaya0 5 ay
Mesut abi mümkünse bi 9 ay kapak fotoğraflarında görünme :)
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Cute Hentai 5 ay
10:30'dan sonra Mesut Çevik resmen sinir harbi yaşar gibi bir moda girdi. Aman Mesut Çevik, sakin. :)
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Kustumize 5 ay
Bana göre iyi bir kontrolcü hem bluetooth hem 2.4 ghz-5ghz alıcıyla hem de kabloyla bağlanabilmeli. Telefon koyacak 7 inçe kadar aparatı olmalı. Xbox-Ps4-Nintendo switch ile anlaşarak o konsolları da desteklemeli. Android ve ios tam uyumlu olmalı. Steam v.b. uygulamalara tam uyumlu olmalı ve özelleştirilebilir profilleri olmalı. Üstünde touchpad olmalı ve aktif olarak kullanılabilmeli. Şarjlı pillerle çalışmalı. Hem anında pil değiştirebilmeliyiz hem de kablosuzla şarjlı pilleri şarj edebilmeliyiz. Pili en az 24 saat kullanım ömrü sunmalı. Üstünde 3.5mm kulaklık-mikrofon kombo jack olmalı.
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LGatakan 5 ay
Yıllardır F710 kullanıyorum, memnunum. Bu ürün 350TL'ye satacak bir ürün değil. Şuanda amazon amerika'da 40 dolar...
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CW_X 5 ay LGatakan
40 dolar değil,kargo+vergi 16 dolar toplam 56 dolara geliyor.
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Ormanci 5 ay
Xbox kontrolcüsü için kablosuz alıcı gerekiyor galiba PC'de ama yine de;
1. Xbox One Elite Controller
2. Xbox One Controller
tercih ederim.
Ha bir de elimde Steam Controller var. Kablosuz anlamında Xbox kontrolcüsüne tercih edilebilir.
Ancak dokunmatik olayı her oyunda çok başarılı çalışamıyor, eliniz alışamıyor veya. Bunun haricinde direksiyon vs. gibi kullanılabilmesi, yani PS4 kontrolcüsü gibi jiroskobunun olması çok iyi.
Bu üçünden başkasına pek bakmam şahsen.
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Seyrim 5 ay
MSI sağlam yapar ama fiyat fazla geldi..
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cronus75 5 ay
Logitech F710'u elinize alın, bir de bunu sonra karar verin...F710 çok daha iyi.
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Bgrn7 5 ay
En önemli konuyu belirtmemişsiniz. Xinput desteği var mı yok mu?
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shot_gun 5 ay Bgrn7
Mesut bey xinput'un adını söyleseymiş tam olacakmış adını teleffuz etmemiş ancak anladığım kadarıyla xinput'un yanında dinput'da var demek istiyor, galiba yani ...
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shot_gun 5 ay
Lütfen incelemelerinizde fiyatını da söyleyin Türkiye de bulunabiliyorsa buradaki fiyatlar ve yanında dolar olarak fiyatını da belirtin. Bu şekilde inceleme inanılmaz eksik oluyor. Birde bağlantıyı da canlı canlı yapıp tanıtabilseydiniz özellikle android'e çok iyi olurdu. Maalesef eksik bir inceleme olmuş video.
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Adoring 5 ay
310 tl xbox one s + turkiyede 400tl olan wireless adaptoru ile alinabiliyor
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