Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xpeng’den uzatılmış menzilli SUV: Xpeng G6 EREV ortaya çıktı

    Xpeng, popüler G6 modelinin yanına şimdi bir de menzil uzatıcılı bir EREV varyantı eklemeye hazırlanıyor. Yakında tanıtılması beklenen modele dair ilk detaylar ortaya çıkıyor.

    Xpeng’den uzatılmış menzilli SUV: Xpeng G6 EREV Tam Boyutta Gör
    Çinli elektrikli araç üreticileri arasında son yıllarda öne çıkmaya başlayan Xpeng, daha önce tamamen elektrikli (BEV) olarak piyasaya sürdüğü G6 modelinin yanına şimdi menzil uzatıcılı bir EREV varyantı da eklemeye hazırlanıyor. Bu hibrit model, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı (MIIT)'e sunulan başvuru belgelerinde ortaya çıktı.

    MIIT dosyalarında yer alan bilgilere göre Xpeng G6 EREV, 55,8 kWh kapasiteli bir batarya paketiyle geliyor. Bu yapı, WTLC standartlarına göre 325 km’lik saf elektrikli menzil sunuyor. MIIT'teki dosyalarda toplam karma menzil paylaşılmamış olsa da önceki sızıntılar 1.400 km’ye yaklaşan bir toplam menzile işaret ediyor.

    Modelin EREV yapısı iki temel unsurdan oluşuyor, Dong’an Powertrain tarafından üretilen 110 kW gücündeki 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve arka aksta konumlandırılan 218 kW’lık elektrik motoru. Bu düzen, benzinli motoru yalnızca gerektiği durumda bir jeneratör olarak devreye sokarak bataryayı besliyor. Böylece kullanıcılar günlük kullanımda tamamen elektrikli sürüş avantajını korurken, şehirlerarası yolculuklarda ise daha uzun menzile ulaşabiliyorlar.

    Xpeng G6 EREV'in Bu Yıl Bitmeden Tanıtılması Bekleniyor

    Boyut tarafında ise daha önce çıkan tamamen elektrikli G6 ile yeni G6 EREV arasında kayda değer bir farklılık bulunmuyor. 4.771 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.650 mm yükseklik ve 2.890 mm aks mesafesi değerleri aynı şekilde korunmuş durumda. Azami hızın 202 km/s olarak belirtilmesi de EREV varyantının performans anlamında BEV versiyonundan geri kalmayacağını gösteriyor.

    Tasarım tarafında da yüksek fastback silüeti, tek parça LED gündüz far bandı, gövdeye gömülü kapı kolları ve sportif tavan çizgisi gibi detaylar korunmuş durumda. Tıpkı standart modelde olduğu gibi R18 ve R20 jant seçenekleri sunuluyor.

    Bu yeni G6 varyantı, Xpeng’in "Kunpeng Super Electric System" adıyla geliştirdiği uzun menzilli EREV ekosisteminin önemli bir halkası olacak. MIIT belgelerinin yayımlanması, G6 EREV’in onay sürecinde ilerlediğini doğruluyor ancak resmi lansman tarihi henüz açıklanmış değil. Modelin yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor. Fiyat konusunda da şimdilik net bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak tamamen elektrikli G6’nın 176.800 yuanlık (yaklaşık 24.830 dolar) başlangıç fiyatı, EREV versiyonu için de bir referans noktası olarak kabul edilebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bataryasız 7 bin dolara satılan otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bluetooth kulaklık kutusu şarj olmuyor watch dogs 2 açılmıyor opel tigra alınır mı inverter motor nedir raporlu ilaç bitmeden kaç gün önceden yazdırılabilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
    Acer Aspire Lite AL15-32P-C65V
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum