Xpeng’den uzatılmış menzilli SUV: Xpeng G6 EREV ortaya çıktı

MIIT dosyalarında yer alan bilgilere göre Xpeng G6 EREV, 55,8 kWh kapasiteli bir batarya paketiyle geliyor. Bu yapı, WTLC standartlarına göre 325 km’lik saf elektrikli menzil sunuyor. MIIT'teki dosyalarda toplam karma menzil paylaşılmamış olsa da önceki sızıntılar 1.400 km’ye yaklaşan bir toplam menzile işaret ediyor.
Modelin EREV yapısı iki temel unsurdan oluşuyor, Dong’an Powertrain tarafından üretilen 110 kW gücündeki 1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor ve arka aksta konumlandırılan 218 kW’lık elektrik motoru. Bu düzen, benzinli motoru yalnızca gerektiği durumda bir jeneratör olarak devreye sokarak bataryayı besliyor. Böylece kullanıcılar günlük kullanımda tamamen elektrikli sürüş avantajını korurken, şehirlerarası yolculuklarda ise daha uzun menzile ulaşabiliyorlar.
Xpeng G6 EREV'in Bu Yıl Bitmeden Tanıtılması Bekleniyor
Boyut tarafında ise daha önce çıkan tamamen elektrikli G6 ile yeni G6 EREV arasında kayda değer bir farklılık bulunmuyor. 4.771 mm uzunluk, 1.920 mm genişlik, 1.650 mm yükseklik ve 2.890 mm aks mesafesi değerleri aynı şekilde korunmuş durumda. Azami hızın 202 km/s olarak belirtilmesi de EREV varyantının performans anlamında BEV versiyonundan geri kalmayacağını gösteriyor.
Tasarım tarafında da yüksek fastback silüeti, tek parça LED gündüz far bandı, gövdeye gömülü kapı kolları ve sportif tavan çizgisi gibi detaylar korunmuş durumda. Tıpkı standart modelde olduğu gibi R18 ve R20 jant seçenekleri sunuluyor.
Bu yeni G6 varyantı, Xpeng’in "Kunpeng Super Electric System" adıyla geliştirdiği uzun menzilli EREV ekosisteminin önemli bir halkası olacak. MIIT belgelerinin yayımlanması, G6 EREV’in onay sürecinde ilerlediğini doğruluyor ancak resmi lansman tarihi henüz açıklanmış değil. Modelin yıl bitmeden tanıtılması bekleniyor. Fiyat konusunda da şimdilik net bir bilgi paylaşılmış değil. Ancak tamamen elektrikli G6’nın 176.800 yuanlık (yaklaşık 24.830 dolar) başlangıç fiyatı, EREV versiyonu için de bir referans noktası olarak kabul edilebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: