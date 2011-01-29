Colorful turbo teknolojili GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu

Çin merkezli ekran kartı üreticisi Colorful, özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu. Firma tarafından iGame 560 Ti olarak isimlendirilen yeni model, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucudan gelen kaslı görünüm sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 560 Ti tabanlı diğer pek çok modelden farklı olarak Turbo teknolojisine sahip olan ekran kartı, kullanıcılarına tek tuşla hız aşırtma olanağı da tanıyor. Çift BIOS ile donatılan ve bu sayede bir BIOS üzerinden standart hızlarda diğerinde ise Turbo ile devreye giren yüksek saat hızlarına (900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek) sahip olan kartın soğutucusu, 92mm çapında iki adet fana sahip.

Giriş-Çıkış birimleri açısından standart özellikleri koruyan ve iki DVI ile bir HDMI portuna sahip olan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor. Colorful tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen özel tasarımlı iGame 560 Ti modelinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.