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Colorful turbo teknolojili GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Colorful turbo teknolojili GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu
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Çin merkezli ekran kartı üreticisi Colorful, özel tasarımlı GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu. Firma tarafından iGame 560 Ti olarak isimlendirilen yeni model, sahip olduğu özel tasarımlı soğutucudan gelen kaslı görünüm sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. GF114 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 384x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. GeForce GTX 560 Ti tabanlı diğer pek çok modelden farklı olarak Turbo teknolojisine sahip olan ekran kartı, kullanıcılarına tek tuşla hız aşırtma olanağı da tanıyor. Çift BIOS ile donatılan ve bu sayede bir BIOS üzerinden standart hızlarda diğerinde ise Turbo ile devreye giren yüksek saat hızlarına (900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek) sahip olan kartın soğutucusu, 92mm çapında iki adet fana sahip.

Giriş-Çıkış birimleri açısından standart özellikleri koruyan ve iki DVI ile bir HDMI portuna sahip olan ekran kartı, SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision teknolojilerine destek sunuyor. Colorful tarafından yakın zamanda satışa sunulması beklenen özel tasarımlı iGame 560 Ti modelinin tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.

Colorful turbo teknolojili GeForce GTX 560 Ti modelini duyurdu
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sars 8 yıl
adamlar güzel kart yapıyor gerçekten ama bize gene gelmez.
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Furkán 8 yıl
Soğutucusu çok kaslı bir görünüme sahip.. Soğutmanın performansını merak ettim açıkçası.
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Virinom 8 yıl

sars

adamlar güzel kart yapıyor gerçekten ama bize gene gelmez.

Bize gelmemesi için bir sebep göremiyorum
Bizi o kadar küçümseme[>:]
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Batuist 8 yıl
neden gigabyteın 1GHzlik modeli gibi hızını o kadar yükseltememişler. üzerindeki kocaman gpuya rağmen!!! diğer donanımlar mı acaba yeteri kadar sağlam değil.. gigabytın kartı daha uzundu.. buna bakıyorum bu daha kısa.. demek ki o hıza çıkması için sadece soğutucu yeterli değil...!! stabil olarak 1GHzde çalışması için daha farklı komponentler ve tasarım gerekiyor sanırım.. yani bunu alırım 1GHzde kullanırım mantığı görünürde olsada aslında 1GHzde kullanmak istiyorsan bu gpuyu gigabyte çok daha uygun bir kart gibi..
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Confusion 8 yıl
görünüş ve özellikler çok iyi ama bence GeForce GTX 560 Ti serisinde ürün farklılaştırma yerine rekabetçi fiyat politikaları önde olmalı çünkü HD6xxx serisi şu aralar daha popüler.
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NecroCyber-777 8 yıl
bunlarda hep asus cakması kartlar yapıyorlar renk ve tasarım olarak yakın genelde
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gereksiznick 8 yıl
kırmızı ve siyahın patenti asustamı :)
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::Ashes:: 8 yıl
Nvidia Fermi'deki cevheri ortaya çıkarmaya başladı :)
Aslında ekran kartlarında Fan boyutunu büyütebilirler Pcb alanı içinde kalmak zorunda değiller biraz daha yukarı çıkabilirler yani..
Bkz Thermalright Shaman (14cm fan takılı)
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hapocod 8 yıl
Oldukça güzel soğutmaya sahip bir kart pcb de kısa.
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M@U 8 yıl
Tasarım o kadar sağlam ki, değiştirmeye gerek görmemişler. Tamamen aynı soğutucu, aynı PCB.
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ThE LoSt 8 yıl
kartın tasarımı gerçekten çok şık duruyor
soğutması üst safada olucağı kesin
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buraoca2 8 yıl
Şu Supercharger'ı ne zaman lanse edicekler merak ediyorum
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