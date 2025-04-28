Huawei, Ascend 910D ile Nvidia’nın köklerini sarsmaya hazırlanıyor

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Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zeka (AI) pazarındaki etkisini artırmaya devam ediyor. Şirketin yeni nesil Ascend 910D AI çipi, tedarik zincirlerinde ortaya çıktı ve bu durum, Huawei'nin liderliği Çin'in yerel AI pazarının hakimi olan Nvidia’dan almak üzere olduğu anlamına geliyor.

Ascend 910D çok yakında müşterilere tedarik edilecek

Huawei'nin Ascend 910D çipi, şu an test aşamasında ve şirketin yerel iş ortaklarına Mayıs ayı sonunda örnekler gönderilmeye başlanacak. Wall Street Journal'ın haberine göre bu durum, Nvidia’nın Çin'deki pazar payının giderek azaldığını ve Huawei'nin rekabeti nasıl artırdığına dair önemli bir gösterge. Nvidia, son dönemde yalnızca yeni ihracat kısıtlamalarıyla değil, aynı zamanda rakiplerinin hızla gelişen çözümleriyle de zorluklarla karşı karşıya.

Ascend 910D'nin teknik detayları halen belirsiz olsa da Huawei'nin yeni çipinin, Nvidia’nın Hopper nesli H100 AI hızlandırıcılarından çok daha güçlü olacağı öne sürülüyor. Geçtiğimiz yıllarda Çin AI endüstrisinde büyük bir ilgi gören H100, Huawei'nin Ascend 910D ile rekabet edebilecek güçte bir rakip bulacak gibi görünüyor.

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Huawei'nin önceki çipi Ascend 910C, beklenen performansı veremedi. Bu çip, başlangıçta Nvidia’nın H100’üne rakip olarak tanıtılmış olsa da, daha düşük performansa sahip olan H20 AI GPU'su ile rekabet edebildi. Ancak bu durum, yine de Huawei için büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir.

Ancak Huawei sadece bağımsız AI GPU segmentinde değil, aynı zamanda AI küme çözümleri geliştirmede de önemli adımlar atıyor. Huawei, Ascend AI çiplerini içeren CloudMatrix 384 AI kümesini geliştirerek, NVIDIA'nın GB200 NVL72 "Blackwell" AI sunucusuyla karşılaştırılabilir bir performans elde etti. Huawei, burada verimlilikten ziyade performansa odaklanarak önemli bir ilerleme kaydetmiş durumda.

Her şey harika değil

Elbette Huawei için her şey harika olmaktan çok uzak. Huawei'nin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, tedarik zincirindeki kısıtlamalar olarak kalmaya devam ediyor. Şirket, SMIC ve TSMC’den (yaptırımlar öncesinde tedarik edilenler) aldığı çiplerle üretim yapıyor. Bu da Huawei'nin, talebi tam olarak karşılayamamasına neden oluyor. Ayrıca, şirket eski teknolojiler olan HBM2'yi kullanmak zorunda. Bu da enerji verimliliğinin arka planda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

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