Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei, Ascend 910D ile Nvidia’nın köklerini sarsmaya hazırlanıyor

    Huawei, özellikle ticaret sınırlamaları sonrasında Çin’de güç kaybeden Nvidia’nın bıraktığı boşluğu hızlıca doldurmak istiyor. Firmanın Ascend 910D çipini hazırladığı belirtiliyor.

    Huawei, Ascend 910D ile Nvidia’nın köklerini sarsacak Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Huawei, yapay zeka (AI) pazarındaki etkisini artırmaya devam ediyor. Şirketin yeni nesil Ascend 910D AI çipi, tedarik zincirlerinde ortaya çıktı ve bu durum, Huawei'nin liderliği Çin'in yerel AI pazarının hakimi olan Nvidia’dan almak üzere olduğu anlamına geliyor.

    Ascend 910D çok yakında müşterilere tedarik edilecek

    Huawei'nin Ascend 910D çipi, şu an test aşamasında ve şirketin yerel iş ortaklarına Mayıs ayı sonunda örnekler gönderilmeye başlanacak. Wall Street Journal'ın haberine göre bu durum, Nvidia’nın Çin'deki pazar payının giderek azaldığını ve Huawei'nin rekabeti nasıl artırdığına dair önemli bir gösterge. Nvidia, son dönemde yalnızca yeni ihracat kısıtlamalarıyla değil, aynı zamanda rakiplerinin hızla gelişen çözümleriyle de zorluklarla karşı karşıya.

    Ascend 910D'nin teknik detayları halen belirsiz olsa da Huawei'nin yeni çipinin, Nvidia’nın Hopper nesli H100 AI hızlandırıcılarından çok daha güçlü olacağı öne sürülüyor. Geçtiğimiz yıllarda Çin AI endüstrisinde büyük bir ilgi gören H100, Huawei'nin Ascend 910D ile rekabet edebilecek güçte bir rakip bulacak gibi görünüyor.

    Huawei'nin önceki çipi Ascend 910C, beklenen performansı veremedi. Bu çip, başlangıçta Nvidia’nın H100’üne rakip olarak tanıtılmış olsa da, daha düşük performansa sahip olan H20 AI GPU'su ile rekabet edebildi. Ancak bu durum, yine de Huawei için büyük bir başarı olarak değerlendirilebilir.

    Ancak Huawei sadece bağımsız AI GPU segmentinde değil, aynı zamanda AI küme çözümleri geliştirmede de önemli adımlar atıyor. Huawei, Ascend AI çiplerini içeren CloudMatrix 384 AI kümesini geliştirerek, NVIDIA'nın GB200 NVL72 "Blackwell" AI sunucusuyla karşılaştırılabilir bir performans elde etti. Huawei, burada verimlilikten ziyade performansa odaklanarak önemli bir ilerleme kaydetmiş durumda.

    Her şey harika değil

    Elbette Huawei için her şey harika olmaktan çok uzak. Huawei'nin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, tedarik zincirindeki kısıtlamalar olarak kalmaya devam ediyor. Şirket, SMIC ve TSMC’den (yaptırımlar öncesinde tedarik edilenler) aldığı çiplerle üretim yapıyor. Bu da Huawei'nin, talebi tam olarak karşılayamamasına neden oluyor. Ayrıca, şirket eski teknolojiler olan HBM2'yi kullanmak zorunda. Bu da enerji verimliliğinin arka planda kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en büyük otomobil taşıma gemisi ilk seferine çıkıyor

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes kasa kodları aştiden eryamana nasıl gidilir sakinleştirici kas gevşetici ilaçlar satılık karga yavrusu arka cam rezistans tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Oppo A60
    Oppo A60
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer4
    Game Garaj Slayer4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum