Nvidia'da sürücü krizi: Yeni hotfix 576.26 sürücüsü yayınlandı

Sıcaklık sensörü ve çökme sorunları çözülüyor
Hatırlanacağı üzere, ilk olarak 576.02 sürümünde ortaya çıkan bir hata, sistem uyku modundan uyandığında GPU’nun sıcaklık sensörünün işlevini yitirerek saat hızlarını ve voltajları doğru şekilde ayarlayamamasına neden oluyordu. Bu da performans dalgalanmalarına ve ani kararsızlıklara yol açıyordu.
Bu sorun 576.15 sürümünde büyük ölçüde düzeltilmişti. Ancak 576.26 ile birlikte sadece bu problem değil, çok daha geniş çaplı oyun ve ekran hataları da giderildi. Yeni hotfix sürücüsü, özellikle RTX 50 serisi kullanıcılarının yaşadığı oyun içi çökme ve ekran bozulmalarına yönelik ciddi iyileştirmeler sunuyor.
Son olarak DisplayPort 2.1 üzerinden HDR kullanan LG monitörlerde görülen ekran kararması, çoklu monitör sistemlerinde gri ekran çökmesi ve yüksek tazeleme hızlarında ekran titremeleri de 576.26 ile ortadan kaldırılıyor. Nvidia'nın paylaştığı listeye göre düzeltilen diğer sorunlar şu şekilde:
- SteamVR’da çoklu ekran kurulumlarında rastgele yaşanan V-SYNC takılmaları
- Lumion 2024 yazılımında render moduna geçerken yaşanan çökme
- Shader derleme sırasında bazı oyunların aniden kapanması
- Modern Standby sonrası ekranın kararması
- Boşta çalışırken GPU saat hızlarının aşırı düşmesi
- Sıcaklık sensörünün uyku modundan sonra veri vermemesi
Nvidia 576.26 sürücüsünü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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