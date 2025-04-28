SK hynix, 16 katmanlı dünyanın ilk HBM4 belleğini tanıttı

SK hynix’in sergilediği HBM4, 48 GB'a kadar kapasite, 2.0 TB/s bant genişliği ve 8.0 Gbps I/O hızlarına ulaşabiliyor. SK hynix, HBM4 çözümünün 16 katmanlı yongalardan oluştuğunun alını çiziyor. Bu ilerleme, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, HBM4'ün seri üretimine 2025 yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyor. Bu da HBM4'ün yıl sonuna doğru ürünlerde yer almaya başlayabileceği anlamına geliyor.
SK hynix, HBM4'ün yanı sıra 16 katmanlı HBM3E çözümünü de tanıttı. 1.2 TB/s bant genişliğine sahip bu teknoloji, Nvidia’nın Blackwell Ultra mimarisini temel alan GB300 AI kümelerinde kullanılacak. Nvidia, muhtemelen Vera Rubin platformu ile HBM4'e geçiş yapacak.
Sunucu bellekleri de sergilendi
Öne çıkan ürünler arasında, 12.8 Gbps hız ve 64 GB, 96 GB ve 256 GB kapasite seçenekleri sunan MRDIMM'ler; 8 Gbps hızında çalışan ve 64 GB ile 96 GB kapasiteye sahip RDIMM modüller; ayrıca 256 GB kapasiteli 3DS RDIMM modeli yer alıyor.
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.