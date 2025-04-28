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    SK hynix, 16 katmanlı dünyanın ilk HBM4 belleğini tanıttı

    Güney Koreli teknoloji devi SK Hynix, dünyanın ilk HBM4 belleğini kamuoyuna tanıttı. Yeni bellek, 16 katmanlı yapısıyla öne çıkarken 2 TB/s bant genişliği ile yapay zekaya göz kırpıyor.

    SK hynix, 16 katmanlı dünyanın ilk HBM4 belleğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bellek çözümlerinde dünya liderlerinden SK hynix, HBM4 teknolojisini ilk kez kamuoyuna tanıttı. Şirket, TSMC’nin Kuzey Amerika Teknoloji Sempozyumu'nda gerçekleştirdiği sunumda, yeni nesil bellek inovasyonlarını gözler önüne serdi. Bu alanda Samsung’un önünde olan SK hynix, HBM4 belleklerde yılın ikinci yarısında seri üretime geçmeyi planlıyor.

    16 katmanlı, yüksek hızlı HBM4

    SK hynix’in sergilediği HBM4, 48 GB'a kadar kapasite, 2.0 TB/s bant genişliği ve 8.0 Gbps I/O hızlarına ulaşabiliyor. SK hynix, HBM4 çözümünün 16 katmanlı yongalardan oluştuğunun alını çiziyor. Bu ilerleme, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) uygulamaları için büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, HBM4'ün seri üretimine 2025 yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyor. Bu da HBM4'ün yıl sonuna doğru ürünlerde yer almaya başlayabileceği anlamına geliyor.

    SK hynix, 16 katmanlı dünyanın ilk HBM4 belleğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Bu başarının ardında ise SK hynix’in geliştirdiği ileri düzey MR-MUF (Mass Reflow Molded Underfill) ve TSV (Through Silicon Via) teknolojileri bulunuyor. Bu yöntemler sayesinde çok katmanlı yapıların daha stabil ve verimli bir şekilde birleştirilmesi sağlanıyor. Şu anda SK hynix, HBM4 teknolojisini kamuya sunan tek üretici konumunda. Rakipler Micron ve Samsung’un henüz örnekleme aşamasında olması, Koreli şirketin HBM pazarında önemli bir avantaj sağladığını gösteriyor.

    SK hynix, HBM4'ün yanı sıra 16 katmanlı HBM3E çözümünü de tanıttı. 1.2 TB/s bant genişliğine sahip bu teknoloji, Nvidia’nın Blackwell Ultra mimarisini temel alan GB300 AI kümelerinde kullanılacak. Nvidia, muhtemelen Vera Rubin platformu ile HBM4'e geçiş yapacak.

    Sunucu bellekleri de sergilendi

    SK hynix, 16 katmanlı dünyanın ilk HBM4 belleğini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Sempozyumda yalnızca HBM çözümleri değil, aynı zamanda SK hynix’in yeni sunucu bellek modülleri de sergilendi. Şirket, yeni nesil 1c DRAM standardına dayalı RDIMM ve MRDIMM ürünlerini tanıttı. Bu modüller, 12.5 GB/s gibi etkileyici hızlara ulaşarak sunucu ve veri merkezi performansını artırıyor.

    Öne çıkan ürünler arasında, 12.8 Gbps hız ve 64 GB, 96 GB ve 256 GB kapasite seçenekleri sunan MRDIMM'ler; 8 Gbps hızında çalışan ve 64 GB ile 96 GB kapasiteye sahip RDIMM modüller; ayrıca 256 GB kapasiteli 3DS RDIMM modeli yer alıyor.

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