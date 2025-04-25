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    AMD Radeon RX 9070 GRE için 12GB bellek onaylandı

    AMD’nin hazırladığı Radeon RX 9070 GRE ekran kartları için ilk sızıntı yaşandı ve bu doğrultuda kartın 12GB bellekle geleceği doğrulandı. Bu kartın Çin’e özel olması bekleniyor.

    AMD Radeon RX 9070 GRE için 12GB bellek onaylandı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin yeni ekran kartı ailesinin beklenen üyelerinden biri olan Radeon RX 9070 GRE, sızıntılar sayesinde artık daha yakından incelenebiliyor. Şu anda sadece Çin pazarına yönelik olarak hazırlanıyor gibi görünen bu yeni model için 12GB bellek kapasitesi de doğrulanmış durumda.

    Radeon RX 9070 GRE yolda

    AMD Radeon RX 9070 GRE için 12GB bellek onaylandı Tam Boyutta Gör
    Yeni Radeon RX 9070 GRE, PowerColor tarafından üç farklı modelle piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Bu modeller arasında en dikkat çeken özelliklerden biri, kartların global ve Çin markalama karışımını içeren ambalajları. Henüz kesin bir doğrulama olmasa da, bu durum RX 9070 GRE'nin başlangıçta yalnızca Çin pazarında satışa sunulacağına işaret ediyor. AMD'nin ilerleyen dönemlerde bu modelleri global olarak da duyurup duyurmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

    Radeon RX 9070 GRE, Navi 48 GPU’suna ve 3.072 SP’ye (Stream Processor) sahip olacak. Kartın bellek kapasitesi ise 12GB GDDR6 ve bu bellek, 192-bit bellek veri yolu ile desteklenecek. Dikkat çeken bir diğer detay ise belleğin hızının 18 Gbps olarak belirlenmiş olması. RX 9070 GRE modellerinin soğutma sistemi, önceki RX 9070 (XT) serisiyle benzer olacak şekilde tasarlanmış. PowerColor, kartların soğutma bileşenlerini değiştirmemiş ancak GRE serisi tüm modellerde çift 8-pin güç bağlantıları kullanacak.

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