AMD Radeon RX 9070 GRE için 12GB bellek onaylandı

Radeon RX 9070 GRE, Navi 48 GPU’suna ve 3.072 SP’ye (Stream Processor) sahip olacak. Kartın bellek kapasitesi ise 12GB GDDR6 ve bu bellek, 192-bit bellek veri yolu ile desteklenecek. Dikkat çeken bir diğer detay ise belleğin hızının 18 Gbps olarak belirlenmiş olması. RX 9070 GRE modellerinin soğutma sistemi, önceki RX 9070 (XT) serisiyle benzer olacak şekilde tasarlanmış. PowerColor, kartların soğutma bileşenlerini değiştirmemiş ancak GRE serisi tüm modellerde çift 8-pin güç bağlantıları kullanacak.