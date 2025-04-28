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    AMD Radeon RX 9070 GRE tanıtıldı: İşte özellikleri

    Geçtiğimiz aylarda RX 9070 serinin ilk ürünlerini tanıtan AMD, bu serinin yeni üyesini tanıttı. RX 9070 GRE, bu kez RX 9070'in altına konumlanıyor. İşte detaylar...

    AMD Radeon RX 9070 GRE tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    AMD, RDNA 4 mimarisi ile donattığı RX 9000 serisini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi yeni tanıtılan RX 9070 XT modeli, özellikle fiyatı ve performansıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise AMD, serinin yeni üyesi Radeon RX 9070 GRE modelini duyurdu. Çinli perakendecilerde ön siparişe açılan kartın resmi lansman tarihi 8 Mayıs olarak belirlendi.

    AMD Radeon RX 9070 GRE teknik özellikleri

    • Navi 48 grafik birimi
    • 3072 akış işlemcisi
    • 12 GB GDDR6 bellek
    • 192-bit bellek veri yolu
    • 18 Gbps bellek hızı
    • 432 GB/s bellek bant genişliği
    • 2790 MHz maksimum saat hızı
    • 220W TBP (Toplam Kart Gücü)
    • Çift 8-pin güç konektörü

    Yeni RX 9070 GRE, Navi 48 GPU birimini temel alıyor. 3.072 akış işlemcisine sahip olan ekran kartı, 2.790 MHz'e kadar saat hızı, 12 GB GDDR6 bellek kapasitesi ve 192-bit bellek veri yolu ile birlikte sunulacak. Bellek bant genişliği ise 432 GB/s ulaşıyor. Bellek hızı ise 18 Gbps olarak ayarlanmış.

    AMD Radeon RX 9070 GRE tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Güç bölümünde ekran kartı, 220W TBP değeri ile gelirken, kart için 750W güç kaynağı tavsiye ediliyor. Bağlantı için çift 8-pin güç konnektörüne yer verilmiş. Paylaşılan resmi verilere göre RX 9070 GRE, 1440p çözünürlükte RX 7900 GRE modeline kıyasla ortalama %6 oranında daha yüksek performans sunuyor.

    RX 9070 GRE için Çin’de belirlenen resmi liste fiyatı 4499 RMB olarak duyuruldu. Ancak Çin'deki vergiler çıkarıldığında kartın ABD fiyatının yaklaşık 450 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Daha önce RX 7900 GRE'nin 649 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüldüğü hatırlatalım. Dolayısıyla AMD'nin fiyat avantajını bu modelde de koruduğunu görebiliriz.

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