AMD Radeon RX 9070 GRE tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör AMD, RDNA 4 mimarisi ile donattığı RX 9000 serisini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi yeni tanıtılan RX 9070 XT modeli, özellikle fiyatı ve performansıyla dikkat çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise AMD, serinin yeni üyesi Radeon RX 9070 GRE modelini duyurdu. Çinli perakendecilerde ön siparişe açılan kartın resmi lansman tarihi 8 Mayıs olarak belirlendi.

AMD Radeon RX 9070 GRE teknik özellikleri

Navi 48 grafik birimi

3072 akış işlemcisi

12 GB GDDR6 bellek

192-bit bellek veri yolu

18 Gbps bellek hızı

432 GB/s bellek bant genişliği

2790 MHz maksimum saat hızı

220W TBP (Toplam Kart Gücü)

Çift 8-pin güç konektörü

Yeni RX 9070 GRE, Navi 48 GPU birimini temel alıyor. 3.072 akış işlemcisine sahip olan ekran kartı, 2.790 MHz'e kadar saat hızı, 12 GB GDDR6 bellek kapasitesi ve 192-bit bellek veri yolu ile birlikte sunulacak. Bellek bant genişliği ise 432 GB/s ulaşıyor. Bellek hızı ise 18 Gbps olarak ayarlanmış.

Tam Boyutta Gör Güç bölümünde ekran kartı, 220W TBP değeri ile gelirken, kart için 750W güç kaynağı tavsiye ediliyor. Bağlantı için çift 8-pin güç konnektörüne yer verilmiş. Paylaşılan resmi verilere göre RX 9070 GRE, 1440p çözünürlükte RX 7900 GRE modeline kıyasla ortalama %6 oranında daha yüksek performans sunuyor.

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RX 9070 GRE için Çin’de belirlenen resmi liste fiyatı 4499 RMB olarak duyuruldu. Ancak Çin'deki vergiler çıkarıldığında kartın ABD fiyatının yaklaşık 450 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Daha önce RX 7900 GRE'nin 649 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüldüğü hatırlatalım. Dolayısıyla AMD'nin fiyat avantajını bu modelde de koruduğunu görebiliriz.

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