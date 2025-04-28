AMD Radeon RX 9070 GRE tanıtıldı: İşte özellikleri

AMD Radeon RX 9070 GRE teknik özellikleri
- Navi 48 grafik birimi
- 3072 akış işlemcisi
- 12 GB GDDR6 bellek
- 192-bit bellek veri yolu
- 18 Gbps bellek hızı
- 432 GB/s bellek bant genişliği
- 2790 MHz maksimum saat hızı
- 220W TBP (Toplam Kart Gücü)
- Çift 8-pin güç konektörü
Yeni RX 9070 GRE, Navi 48 GPU birimini temel alıyor. 3.072 akış işlemcisine sahip olan ekran kartı, 2.790 MHz'e kadar saat hızı, 12 GB GDDR6 bellek kapasitesi ve 192-bit bellek veri yolu ile birlikte sunulacak. Bellek bant genişliği ise 432 GB/s ulaşıyor. Bellek hızı ise 18 Gbps olarak ayarlanmış.
RX 9070 GRE için Çin’de belirlenen resmi liste fiyatı 4499 RMB olarak duyuruldu. Ancak Çin'deki vergiler çıkarıldığında kartın ABD fiyatının yaklaşık 450 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Daha önce RX 7900 GRE'nin 649 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüldüğü hatırlatalım. Dolayısıyla AMD'nin fiyat avantajını bu modelde de koruduğunu görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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