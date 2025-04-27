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Tam Boyutta Gör AMD, masaüstünde RDNA 4 tabanlı RX 9070 serisiyle elde ettiği ivmeyi dizüstü tarafına taşımaya hazırlanıyor. Son olarak yeni Radeon RX 9000M serisi hakkında bazı sürpriz bilgiler paylaşıldı. Yeni GPU'lar toplam 6 model ile Computex 2025'te sahneye çıkabilir.

AMD Radeon RX 9000M sızdırıldı

Sızdırılan bilgilere göre Radeon RX9000M serinin en güçlü modeli RX 9080M olacak. 64 RDNA4 CU ve toplamda 4.096 akış işlemcisi barındıran kart, 16 GB bellekle birlikte sunulacak. Bu yapılandırma, masaüstü RX 9070 GRE ile büyük benzerlik taşıyor. RX 9070M XT modeli ise 48 CU ve 12 GB bellekle gelecek; böylece daha ulaşılabilir fiyat segmentinde yüksek performans sunması hedefleniyor.

Daha alt konumlandırılan RX 9070M ve RX 9070S modelleri ise 32 CU, yani 2.048 çekirdekle donatılacak. RX 9060M ve RX 9060S ise 1.792 çekirdekle ve 8 GB bellek kapasitesiyle giriş-orta segment dizüstü bilgisayarlara hitap edecek. Son olarak "S" uzantılı varyantlar ise düşük güç tüketimli sürümler olarak karşımıza çıkacak.

AMD Radeon RX 9070 GRE için 12GB bellek onaylandı 1 gün önce eklendi

Çıkış tarihine gelirsek, AMD'nin Computex 2025 için bir basın konferansı planladığı ve RX 9000M serisinin de bu etkinlikte resmi olarak tanıtılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla eğer AMD, masaüstü segmentinde sağladığı fiyat-performans dengesini mobil tarafta da yakalayabilirse, Nvidia karşısında önemli bir avantaj elde edebilir.

Şu anki bilgiler ışığında, Radeon RX 9000M serisinin teknik özellikleri kâğıt üzerinde etkileyici görünüyor. Ancak nihai performans, enerji verimliliği ve özellikle dizüstü bilgisayarlardaki soğutma performansı gibi kriterler de belirleyici olacak.

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AMD Radeon RX 9000M sızdırıldı: RDNA 4 mobile geliyor