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    GeForce RTX 5060 fiyatı ve çıkış tarihi paylaşıldı

    Yakın tarihte merakla beklenen RTX 5060 ve 5060 Ti modellerini duyuran Nvidia, Ti sürümünün ardından standart RTX 5060'ı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte fiyatı ve çıkış tarihi...

    GeForce RTX 5060 fiyatı ve çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın merakla beklenen Ada Lovelace ekran kartı RTX 5060 için artık net bir lansman tarihi paylaşıldı. Şirketin partner üreticileriyle paylaştığı bilgilere göre RTX 5060, 19 Mayıs tarihinde resmen çıkacak. Aynı gün hem satış hem de inceleme ambargosunun kaldırılması bekleniyor.

    19 Mayıs'ta geliyor

    Kaçıranlar için RTX 5060 modeli, GB206 GPU ve 3.840 CUDA çekirdeğiyle geliyor. Bu da RTX 4060’a kıyasla %25 daha fazla çekirdek anlamına geliyor. Ancak bellek tarafında önemli bir değişiklik yok. Kart, önceki nesilde olduğu gibi 8 GB belleğe ve 128-bit veri yoluna sahip. Yine de GDDR7 ve PCIe 5.0 arayüzüne geçiş, bant genişliği açısından sınırlı da olsa bir avantaj sunabilir.

    Fiyatlandırma tarafında da sürpriz yaşanmadı. Nvidia, RTX 5060’ı 299 dolar seviyesinden satışa sunacak. Bu rakam, RTX 4060'ın çıkış fiyatıyla birebir aynı. Kağıt üzerinde RTX 5060, önceki nesil modele kıyasla küçüp çaplı iyileştirmeler sunuyor. Ancak en büyük fark DLSS 4.0 yani Multi-Frame Gen destekli oyunlarda belli olacak. 

    GeForce RTX 5060 fiyatı ve çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia ise, rasterizasyon bakımından iyileştirmenin RTX 4060’a göre yaklaşık %25 olduğunu söylemişti. Son olarak, AMD cephesinde de benzer zamanlamaya sahip bir model geliyor. Radeon RX 9060 XT’nin de Computex öncesinde tanıtılması bekleniyor. 
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