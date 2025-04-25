GeForce RTX 5060 fiyatı ve çıkış tarihi paylaşıldı

19 Mayıs'ta geliyor
Kaçıranlar için RTX 5060 modeli, GB206 GPU ve 3.840 CUDA çekirdeğiyle geliyor. Bu da RTX 4060’a kıyasla %25 daha fazla çekirdek anlamına geliyor. Ancak bellek tarafında önemli bir değişiklik yok. Kart, önceki nesilde olduğu gibi 8 GB belleğe ve 128-bit veri yoluna sahip. Yine de GDDR7 ve PCIe 5.0 arayüzüne geçiş, bant genişliği açısından sınırlı da olsa bir avantaj sunabilir.
Fiyatlandırma tarafında da sürpriz yaşanmadı. Nvidia, RTX 5060’ı 299 dolar seviyesinden satışa sunacak. Bu rakam, RTX 4060'ın çıkış fiyatıyla birebir aynı. Kağıt üzerinde RTX 5060, önceki nesil modele kıyasla küçüp çaplı iyileştirmeler sunuyor. Ancak en büyük fark DLSS 4.0 yani Multi-Frame Gen destekli oyunlarda belli olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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