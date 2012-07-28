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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ComScore verilerine göre Google+’ın ziyaretçi sayısı son 9 ayda %66 oranında arttı.

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 İnternet eğilimlerini istatistiklere yansıtan ComScore'ın verilerine göre Google+'ın ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor.

Google'ın sosyal ağ servisinin tekil ziyaretçi sayısı son 9 ayda %66 oranında arttı ve haziran ayı itibariyle aylık yaklaşık 110.7 milyona ulaştı. Aynı dönem içerisinde ABD'deki ziyaretçi sayısı 15.2 milyondan 27.7 milyona yükseldi. Bu istatistikler şu an için resmi olarak doğrulanmasa da, daha önce analistler tarafından ortaya konulan rakamlar ile örtüşüyor. Google+'ın yanı sıra Facebook'unda haziran ve kasım ayları arasındaki ziyaretçi grafiğini inceleyen ComScore, bu dönemde Facebook'un ABD'deki aylık ziyaretçi sayısının 166 milyondan 159.8 milyona düştüğünü belirtti. 

ComScore'ın istatistik sonuçlarını Google+ hesabı üzerinden açıklayan şirketin Halkla İlişkiler Danışmanı Morten Myrstad; Facebook'ta yaşanan düşüşe dikkat çekti. Ayrıca bu araştırmada sadece tekil ziyaretçilerin göz önünde bulundurulduğunu da belirtti.

https://plus.google.com/u/0/114259566451209869276/posts/UT4VuT7qV5o Yorum Yaz
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cagataykoroglu 6 yıl
Bl00dyHell
cagataykoroglu android i olan herkes mecburen ziyaret ediyor. ne kadar zaman geçirildiğinden bahsetsinler. insanları orla üye yapıp sonra bakın ziyaretçimiz arttı demek yüzsüzlük oluyor.
Ne zorunluluğundan bahsediyorsunuz?

android in varsa mecburen google a üyesin. ayrıca her android kullanıcısına g+ resmen dayatılıyor. google+ yı telefondan kaldıramıyorum. bu dayatma değilse ne dayatma? ayrıca gtalk istemediğim halde arkada çalışıyor.
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Amedra 6 yıl
Plus adeta bağımlılık yaptı, en azından takip ettiğim bir kaç komik insan var onlar sayesinde sitede kalıp telefonumdan an be an takip ediyorum.
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kassatura 6 yıl
cagataykoroglu
android i olan herkes mecburen ziyaret ediyor. ne kadar zaman geçirildiğinden bahsetsinler. insanları orla üye yapıp sonra bakın ziyaretçimiz arttı demek yüzsüzlük oluyor.

Android'im var. Ama mecburen geçmedim. Mecburiyet diye bir şey yok. Zorunlu değil. Ama kullanım saatlerine bakmaları tabii ki daha iyi oludu.
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cagataykoroglu 6 yıl
android i olan herkes mecburen ziyaret ediyor. ne kadar zaman geçirildiğinden bahsetsinler. insanları orla üye yapıp sonra bakın ziyaretçimiz arttı demek yüzsüzlük oluyor.
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Bl00dyHell 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

android i olan herkes mecburen ziyaret ediyor. ne kadar zaman geçirildiğinden bahsetsinler. insanları orla üye yapıp sonra bakın ziyaretçimiz arttı demek yüzsüzlük oluyor.

Ne zorunluluğundan bahsediyorsunuz?
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