ComScore verilerine göre Google+’ın ziyaretçi sayısı son 9 ayda %66 oranında arttı.





İnternet eğilimlerini istatistiklere yansıtan ComScore'ın verilerine göre Google+'ın ziyaretçi sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor.





Google'ın sosyal ağ servisinin tekil ziyaretçi sayısı son 9 ayda %66 oranında arttı ve haziran ayı itibariyle aylık yaklaşık 110.7 milyona ulaştı. Aynı dönem içerisinde ABD'deki ziyaretçi sayısı 15.2 milyondan 27.7 milyona yükseldi. Bu istatistikler şu an için resmi olarak doğrulanmasa da, daha önce analistler tarafından ortaya konulan rakamlar ile örtüşüyor. Google+'ın yanı sıra Facebook'unda haziran ve kasım ayları arasındaki ziyaretçi grafiğini inceleyen ComScore, bu dönemde Facebook'un ABD'deki aylık ziyaretçi sayısının 166 milyondan 159.8 milyona düştüğünü belirtti.





ComScore'ın istatistik sonuçlarını Google+ hesabı üzerinden açıklayan şirketin Halkla İlişkiler Danışmanı Morten Myrstad; Facebook'ta yaşanan düşüşe dikkat çekti. Ayrıca bu araştırmada sadece tekil ziyaretçilerin göz önünde bulundurulduğunu da belirtti.

https://plus.google.com/u/0/114259566451209869276/posts/UT4VuT7qV5o