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Compulab'dan 4 ARM çekirdekli Utilite mini PC

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Compulab'dan 4 ARM çekirdekli Utilite mini PC

Mobil işlemci sektöründeki hızlı gelişmeler, mobil cihaz pazarı haricinde de pek çok sektörü olumlu etkilemiş durumda. Bir dönem masaüstü işlemcilerle pazara çıktığını gördüğümüz mini PC modelleri artık mobil işlemcilerle birlikte çok daha ucuza satın alınabiliyor.

Kısa süre önce Mint işletim sistemi barındıran MintBox2 mini PC modeli ile karşımıza çıkan Compulab, tüketicilere yeni bir model daha sunmaya hazırlanıyor.

Utilite adı verilen model Cortex-A9 tabanlı Freescale i.MX6 işlemcisini kullanıyor. İşlemci isteğe göre 4 çekirdeğe kadar ölçeklendirilebilirken, 1.2GHz saat hızına kadar da çıkabiliyor. 4GB'a kadar 1066MHz DDR3 RAM, 512GB'a kadar mSATA SSD, Android/Ubuntu işletim sistemleri, WiFi, Bluetooth 3.0 gibi özelliklerini saymak mümkün. 

Ürün bağlantı noktaları açısından da oldukça zengin : HDMI portu, DVI-D çıkışı, iki Gigabit Ethernet girişi, 4 adet USB 2.0 girişi, microUSB OTG bağlantısı, microSD XD slotu ve iki adet ultra-mini R232 arabirimi şeklinde sayılabilir.

Model bu donanım ile OpenGL ES, OpenVG, OpenCL EP standartlarına, çok aktarımlı 1080p H.264 yonga üzeri şifrelemeye imkan tanıyor. Ürünün boyutları 135 x 100 x 21mm iken güç tüketimi ise 3-8W arasında. Model gelecek ay itibariyle 99$ başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
 
Compulab'dan 4 ARM çekirdekli Utilite mini PC


http://www.fanlesstech.com/2013/07/utilite-quad-core-arm-linux-desktop.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tkdonanımhaber 6 yıl
Bu tip cihazlara neden BD sürücü koymazlar anlamıyorum. Elimizdeki diskleri de okumak istiyoruz.
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bellair 6 yıl
bu pclerin yaygınlaşması sevindirici haberler işte. kurtulalım artık şu dev gibi kasalardan
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dschannel 6 yıl
ben gerçektten çok beğendim ancak fiyatı bence özelliklerine göre yüksek
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magicool 6 yıl
4xcortex a15 olacaktı stock olarak 1.5 ghz yükaltında 2.3 ghz işte ozaman 99 dolar başlangıç fiyatına değerdi a9 eskidi artık bu cihazın pil derdide olmadıgına göre kesinlikle a15 mimarisi kullanılmalıydı
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murdocklawless 6 yıl
kur xbmc medya player olarak kullan.
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fukox 6 yıl
Pc den cok modem e benzemis
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Regor 6 yıl
çok güzel
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Krauser ll 6 yıl
güzel
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